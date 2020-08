Un día como hoy en la historia

Lord Robert Baden-Powell fue un actor, pintor, músico, militar, escultor y escritor británico. Fundó el Movimiento Scout Mundial el 1 de agosto de 1907, participó en distintas campañas militares en África, en las cuales destacó y obtuvo gran popularidad entre la población británica. Tras regresar a su isla natal, las publicaciones de sus libros crecieron y se convirtió, así, en un destacado autor en materia de educación y formación juvenil a nivel mundial. Sus ideas, plasmadas en "Escultismo para Muchachos" y otras obras, inspiraron a grupos de jóvenes británicos a formar patrullas, con lo que se inició de manera informal el escultismo (actividad juvenil creada para combatir la delincuencia). Tras obtener diversos premios y reconocimientos, se retiró con su esposa a Kenya, donde murió, allí su tumba tiene inscrito un para todos los scouts del mundo. Entre sus obras destacaron: Ayudas para la Exploración (Aids to Scouting for N.C.O.s and Men) (1899) Deportes en Guerra (Sport in War) (1900) Escultismo para Muchachos (Scouting for Boys) (1908) Anécdotas para Scouts (Yarns for Boy Scouts) (1909) Juegos para Scouts (Scouting Games) (1910) El libro de las Muchachas Exploradoras (How Girls can Help to Build Up the Empire) (1912) Scouts más allá de los Mares (Boy Scouts Beyond the Seas) (1913) y Entrenamiento rápido para la Guerra (Quick Training for War) (1914).