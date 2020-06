Un día como hoy en la historia

El 18 de junio de 1942 en Liverpool, Inglaterra, nacía el músico Paul McCartney, uno de los integrantes de la legendaria banda The Beatles. A los 15 años de edad se unió a la banda The Quarrymen, integrada, entre otros, por John Lennon. Al año siguiente incluyeron a George Harrison como guitarrista, y en 1960 el grupo pasó a llamarse The Beatles. Al poco tiempo conocieron a Brian Epstein, quien se convirtió en su manager y les consiguió un contrato con la compañía discográfica Parlophone. En 1963 grabaron su primer álbum de estudio: “Please Please Me”. Inicialmente, Paul McCartney y John Lennon componían juntos las canciones del grupo, las cuales firmaban como Lennon/McCartney, pero con el pasar del tiempo fueron ganando autonomía en las composiciones. Esto comenzó a generar diferencias y enfrentamientos entre los dos líderes de la banda. Según los críticos, las canciones de Paul gozaban de más complejidad y riqueza instrumental. La banda se separó en 1970. Durante sus 10 años de actividad lanzaron álbumes como “A Hard Day’s Night” (1964), “Revolver” (1966), “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” (1967) y “Abbey Road” (1969). Posteriormente, Paul formó los grupos Wings y The Fireman, y llevó adelante una exitosa carrera solista.