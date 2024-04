Contradictorio: Viotti habla de Rafaela como "ciudad de oportunidades" y aún no puede mostrar sus calles limpias

En oportunidades los políticos parecieran vivir otra realidad, no habitar el lugar en donde están y vivir un permanente sueño. En oportunidades pareciera que sus colaboradores le cuentan algo absolutamente diferente a lo que en realidad ocurre y lo más grave es que ellos, por conveniencia o vaya uno a saber por qué otra causa, se creen lo que le dicen y repiten el cuentito como loros. Viotti habla de Rafaela como si con él fuera Amsterdam, sin caer en la cuenta que aún, y tras casi cinco meses de gestión, no puede mostrar una ciudad limpia y arreglada, sin "caca" de palomas que hacen del centro de la ciudad un gallinero inmundo y con olores nauseabundos que obligan a los transeúntes a taparse la nariz cuando la transitan. Ni siquiera Viotti consigue que los empleados municipales encargados del barrido de la ciudad puedan cumplir su rol y al menos levantar la basura que hay en todas las calles de la ciudad. Ni que hablar de las veredas de la ciudad, ese es un tema aparte que por lo que parece, hay que pedirme ayuda a la Nasa para solucionarlo, por que los anteriores gobiernos no lo pudieron lograr tampoco. En fin, todo es contradictorio y por lo que parece será una constante en el gobierno de un muchacho que está más preocupado en cuentiones banales que en las que verdaderamente le cambian la vida a la gente.

EL INFORME QUE HACE LA MUNICIPALIDAD

El intendente Leonardo Viotti participó del "Encuentro Plenario Industrial", que tuvo lugar en el Centro Comercial e Industrial (CCIRR). El mismo tuvo como fin conocer los principales desafíos del sector; evaluar la situación de los diversos rubros industriales y presentar múltiples iniciativas pensadas para potenciar el desarrollo productivo regional.

Contó con la presencia del presidente del CCIRR Mauricio Rizzotto; presidente de la Comisión de Industrias, Fernando Vaquero; la secretaria municipal de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, Patricia Imoberdorf.

El secretario de Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento; Marcos Ayerra; la subsecretaria de Política Industrial, Daniela Ramos; el secretario de Desarrollo Productivo de la provincia, Guillermo Beccani, el secretario de Infraestructura Productiva, Mauricio Basso; la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada.

Al tomar la palabra, Rizzotto, dijo: "Creo que el objetivo está totalmente cumplido, pudimos expresar las preocupaciones de todo nuestro ecosistema industrial, escuchar también la mirada que tienen los funcionarios tanto nacionales, provinciales y locales, en función de estas preocupaciones y necesidades, que a lo mejor no son preocupaciones, pero que tenemos desde esta región".

"Queda claro que en el foco coincidimos todos, que desde la industria PyME, como dije al principio en la apertura, somos parte de la solución, queremos que principalmente el gobierno nacional entienda eso, y trabaje a la par junto a nosotros y nosotros junto a ellos, como bien se dijo en algún momento, también tenemos mucho por hacer y mucho para aportar", sumó.

"De estas actividades, seguramente no será la primera, creo que quedan compromisos entre líneas, por lo menos el de estar en contacto y poner sobre la mesa realmente cosas concretas, que nos preocupan y que se puedan resolver y de esa manera beneficiar al país, que salga adelante, que podamos hacer ese país normal, como alguien mencionó en algún momento", cerró.

Oportunidades

Por su parte, Viotti, comentó: Rafaela tiene dos pilares fundamentales, el entramado industrial y productivo y el entramado institucional, es un diferencial que tenemos, que se sostiene hace décadas y es el desafío de la actualidad y del futuro, poder mantenerlo, profundizarlo y hacerlo crecer".

"Acá las instituciones tienen representación real, tienen un montón de personas que trabajan colaborativamente y un Estado local que articula entre estos entramados, el productivo y el institucional, nos gusta encarar los proyectos, las ideas, las crisis de manera conjunta", continuó.

"La necesidad de previsibilidad, era lo que este país necesitaba para encarar el proyecto, no es lo único que necesitamos, pero era algo que todos repetían, previsibilidad. Yo creo que en la crisis actual y lo que estamos empezando a ver como resultado de las medidas que se van tomando, empezamos a tener de a poco alguna previsión y esas son cosas importantes y necesarias. El productor, el empresario, los Estados locales, necesitamos tener un mínimo de previsibilidad para poder saber dónde estamos, donde vamos y planificar ese futuro que luego debemos construir de manera conjunta", resaltó el Intendente.

"La actualidad y este escenario también nos presenta desafíos, grandes desafíos. Que el Estado gaste menos de lo que ingresa es esencial para generar un equilibrio que permita que el resto de las variables se vayan acomodando. Pero hoy, los Estados locales, están aguantando, por decir de alguna manera, ese equilibrio".

"Rafaela es una ciudad de oportunidades y desde el gobierno local queremos potenciar esas oportunidades, por este conocimiento y todo esto que tenemos para ofrecer al país y al mundo. Queremos generar las condiciones para que puedan nacer nuevas empresas, nuevos emprendedores; estamos trabajando fuertemente y esperemos poder concretarlo pronto, en la generación de suelo industrial, que nos permita que nuestras empresas crezcan. Pero también queremos atraer empresas de afuera para que vengan a invertir, que se generen posibilidades de trabajo real, mientras los vamos acompañando con el entramado educativo, para ir generando la mano de obra y el conocimiento, que las empresas y los privados necesitan para que esto ocurra", enfatizó Viotti.

"Llevamos 4 meses de gestión, estamos aprendiendo mucho, tratando de aprender rápido y tratando de generar los lazos necesarios para que Rafaela pueda seguir creciendo y traer a la ciudad mucho de todo esto que estamos hablando, que es lo que necesitamos, siempre pensando en los que generan trabajo real, en los que generan riqueza real y en los que necesitan de un Estado que los acompañe para poder seguir creciendo", finalizó.