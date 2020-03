Un día como hoy en la historia

Barbie es la muñeca de juguete más famosa y vendida del mundo. Debutó el 9 de marzo de 1959 en la American International Toy Fair, feria del juguete de Estados Unidos. Fue creada por Ruth Handler esposa de Elliot Handler, co-fundador de la empresa de juguetes Mattel. En los años 50, Ruth Handler se dio cuenta de que su hija (Bárbara), prefería jugar con muñecas de características adultas, en vez de las infantiles. En esos momentos, la gran mayoría de las muñecas que se fabricaban eran infantiles. Al darse cuenta del posible negocio, decidió proponérselo a su esposo. En el mundo actual Barbie dejó ya de ser una muñeca, para convertirse en un icono de la moda, además de que su mercancía es tan apreciada por las niñas (y coleccionistas) que Barbie ya no vende artículos basados en la muñeca. Ahora el sello Barbie produce una cantidad increíble de productos que si bien no se venden tan bien como la muñeca son una importante suma para Mattel. Entre los accesorios que se pueden encontrar de Barbie, hay ropa para niñas, joyas, relojes, cajas registradoras, autos para niñas, juegos de PC, juegos de GBA, películas, estampas, utensilios de decoración, música, etc. Una enorme lista que hace que Barbie sea la muñeca más vendida mundialmente.