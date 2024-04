Mexico.Los Cabos, el mejor destino turístico

Los Cabos ha sido galardonado como el mejor destino turístico de México en los 21º Premios Readers Choice Awards de Travel Weekly. Este reconocimiento es un hito que confirma su posición como uno de los mejores destinos de México y del mundo entero. Además, la condecoración se suma a una lista de premios que consolidan su puesto como un lugar de élite para los viajeros más exigentes.

Un destino de éxito y reconocimiento

La distinción del Readers Choice Awards de Travel Weekly, fue otorgado por la revista líder en la industria de viajes durante su entrega de premios anual, el 13 de diciembre de 2023 en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York.

Este reconocimiento, que se basa en la votación de los lectores del medio, representa un paso importante para Los Cabos, que ha logrado superar a otros destinos turísticos en México. Pero este no ha sido el único reconocimiento que ha recibido este año:

Este paradisíaco lugar también fue declarado ganador indiscutible en la lista Best 50 Places to Travel in 2024 de Travel + Leisure, anticipando su presencia continua y creciente en el próximo año.

Asimismo, ganó varios premios Travel Weekly Magellan Awards en 2023, que reconocen la excelencia en la industria de viajes, por su trabajo de promoción turística, su guía de eventos sustentables, su webinar de gastronomía, su campaña de wellness y su herramienta de experiencia virtual.

Obtuvo adicionalmente dos premios del concurso internacional Muse Creative Awards en 2023, que celebran la creatividad y el diseño, por su campaña sobre la embajadora Diana Flores, quien promueve el bienestar y la sostenibilidad.

Finalmente, recibió varios premios Travel Age West Wade Awards en su edición 2023, los cuales honraron su compromiso en la industria turística, la satisfacción que da a sus clientes, su atractivo para una estancia corta y su liderazgo en la promoción turística.

Crecimiento constante

Los méritos listados son el resultado del trabajo conjunto de toda la comunidad de Los Cabos, que ha contribuido al éxito y al prestigio de esta región. Prueba de esta calidad de servicio es que Los Cabos registró un crecimiento notable en su actividad turística durante el 2023, al recibir a 4 millones de turistas ese año, de los cuales el 62% fueron extranjeros y el 38% nacionales, de acuerdo con datos de la Asociación de Hoteles de Los Cabos.

Adicionalmente, Los Cabos incrementó su conectividad aérea a lo largo del año, para iniciar 2024 con un portafolio de 16 rutas nacionales y 41 provenientes del extranjero: 30 de Estados Unidos, 10 de Canadá y 1 de España:

El 15 de diciembre arrancaron las operaciones de la ruta Las Vegas – Los Cabos, con Alaska Airlines.

Iberojet reanudó operaciones con su vuelo de temporada de abril-septiembre para conectar de manera directa al destino con la ciudad de Madrid.

Air Canada sumó a Montreal a Vancouver y Toronto como nuevo destino, con un vuelo semanal en sus rutas de temporada invernal.

A nivel nacional, Viva Aerobus abrió cinco nuevas rutas, para un total de 11 al destino: Querétaro, Cancún, Toluca, Ciudad Juárez y Torreón.

Por su parte, Volaris abrió la operación de dos nuevos vuelos provenientes de Querétaro y Mexicali, para un total de 9 rutas al destino.

Un paraíso que no te puedes perder

Todos estos logros responden a una oferta turística de alta calidad, que combina el respeto por el entorno natural, la variedad gastronómica, el enriquecimiento cultural y la exclusividad.

Los Cabos ofrece a sus visitantes experiencias únicas e inolvidables, como sus imperdibles tours en aguas cristalinas, impactantes paisajes y playas de ensueño, una infraestructura hotelera de primer nivel, así como una excelente cocina regional e internacional en establecimientos para todos los gustos.

Además de ser de los mejores lugares bonitos para visitar, Los Cabos ha demostrado su compromiso con la sostenibilidad ambiental, implementando diversas iniciativas para proteger su biodiversidad, reducir su huella ecológica y promover el turismo responsable, como el uso de energías renovables, el manejo de residuos, la reforestación, la educación ambiental y la certificación de hoteles y restaurantes ecológicos.

Por todo eso y más, no podemos dejar de invitarte a conocer lo que este verdadero paraíso en la tierra tiene para ofrecerte. ¡¿Qué estás esperando?!

Fuente: Turismo Mexico