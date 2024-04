Eduardo Toniolli: "La reforma laboral no es menemato, recuerda a Videla"

Eduardo Toniolli sostuvo que la Ley Bases y la reforma fiscal impulsan políticas regresivas, favorecen la reprimarización de la economía y la extranjerización de recursos estratégicos. Además, señaló la necesidad de construir puentes y mayorías para el abordaje de los problemas nacionales y abogó por ser coherentes en lo que se dice públicamente y las acciones en el Congreso. “Hemos visto cómo, en esta semana, lo que se dice con la boca, en Twitter, o en una movilización, después no se banca con el lomo en el lugar donde tienen que hacerlo, que es el recinto”, criticó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Eduardo Toniolli es diputado nacional, secretario general del PJ de Santa Fe y dirigente del Movimiento Evita.

Alejandro Gomel: ¿Cómo ve lo que pasó ayer en el Plenario de Comisiones? ¿Qué puede pasar el lunes? ¿Qué está pasando con el Congreso?

Lo de ayer (por el jueves) en el Plenario de Comisiones, o en los dos Plenarios de Comisiones porque no sólo hablamos de la Ley Bases sino de una reforma fiscal, decimos nosotros, regresiva claramente, es el corolario de un nuevo intento que viene hace algunas semanas tejiendo el Ejecutivo Nacional, por fuera del Congreso, por sacar alguno de estos dispositivos que viene impulsando desde que asumió.

¿Qué cambió de aquella Ley Bases original a esta? Muy pocas cosas. Parafraseando a Bertie Benegas Lynch, “se sacó la grasa del proyecto original”. Se sacaron algunas cuestiones totalmente accesorias, la toga de los jueces y algunas otras pavadas, y se dejó incólume el corazón de este dispositivo que es muy similar al corazón de otros dispositivos de este gobierno, es decir, la Ley Ómnibus 1 y 2, el DNU 70/2023, las medidas económicas de Caputo y hasta el mismísimo Pacto de Mayo, que es más una declaración política pero mantiene ese espíritu.

Tiene un corazón, o dos corazones por decirlo de alguna manera, dos motores, dos ideas fuertes la reprimarización de nuestra economía y la extranjerización de nuestros recursos estratégicos. Ahí está la pata, de alguna manera, ahí está el fondo de la cuestión. Todo lo otro, como decía antes, es accesorio.

Si vos te fijás, muchas de estas medidas que viene tomando el gobierno, a veces, con herramientas o con propuestas al Congreso de la Nación, otras con decisiones legales o pseudo legales, DNU, etcétera, y a través de las cosas que le habilita este DNU, se ordena dentro de esta lógica. ¿Por qué, por ejemplo, se busca desfinanciar la educación universitaria? Porque un país como el que están pensando, casi un enclave colonial, no necesita de mucha movilidad social ascendente.

¿Por qué se intenta limitar el desarrollo energético nuclear en la Argentina, que es lo que está intentando hacer este Gobierno, paralizando proyectos como el CAREM o como el RA-10 en una Argentina que es de los pocos países del mundo que maneja todo el ciclo de combustible nuclear? Porque un país que es un enclave colonial no necesita de energía nuclear y de autonomía energética. Y así, con cada una de estas medidas que viene tomando, se ordenan dentro de esta lógica.

¿Qué le suma de nuevo, hablamos de lo que le saca, no es cierto, de esta reacción de la Ley Bases? ¿Qué le suma? Una reforma laboral que sólo es parangonable por, fundamentalmente, su ataque a la acción colectiva, es decir, porque hay una afectación mucho más grande a la acción colectiva, a la capacidad de movilización y de intervención de las organizaciones gremiales. Los derechos individuales también los ataca, pero es mucho más grave por su alcance en el ataque a la acción colectiva, y lo hace parangonable solamente en la historia argentina, ni siquiera a las reformas del menemato. Nos lleva a la reforma de 1979 de Jorge Rafael Videla, para ser claro, y estoy diciendo un montón, y este capítulo lo agregó el radicalismo.

AG: ¿Sorprende que un partido como el radicalismo este con la reforma laboral?

Mirá, a mí ya no me sorprende nada en esta lógica, en la que una parte de la dirigencia política argentina, y es una promoción válida esto para toda la fuerza política, incluso en algún punto hasta la nuestra, que alimentó durante mucho tiempo la política de la grieta, sobre exponiendo contradicciones menores, contradicciones de segundo, tercero y cuarto orden, con el objetivo de alimentar, de acariciar el ego, de masajear el ego a un nicho y de esta manera poder seguir estando en el sistema político. Como dice la canción, permanecer y transcurrir.

Ahora, sin posibilidades, o vedando la posibilidad de establecer puentes, porque si hay una grieta y se profundiza, la comunicación se hace más difícil con otras fuerzas políticas del otro lado de la grieta para discutir los grandes problemas nacionales.

En esa lógica lo que termina sucediendo, que hay distintas fuerzas políticas que, habiéndose sentido cómodos con esa política de la grieta, entienden y conformándose en un nicho electoral más o menos potente, que no les sirve para construir una mayoría y transformar nada, pero sí para mantener lugar en el legislativo, que necesitan alimentarlo. Llegando al punto de que terminan siendo conducidos por ese nicho electoral y dejan de ser dirigentes, porque un dirigente dirige. Y en este caso son dirigidos por esa idea de fuerza en la que quedaron atrapados y por el nicho que forma parte y que comparte esas ideas de fuerza y que le sigue dando potencia.

Entonces, en ese marco, con tal de, en esta lógica y en esta mascarada, enfrentarse a lo que para ese nicho es el peor de los demonios, que es el Movimiento Obrero, la CGT, etc., y en esta idea de que esto es una corporación que le pone un freno al desarrollo de la Argentina, se suben a esta lógica y compiten con el PRO a ver quién es más anti-obrero. Esa es la lógica de esta reforma laboral. Me lo han dicho en los pasillos algunos de estos dirigentes. Esta es la lógica.

Es una lógica profundamente anti-obrera y anti-Movimiento Obrero y capacidad de organización de nuestro pueblo. Porque algunos creen que es un lastre o que los derechos laborales son un lastre y que es lo que frena la inversión de determinados sectores del capital para el trabajo.

¿Yo me niego a discutir o el peronismo se niega a discutir una reforma laboral? De ninguna manera, en una Argentina donde la mitad de la población económicamente activa está por fuera de cualquier sistema de seguridad social, está claro que hace falta una reforma laboral.

Ahora, ¿ustedes creen que vamos a incluir a cada vez más argentinos en ese sistema de seguridad social echando por ejemplo, o liquidando el monotributo social que es lo que contiene la reforma fiscal que está empujando a la informalidad a cientos de miles de argentinos? De ninguna manera.

Entonces, lo que estamos discutiendo es el contenido de esa reforma laboral, el sentido de esa reforma laboral y no el concepto mismo o la idea de que algo hay que hacer.

Claudio Mardones: Por una parte nos encontramos con un radicalismo que queda con las posiciones maximalistas de una reforma laboral que tuvo que retroceder a partir de discusiones dentro de los dadores de quórum de la Ley Bases anterior. Y por otra parte, lo que pasó en el debate universitario, porque participaron de la movilización en defensa de la universidad pública, confluyeron con columnas de la CGT, conviven diferencias muy duras en materia de reforma laboral, pero ahora viene un round educativo, porque el jueves que viene hay reunión de la Comisión de Educación para tratar el régimen de financiamiento universitario. ¿Qué va a hacer el panperonismo ante esta posición del radicalismo?

Introduzco una instancia intermedia. Nosotros estamos convocando a una sesión para rechazar el DNU, el martes a la mañana. No se formalizó todavía, pero en las próximas horas se va a formalizar y ya lo anunció en el Plenario de Comisiones nuestro presidente de bloque.

CM: Lo había anticipado Germán Martínez, queda saber si se presentaba la papeleta o no.

Nosotros el martes vamos a estar convocando a una sesión para rechazar el DNU. Si muchos de los que públicamente han apurado el DNU, lo han rechazado, han dicho que era inconstitucional, han twiteado, han mostrado sus divergencias y señalaron que están de acuerdo con una parte del contenido, pero que deberían haber mandado eso por separado, etc.

Y entienden además que acompañan la Ley Bases, porque algo de ese contenido aparece reproducido ahí en delegaciones de potestades, al Ejecutivo, en emergencias, en distintos aspectos. Bueno, si el día lunes van a votar en favor de la Ley Bases, lo mejor que pueden hacer es, el día martes, rechazar el DNU para, después de haberle dado determinadas herramientas, rechazar esta herramienta que es, a todas luces, inconstitucional.

Pero bueno, hemos visto cómo en esta semana lo que se dice con la boca o con Twitter, o en una movilización, después no se banca con el lomo en el lugar donde tienen que hacerlo, que es el recinto, parte fundamental de su función, la parte más importante de su función que es legislar. Entonces esperamos esto.

Después con respecto a la Comisión de Educación, nosotros lo hemos dicho y fuimos claros, convocamos a sesiones extraordinarias o a sesiones autoconvocadas por distintos temas que son situaciones que están viviendo distintos sectores de nuestra actividad productiva, laboral, nuestros jubilados, el mundo de la educación, el mundo del trabajo, la salud, etcétera.

Lo hacemos, intentamos convocar, intentamos tender puentes con otros sectores con representación parlamentaria, y si no se llega a una mayoría y hay alguno de esos sectores que decide convocar y entendemos que es válido el tema, lo que vamos a hacer, a diferencia de lo que hizo el radicalismo el otro día y algún otro bloque, es ir y poner en las bancas a 99 diputados para acompañar eso o para discutir el sentido de eso e intentar resolver los problemas de nuestro pueblo. Acá no hay un problema de cartel en todo caso, sino un problema de construcción de mayoría.

Y repito, y viene a colación de lo que decía antes, algunos sectores no quieren sentarse con el peronismo porque sienten que su electorado se lo va a facturar.

CM: El efecto mancha venenosa. Pero ahí hay una limitación numérica, y quedó planteada esta semana con el pedido de sesión especial que está mencionando. Llegaron a 124, faltaron cinco para tener el quórum. ¿No temen que en este nuevo pedido de sesión, para tratar el DNU 70/23 y replicar el rechazo en el Senado, les vuelva a pasar lo mismo? ¿Qué cree que va a cambiar de esta semana a la que viene?

Recién hacía una reflexión sobre el discurso con el que muchos han sostenido su acompañamiento a la Ley Bases y su rechazo parcial al DNU.

Si son coherentes con ese planteo de que hay herramientas que pretenden dárselas por ley y se la están dando vía Ley Bases, bueno, deberían rechazar el DNU, que es una enormidad dentro de esa lógica. Entonces, en ese marco, si aplicamos la lógica, debería suceder eso y deberíamos llegar y alcanzar esa mayoría.

Estamos trabajando para eso. En la anterior sesión autoconvocada habíamos llegado a 119. Bueno, ayer llegamos a 124. El martes llegaremos a 129.

AG: ¿Le gustó Milei como imitador?

Yo he conocido a grandes imitadores como Sapag, por ejemplo, siendo muy chico.

AG: Tiene sus años también, usted.

Sí, 47. Era un niño en la década de los 80 y lo veía a Sapag. Hay otros muy buenos, no me acuerdo el nombre, uno que sale por radio, etc.

Me pareció insólito, pero bueno, ya nada me extraña con este personaje y no es lo más importante.

Lo que pasa, lo que sí me llama la atención, es que tiene un especial ahínco en atacar con mayor virulencia a quienes tienen más cerca en el espectro político-ideológico. Empezando por las imitaciones de Melconian, por su decisión de dejar fuera de esta cena de la Fundación Libertad a López Murphy y a Cachanosky. Dice que hubo un pedido especial por dejarlo fuera. Bueno, lo de López Murphy es un caso insólito. El bullying que le hace a López-Murphy es de proporciones bíblicas, para usar una figura cara al presidente de la nación.

Me llama la atención, pero bueno, es parte de su estrategia de intentar quedarse con el conjunto, la representación de todos esos sectores, incluido el PRO, si es posible.

