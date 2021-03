Mauricio Macri: “La violencia con la que han respondido a las manifestaciones en Formosa es inaceptable”

La tensa situación social que está atravesando Formosa luego de que el Gobierno de Gildo Insfrán determinara la vuelta a la fase 1 de la cuarentena por un brote de casos en los últimos días, despertó el descontento popular de los formoseños. En este marco, distintos dirigentes y referentes de la oposición se manifestaron públicamente, pero faltaba la palabra del ex presidente Mauricio Macri, que acaba de referirse al respecto en las redes sociales.

“La violencia con la que han respondido a las manifestaciones en Formosa es inaceptable”, comenzó diciendo el ex presidente a través de su cuenta oficial de Twitter. Y añadió: “Quiero expresar mi total apoyo a los formoseños. Los acompaño en este difícil momento”. “Seguimos esperando una respuesta a lo sucedido por parte del gobierno nacional”, reclamó el referente opositor.

Las palabras del ex jefe de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires se conocieron cuando cientos de personas se manifestaban este domingo frente a la Casa de Gobierno de Formosa en rechazo al regreso a la denominada fase 1 dispuesta por el gobernador en el marco de la pandemia de coronavirus. Los manifestantes portaban carteles con las leyendas “Formosa Libre” o “Formosa unida: queremos trabajar y que se respeten nuestros derechos”.

La movilización se realizaba en medio de un fuerte dispositivo de seguridad con las inmediaciones de la sede gubernamental totalmente valladas, donde estaban presentes dirigentes de la oposición como Patricia Bullrich, titular del PRO; Waldo Wolff, diputado nacional; Luis Naidenoff, senador nacional; y Ricardo Buryaile, diputado; entre otros. Cabe recordar que los dos últimos son formoseños.

En declaraciones a TN, la presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad expresó: “Estamos apoyando esta lucha que es, por lo que me han contado, el principio de un quiebre de un sistema que no va a volver a ser lo mismo”. En esta línea, cargó contra el mandatario provincial: “Gildo Insfrán, que ha querido volver a la tiranía total, volver a cero y que nadie trabaje y estudie. Acá no empezaron las clases, ni en Formosa ni en Clorinda. Acá se está gestando un grito de libertad”, enfatizó.

Con información de www.elintransigente.com