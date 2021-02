’'Me están amenazando de muerte’', el desconsolado posteo de una actriz argentina en el exterior

Yamila Saud es una reconocida actriz argentina que supo participar en grandes ficciones nacionales como ’'Solamente vos’', ’'Señales del fin del mundo’', ’'Viudas e hijos del Rock and Roll’' y ’'Farsantes’'. Debido a su éxito en el país, tomó la decisión de emigrar al exterior para continuar con su carrera actoral.

’'Hypersomnia’', ’'Just Love’' y ’'El Encanto’', una producción de Netflix, fueron las participaciones que Yamila tuvo en ficciones internacionales que le valieron posicionarse en un cómodo e importante lugar en el mundo actoral.

Sin embargo, tras un tiempo alejada de las redes sociales, reapareció para contar una situación que está viviendo últimamente y que la tiene atemorizada y preocupada. Por medio de una serie de historias en Instagram, la actriz argentina contó que la están amenazando de muerte.

’'Quiero decir que estoy recibiendo amenazas y no quiero ir a la policía porque estoy con miedo. Hay amenazas de muerte así que si me pasa algo...’', comenzó su mensaje.

En un video, al borde del llanto y con la voz prácticamente quebrada, continuó con su desgarrador relato. ’'Estoy desaparecida de las redes y demás porque me están llegando mensajes de texto. Alguien se metió en mi celular y mandan como que soy yo, no soy yo. Están usando mi voz, son mensajes desde mi teléfono y no soy yo’', explicó.

Por otro lado, expresó que su aparición en las redes se debió a que quiere que quede constancia de lo que le está pasando, explicar que no es ella la de los mensajes y que no sabe que está pasando.

Luego, con un llanto desconsolado empezó a contar la misma historia pero en inglés y mencionó a la cuenta oficial del FBI (Federal Bureau of Investigation) para que estén informados de la situación. Además, mostró algunas capturas de chats que respaldaron lo que contó. ’'Necesito ayuda’', fueron sus últimas palabras antes de terminar con sus historias.