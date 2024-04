AMSAFE y Sadop por ahora cesan con la extorsión y aceptan la oferta salarial de Pullaro

La Asamblea provincial de AMSAFE que se reunió este jueves por la mañana resolvió aceptar la propuesta paritaria del gobierno tras una votación en la que participaron 31.226 docentes, de los cuales 16.510 se inclinaron por percibir el aumento salarial del 18 por ciento para marzo, aunque declarando insuficiente la recomposición. De este modo, el Gobierno provincial se aseguró de que no habrá más paros al menos hasta fin de abril.



De acuerdo a la información proporcionada por el sindicato, sobre un total de 31.226 votantes, 16.510 optaron por la moción de aceptar la propuesta, 14.497 por la moción de rechazar la propuesta mientras que se registraron 110 abstenciones, 106 votos en blanco y 3 nulos.



En tanto, el gremio de los docentes privados, Sadop, también resolvió aceptar el ofrecimiento de la Provincia aunque advirtió que hay "clima de enojo y disconformidad" entre sus afiliados.

Ahora, el Gobierno provincial deberá abonar este incremento salarial del 18% a través de planilla complementaria en fecha a confirmar aunque dentro del mes en curso -sería entre los días 22 y el 25-. Por caso, el 15 de abril se abonará por planilla complementaria la política salarial acordada con los gremios estatales de UPCN y ATE (el 16 percibirán los pasivos de la administración central).

En la asamblea de AMSAFE, se resolvió "exigir que en la paritaria a reunirse el 18 de abril se avance en una recomposición acorde a la inflación, como así también el cumplimiento estricto del acta paritaria en relación a concursos y se conformen mesas técnicas sobre temas pendientes, incluyendo problemáticas de salud laboral".

Asimismo, el sindicato que preside Rodrigo Alonso resaltó "el contundente plan de lucha docente desarrollado en unidad en toda la provincia, que comenzó con presentaciones ante el Ministerio de Trabajo en el mes de enero y continuó con el rechazo de dos propuestas salariales, ocho jornadas de paro resueltas contundentemente en asambleas provinciales, una multitudinaria movilización provincial y cientos de actividades en todo el territorio provincial ha obtenido una nueva propuesta".

Tras la asamblea, Alonso consideró que "el eje de la discusión estuvo en la estrategia, sabiendo que la propuesta era mala" a la vez que planteó que "los trabajadores y trabajadoras de la educación seguimos por debajo de la línea de pobreza, y es totalmente entendible que esta propuesta no haya sido vista como positiva". "Se definió por estrategia. La batalla del 18 de abril también va a tener para nosotros elementos claves. Vamos a volver a insistir y a exigir a un Gobierno provincial, que tiene recursos, que haga una propuesta salarial en línea con la inflación", amplió el secretario General de AMSAFE.



"Se definió aceptar la oferta paritaria porque se entendió que el mejor camino que podíamos tener los trabajadores en esta etapa era percibir el aumento, no sufrir ningún descuento y fortalecer la organización sindical que llevó adelante un plan de lucha. A este conflicto entramos todos juntos, con paros contundentes, y salimos todos juntos y fortalecidos porque preservamos el sindicato y no sufrimos descuentos", concluyó Alonso.



En lo que va del año, por los paros docentes se perdieron 9 días de clases, 8 por paros convocados por AMSAFE y 1 por la CTERA, en tanto que hubo actividades en las aulas 21 días. El 18 de abril, los gremios docentes de AMSAFE, Sadop, UDA y Amet volverán a reunirse en paritaria con autoridades de gobierno santafesino.



DEPARTAMENTO CASTELLANOS

En una votación ajustada, los docentes del departamento Castellanos se pronunciaron a favor de rechazar la oferta salarial del Gobierno para marzo y comenzar un nuevo plan de lucha. Tal como había informado este Diario el martes en su edición digital, en la Delegación departamental que tiene su sede en Bulevar Lehmann al 398 se presentaron dos mociones:

-Moción 1: Percibir el 18% , declarándolo insuficiente. Exigir la convocatoria a paritaria el 18 de abril. Recomposición salarial acorde a la inflación, saldar la deuda del año 2023. Seguir discutiendo condiciones de trabajo. Permanecer en estado de alerta y movilización.

Esta alternativa recibió 792 votos.

-Moción 2: Rechazar la propuesta por insuficiente. Paro de 24 hs el día 12/04. Paro de 48 hs. los días 16 y 17 de abril.

En una cerrada definición, la Moción 2 se impuso con 794 votos, en tanto que la Moción 1 logró 792 votos mientras que hubo 3 nulos, sobre un total de 1.584 votantes.

Con información de La Opinión