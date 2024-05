Pullaro confirmó que se le descontará el día a todos los estatales que hicieron paro: “Se cruzó un límite”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se refirió este miércoles a la decisión que en su momento anunció su gestión sobre el descuento del día de paro para todos los trabajadores estatales, docentes y médicos que se adhirieran a la medida de fuerza convocada para el 8 de mayo pasado.

Pullaro puso en contexto la situación al indicar que “la semana pasada tomamos una decisión que indudablemente no nos gusta como gobierno. Sentimos sinceramente que habíamos hecho todos los esfuerzos que están a nuestro alcance y lo planteamos en más de una oportunidad, cómo se había mejorado la recaudación, de un 30 % al mes de marzo y cómo habíamos recompuesto los salarios de los empleados públicos entre un 54 y un 56 %, es decir entre un 24 y un 26 % por encima del crecimiento de la recaudación. Habíamos hecho una oferta por los dos meses siguientes que iba a rondar alrededor del 70 % sobre base de diciembre y eso a nuestro entender era la máxima propuesta que podía hacer el Poder Ejecutivo”.

En esta realidad, manifestó que “teniendo en cuenta que son 13 los días de paro que han hecho los gremios vinculados a la educación en la provincia de Santa Fe, entendimos que se había cruzado un límite que tuvimos mucho trabajo para que no se cruce, porque empezamos a dialogar el 4 de enero con los gremios del sector docente para no llegar a esto. Entendemos que todos los empleados públicos tienen un derecho constitucional que es hacer huelga, pero también entendemos que estamos en el marco de la ley y de lo que nos permite nuestra Constitución, que es de descontar el día”.

Sobre el reclamo precisamente de los sindicatos de los empleados de la administración central para que se revea la determinación de descontar el día de paro, Pullaro aclaró que “tenemos nuestro derecho como gobierno provincial a descontar el día y lo vamos a hacer porque sentimos que se ha corrido una línea. No podemos seguir permitiendo que los chicos estén fuera de las escuelas cuando el gobierno de la provincia de Santa Fe está haciendo un esfuerzo inmenso para poder pagar lo máximo que se le puede pagar a los empleados públicos. Estamos teniendo problemas serios en el sector privado: están cerrando empresas, hay algunas que están suspendiendo personal y nosotros en base a diciembre estamos ofreciendo una recomposición salarial superior al 66 %. Entonces, sentimos que no es justo”.

Luego fue contundente sobre los pasos a seguir: “Vamos a dialogar pero no vamos a volver atrás con esta medida bajo ningún concepto. Tenemos una característica y es que damos la cara y hablamos con la verdad. La provincia ha tenido una caída considerable en la recaudación y, cuando decimos que pagamos en tres meses un 26 % por encima de la recaudación, estamos diciendo también que estamos sacando recursos de otras áreas, y no queremos sacarles recursos a seguridad pública, a obra pública y a todos los proyectos que tenemos. Hicimos un ajuste muy importante en el Poder Ejecutivo y somos muy austeros”.

“Los chicos tienen que estar en la escuela, los docentes y todo el Estado tienen que apostar a que los chicos puedan recuperar la calidad educativa que tuvo la provincia hace tiempo y con 13 paros no lo vamos a poder lograr. Por eso, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe le va a descontar a todos los empleados públicos que hicieron paro la semana pasada”, sentenció.

Finalmente, el gobernador adelantó que todavía no se ha estipulado una fecha para la nueva convocatoria a la paritaria pero reiteró que, aunque el gobierno está predispuesto al diálogo, la determinación del descuento del día de huelga no se pondrá en discusión.

CON INFORMACION DE EL LITORAL.