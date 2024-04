Maximiliano Pullaro y Guillermo Francos se repartieron flores y palos en la cumbre de intendentes

El gobernador Maximiliano Pullaro pasó a saludar por la reunión de intendentes e hizo gala de su diplomacia al cruzarse con el ministro del Interior Guillermo Francos. Frente a alcaldes de todo el país, en la apertura del encuentro que se hizo en Rosario, bañó en elogios al titular de la cartera de Interior pero le pidió que abra la billetera.

En privado, Pullaro cuenta que se lleva bien con Francos. Le valora su disposición a escuchar. Es lo que le reconoció públicamente: “Agradecerte Guillermo por tu escucha permanente, por más que no coincidamos en muchas cosas”, le dijo el gobernador. “A Argentina le hace falta que los que no tenemos la misma mirada nos escuchemos, y en vos encontramos a una persona que nos dice 'no hay plata' pero que nos escucha”. Palo y zanahoria.



El reclamo de Maximiliano Pullaro

El gobernador tenía un reclamo en concreto que coincide con uno de los pedidos que los intendentes le harán al ministro: coparticipar el impuesto a los combustibles. “Nuestra provincia aporta 4 mil millones de pesos pero no vuelve un solo centavo para que podamos colaborar con nuestros gobiernos locales y su transporte deficitario que sostienen con esfuerzo”, expresó. En el equipo del ministro el comentario resonó: “Pullaro siempre hace lo mismo”, dijeron.



La respuesta de Guillermo Francos

El ministro no se amilanó. Comentó que había venido “a escuchar y ver cómo podemos ayudar”, pero respondió que “las provincias se han acostumbrado a que todas las soluciones están en la Nación y venimos a decir lo contrario, que las soluciones están en las provincias”. “Cuando uno recorre el país y ve cómo hemos ido deformando el carácter federal de nuestra Constitución hacia un sistema demasiado unitario”, agregó.

La discusión por la ley ómnibus y el Pacto de Mayo

Otro de los temas que mencionaron el ministro y el gobernador fue el Pacto de Mayo. Para Pullaro, el acuerdo “se tiene que discutir y debatir”, haciendo especial hincapié “en el sistema fiscal, el sistema productivo -hay que generar empleo y crecimiento económico- y el sistema educativo”. “Acompañar en este momento complejo es mostrar una mirada federal, porque es la única manera de que Argentina vaya a salir”, sumó el santafesino.

Francos valoró el apoyo y resaltó que el gobierno viene “planteando temas disruptivos por la personalidad del presidente Javier Milei y por cómo los plantea, pero es una disrupción al status quo”. “Las leyes que planteamos, con algunos contratiempos, tienen temas que creemos que van a tener implicancia en el futuro del país”.

Justamente, con la ley ómnibus Pullaro puso un freno. Al gobernador no le termina de cerrar el Régimen Impositivo para Grandes Inversiones. Comentó que plantearon “muchas modificaciones” y que la mayoría fueron recepcionadas, pero prefirió la cautela y pidió esperar a ver “la redacción final en el debate parlamentario”. En cuanto al blanqueo de capitales, reconoció que tienen “dudas”, por lo que plantearon modificaciones, pero que si sale como está “habrá más controles desde la provincia para los santafesinos que quieran blanquear”.

CON INFORMACION DE LETRA P.