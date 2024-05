Santa Fe y Córdoba unidos contra el narcotráfico y algo mas...

Que a nadie le escape que la foto entre Pullaro y Llaryora no solo es institucional, también es política y es un claro mensaje al gobierno Nacional de Milei. Estamos hablando de dos de las tres principales provincias del país, por lo que la política nunca deja de estar presente, máxime en estos tiempos en donde ambos mandatarios reclaman mayor federalismo y la Ley Bases se sigue discutiendo en el Senadoi de la Nación.

En un auditorio colmado en el Centro Cívico, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmaron un convenio de cooperación que definirá la agenda de trabajo en el marco de la Mesa de Seguridad Permanente de la Región Centro.

Además, hubo planteos unificados en defensa del federalismo, con reclamos al Gobierno nacional por la quita de partidas a las provincias y un pedido al retiro de las retenciones al campo.



En la firma, los dos mandatarios provinciales estuvieron acompañados por los ministros de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros; de Santa Fe, Pablo Cococcioni; y de Entre Río, Néstor Roncaglia, quienes participarán como los miembros de esta Mesa Ejecutiva de Seguridad.

También estuvieron los representantes de la Región Centro de estas tres provincias.

Fue en ese marco de acuerdo, en el que se resolvió “armonizar una curricula de la formación del personal policial en investigación criminal en las tres provincias, además de la sistematización e integración de datos y la constitución de unidades de trabajo entre jefaturas departamentales limítrofes, junto con un centro de información para el combate del narcomenudeo”.

Sobre estos principios, el gobernador de Córdoba fue vehemente al indicar que se trata de un trabajo en conjunto en contra del narcotráfico.



“Que el narcotráfico sepa que con la Región Centro no se jode”, lanzó Llaryora en el auditorio principal en la Casa de Gobierno, donde habían concurrido representantes de las fuerzas policiales de las tres provincias, legisladores e intendentes que trabajaron con antelación en mesas de intercambios de ideas.

“El narcotráfico y los narcocriminales no tienen límites, de ningún caso, tampoco territoriales. No operan hasta esta calle voy yo, hasta la otra calle, no. Los límites son los que cada una de las organizaciones crean. Con lo cual, si ellos no tienen límites, nosotros tampoco tenemos límites. Y lo que hacemos hoy es eso: es salir de los límites provinciales para generar una mesa de trabajo permanente que les permita a las policías provinciales y a las justicias provinciales poder tener un intercambio más fluido”, aseguró Llaryora.

También resaltó en varias oportunidades de su discurso la necesidad un trabajo federal desde la Región Centro y destacó su apoyo a Santa Fe en su lucha contra el narcotráfico.



“Más de una vez nos han escuchado a los cordobeses decir que Rosario somos todo. ¿Qué es lo mismo que decir que la Región Centro somos todos? La lucha que se está dando en Rosario es una lucha que la dan por ustedes y por nosotros también. Porque si el narcotráfico toma Rosario, después viene por otras ciudades... Por eso hasta pedimos en un momento que, si tenían que actuar las fuerzas militares, inclusive, si había que cambiar una legislación, que contaran con nuestro apoyo. Porque queremos una lucha frontal contra los narcocriminales y contra el crimen organizado”, expresó Llaryora en total respaldo al gobernador Pullaro.

El mandatario de Santa Fe, quien lo antecedió en la palabra en el auditorio y que, luego, compartió con su par cordobés una conferencia de prensa, marcó dos cuestiones: el trabajo en conjunto en materia de seguridad que alcance a la Región Centro y una defensa del federalismo que les permite sostener la pelea ante el recorte de fondos nacionales.



Si bien ambos mandatarios hicieron la salvedad que sí hay coordinación con la cartera nacional en materia de Seguridad, hubo exposiciones similares en la defensa del sector productivo, en su reactivación y en el quite de las retenciones.

“Creemos fundamentalmente en las políticas de desarrollo para la región más productiva del país, la región más pujante de la República Argentina, como es la Región Centro. Tenemos hoy los desafíos en un país que tiene muchas dificultades, y en provincias que tienen muchas dificultades”, dijo el gobernador de Santa Fe.

“En un momento en donde tenemos que pelear, pero que fundamentalmente tenemos que poner en agenda lo que es el federalismo que supimos construir en la Argentina, en función del esfuerzo que hacen nuestras provincias, del esfuerzo que hace el sector privado de nuestras provincias, y de lo que nos cansamos de reclamar, que debería volver para que Argentina pueda salir adelante”, insistió Pullaro.

“Lamentablemente, el Gobierno nacional ha tenido una mirada diferente sobre las provincias. Esto se repite en los últimos años y en los últimos gobiernos, es el centralismo que va en contra del modelo federal que ha hecho y no le ha permitido al interior poder desplegar toda su capacidad productiva. Hemos sufrido importantes recortes en mi provincia... Con lo cual seguimos reclamando los fondos que tienen que venir, como los fondos de las cajas de jubilaciones, no sólo la deuda, sino lo que es el flujo corriente de una parte del déficit que tiene que cubrir la Nación...”, dijo.

“Estamos convencidos -agregó- que Argentina sale adelante si tiene más trabajo, si tiene crecimiento económico, y eso se va a hacer con la industria y con el campo”, dijo el gobernador de Santa Fe.

Llaryora, quien puso el acento en la importancia del acuerdo y en la lucha contra el narcotráfico, también reiteró su apoyo al mismo planteo de Pullaro, en el que se refuerce el interior y el sector productivo.

“Comparto plenamente todo lo que dice Maximiliano, pero para que vean, también cómo desde Santa Fe la óptica es totalmente similar al Gobierno provincial de Córdoba”, resaltó Llaryora, quien llamo a “amigo” al gobernador de Santa Fe y se mostró en sintonías con sus expresiones.

También hubo saludos para el mandatario de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien no estuvo presente debido a un viaje en el exterior y fue representado por el ministro de Seguridad de esa provincia y por el secretario de esa provincia la Región Centro.

Qué dijeron los ministros

El ministro de Seguridad de Córdoba, Quinteros, aseguró que “estos encuentros permiten que las fuerzas policiales se conozcan y trabajen en conjunto”. “Este es el camino a través del trabajo mancomunado de la Región Centro. Remarco también el apoyo del Gobierno nacional en materia de seguridad, que complementa lo que nosotros hacemos”, dijo.

Seguidamente, su par santafecino, Cococcioni, agregó: “Nos enfocamos en construir a partir de las experiencias compartidas. Observamos con muchísima atención lo que hace Córdoba y Entre Ríos para aprovechar esas experiencias en beneficio de los santafesinos. Siento que estamos haciendo cosas muy importantes”.

Finalmente, Roncaglia, ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, expresó: “Tenemos este gran desafío que es la seguridad, una demanda social muy importante. Que debemos planificar y articular mancomunadamente las tres provincias. En las reuniones de hoy están los tres jefes de las policías de las provincias, y ahí está el secreto. Trabajar juntos haciendo un frente único”.

Con información de La Voz