Un día como hoy en la historia

Malcolm X nacido en Omaha, Nebraska con el nombre de Malcolm Little. Fue un portavoz estadounidense del grupo conocido como la Nación del Islam (NOI). Malcolm X fue el fundador de la Muslim Mosque, Inc. (organización religiosa) y de la Organización de la Unidad Afro-Americana(Organization of Afro-American Unity). Murió el 21 de febrero de 1965, asesinado de 7 disparos en el Salón de baile Audubon de Manhattan, Nueva York mientras daba una conferencia el primer día de la Semana Nacional de la Hermandad. En 1953 cambió su nombre de Malcolm Little a Malcolm X, convirtiéndose en Ministro Asistente del Templo de Detroit de la Nación del Islam. Malcolm explicaba su nombre de la siguiente manera:"Al adoptar la X; uno adquiere cierto misterio, cierta posibilidad de poder a los ojos de amigos y enemigos... La X anuncia lo que has sido y lo que serás: ex-fumador, ex-bebedor, ex-cristiano, ex-esclavo". La X también corresponde al apellido desconocido de los esclavos de los que Malcolm X descendía, en lugar de seguir usando un nombre que seguramente fue escogido por un dueño de esclavos. Esta lógica llevó a muchos miembros de la Nación del Islam a escoger sus propios nombres.