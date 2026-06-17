Messi brilló con un hat-trick y Argentina aplastó a Argelia en su debut mundialista

La Selección Argentina comenzó la defensa de su título de la mejor manera posible. En su estreno en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el equipo de Lionel Scaloni derrotó con autoridad por 3-0 a Argelia en Kansas City y tuvo como gran protagonista a Lionel Messi, autor de una actuación memorable.

El capitán albiceleste se adueñó de la noche con un hat-trick que no solo encaminó el triunfo del campeón del mundo, sino que además le permitió seguir ampliando su legado en la máxima cita del fútbol internacional, alcanzando marcas históricas y dejando una nueva exhibición de talento en suelo norteamericano.

Un inicio marcado por el VAR

Los primeros minutos estuvieron cargados de emociones y decisiones tecnológicas. Apenas a los cuatro minutos, Messi había abierto el marcador con una definición de categoría, pero la celebración fue anulada por una posición adelantada detectada por el VAR.

La respuesta argelina llegó poco después. Fares Chaibi logró vencer a Emiliano Martínez y parecía poner en ventaja a su equipo, aunque nuevamente el videoarbitraje intervino para invalidar la acción por fuera de juego.

Superado ese frenético arranque, Argentina comenzó a imponer condiciones y encontró la ventaja a los 16 minutos. Rodrigo De Paul condujo el ataque y habilitó a Messi, quien sorprendió a todos con un preciso remate desde fuera del área que se clavó lejos del alcance del arquero para establecer el 1-0.

Messi liquidó la historia

En el complemento, la Albiceleste mantuvo el control del encuentro y buscó ampliar la diferencia. El segundo tanto llegó tras una acción iniciada por Alexis Mac Allister, cuyo potente disparo fue rechazado por el arquero argelino. Atento al rebote, Messi apareció dentro del área para empujar la pelota y marcar el 2-0.

Con Argelia ya golpeada, el capitán argentino reservó lo mejor para el final. A los 30 minutos de la segunda mitad, recibió una asistencia de Nicolás González, se acomodó en la puerta del área y sacó un remate preciso junto al palo derecho para completar su triplete y sellar una victoria contundente.

Ovación y debut soñado

Luego de firmar una actuación para el recuerdo, Messi fue reemplazado a los 33 minutos del complemento por Nicolás Paz y se retiró bajo una ovación de todo el estadio. Lionel Scaloni aprovechó los minutos finales para realizar variantes y administrar energías de cara a los próximos compromisos.

Con esta victoria, Argentina sumó sus primeros tres puntos en el Grupo J y dejó una señal contundente en el inicio del torneo. El campeón del mundo arrancó con paso firme su camino en la defensa del título, impulsado por una actuación legendaria de su capitán y máximo referente.