“Iba a la peluquería llorando”, Martita Fort explicó la curiosa obsesión que tenía Ricardo con el look de su hija

Esta semana, Martita Fort fue una de las invitadas de Los ángeles de la mañana (El Trece), y se animó a una entrevista “mano a mano” con Ángel De Brito, donde charlaron de todo. Uno de los momentos más curiosos de la charla, llegó cuando ella reveló la particular obsesión que tenía su papá con respecto a su cabello.

Martita Fort, de 17 años, reveló que su papá la llevaba a la peluquería aunque ella no quisiera ir. Ocurre que el empresario, estaba dispuesto a que ella (que por entonces era una nena), llevara el cabello rubio platinado y así sobresalir entre el resto de los chicos.

“Directamente de chiquita mi hermano y yo no teníamos autonomía. Nosotros nos vestíamos y éramos de la manera que él imponía”, confesó Martita. “El quería, por ejemplo, que yo tuviera el pelo rubio platinado entero. Y en la peluquería le decían “es muy chica para tener todo el pelo rubio””, explicó.

“Y me hicieron reflejos… Me mandó como cinco veces, yo llorando porque no me gustaba. Tenía una obsesión con ese rubio”, contó Martita Fort sin tapujos. “Me quería lookear a su manera como a todas las chicas. Me resistía pero no tenía mucha palabra. A mi hermano (Felipe) también le pasaba…”, agregó.

En paralelo y en otro momento de la charla abrió su corazón y mostró su costado más emotivo: “Lo pude disfrutar. Obviamente, faltó tiempo… Pero el poco tiempo que pude conocerlo y estar con él, si, obviamente que lo disfruté”, recordó.

“Extraño todo. Lo repentino que era. Después de eso, me aburre la rutina que tengo. También, el cariño que me daba”, confesó la adolescente. “De por si el tenía el dilema que, al ser gay, por ahí tenía más preferencia y tenía afinidad con los chicos”, explicó la Marta cuando De Brito le preguntó si Ricardo Fort era cariñoso con ella.