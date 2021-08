Alerta cepa Delta en Santa Fe

El avance de la cepa Delta en Córdoba enciende todas las alertas en Santa Fe, ya que es un 120% más transmisible que la cepa original que causó la pandemia y el crecimiento de contagios (una vez que haya circulación comunitaria) puede ser muy veloz y poner en riesgo al sistema de salud, con todo lo que ello implica. En Rosario ya se comunicaron tres casos de infección por esta variable más contagiosa y la ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, admitió que, por la proximidad con la provincia mediterránea, “no sería raro que los casos con esta variante empiecen a subir en las próximas semanas”.

“Esperaba que Delta llegara un poco más tarde, a fines de agosto, pero lamentablemente, cuando me entero de lo que sucedió con el viajero que diseminó la Delta en Córdoba y otros que no tomaron precauciones, veo que los tiempos se acortan. Tenemos la foto de lo que pasa en otros países del mundo con esta variante, que no es más letal, pero se extiende rapidísimo entre la población”, admitió la ministra.

La funcionaria explicó que se están cumpliendo “estrictamente” los controles de quienes llegan del exterior y el período de aislamiento de estas personas “mejoró mucho y es el correcto”. Se detectaron tres casos de Delta, de viajeros, y todos cumplieron con el protocolo.

Sin embargo, “teniendo Córdoba a pocos kilómetros, con muchas personas que viajaron desde nuestra provincia a pasar sus vacaciones allí, más el movimiento comercial, no sería raro que los casos empiecen a subir acá en las próximas semanas”.

Martorano detalló que “la segunda ola de contagios fue muy brava, terrible y nos dejó en una meseta alta, aunque manejable. Ahora estamos en menos de 1.100 casos en la provincia (el viernes), pero si volvemos a los 1.700 empiezo a preocuparme y a los 2.000 se enciende la luz roja. Es duro. Por eso, con los equipos de Salud de todo el territorio de Santa Fe estamos en alerta, trabajando mucho en distintas acciones (testeos, seguimientos, controles, vacunación) para evitar un colapso del sistema si entra Delta. El Covid no nos ha dado respiro. El sistema no llegó a desestresarse y de repente ya estamos pensando en una tercera ola. Es bastante agotador para los equipos de salud y para toda la población, yo lo comprendo”, subrayó.

La funcionaria detalló que las flexibilizaciones de actividades “son importantes. Se comprende la necesidad, por muchas cosas. Por eso, el uso del barbijo, tomar distancia, no reunirse en grandes grupos, ventilar ambientes, aislarse e hisoparse ante el primer síntoma de Covid (incluso un resfrío) es la batería de herramientas con las que contamos para no perder lo que tenemos. Y por supuesto la vacunación, por eso estamos poniendo todo para vacunar con dos dosis a la mayor cantidad de personas. Necesitamos seguir cuidándonos un montón. Minimizar la situación nos va a meter de lleno en la tercera ola, más rápido de lo esperado y eso es tremendo”, remarcó.

Martorano no eludió abordar la problemática del faltante de las segundas dosis de Sputnik V. “Creo que agosto será, como dijo la ministra de Salud de la Nación, el mes de las segundas dosis porque gran parte de la población ya vacunada con una recibirá el esquema completo. Con Sinopharm no tenemos inconvenientes, con AstraZeneca tampoco (Cansino también está por llegar) y con respecto a Sputnik esperamos noticias en los próximos días. Sabemos que puede arribar un cargamento importante en agosto. Además se está avanzando en los estudios para combinar vacunas, en el caso de que sea necesario. En distintos países del mundo ya se combinan vacunas, se ha tomado esa decisión, yo creo que es momento de avanzar en ese sentido. Nosotros ya pusimos todas las segundas dosis de la vacuna rusa que teníamos, no hay más. Confío en que en este mes que se inicia coloquemos un buen número.

En tal sentido, dijo que en la provincia se necesitan 230 mil dosis de la segunda de Sputnik V para culminar los esquemas de quienes fueron inoculados con esa vacuna.

Ya hay 17 mil menores inscriptos para vacunarse

De cara al inicio de la vacunación de chicos de entre 12 a 17 años con enfermedades o condiciones previas que los exponen mucho más al Covid que comenzará el martes, la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, destacó que “hasta ahora hay 17 mil inscriptos, cuando tenemos registrado que son alrededor de 80 mil”, pero subrayó que “sin dudas se irán sumando con el correr de los días”.

“Creemos que esa demora en anotarse se debe a que es muy reciente, a que se trata de población pediátrica y algunos padres pueden estar algo temerosos. Por eso la recomendación es que hablen con el pediatra de sus hijos, es el pediatra el que mejor conoce cómo está el chico, en qué situación, en qué momento, para que vayan tranquilos a vacunarse. Decidimos que se vacunarán en sitios distintos a los de los adultos. Empezamos a otorgar los turnos este fin de semana. Pero vamos a ir con calma, es una vacuna nueva la de Moderna (SpikeVax) para nosotros. Sabemos que es muy buena realmente. Estamos tomando todas las medidas para que salga todo muy bien”, señaló.

En tal sentido, remarcó que “en Rosario se los vacunará en los hospitales Vilela y en el Zona Norte, y hay otros 44 puntos en la provincia. Las vacunas van directamente desde Buenos Aires a cada uno de esos lugares. Es importante que la gente sepa que se cuidan todas las condiciones respecto de la cadena de frío. Eso ya está previsto y no presenta un problema. La colocación de la segunda dosis de esta vacuna está prevista a los 28 días de la primera”, detalló.

En relación a los adolescentes que son electrodependientes de 12 a 17 años, dijo que “a los que no puedan trasladarse por diversos motivos los vamos a vacunar en domicilio, como hicimos con las personas con discapacidad que no podían ir al vacunatorio. Todo eso se está organizando y los vamos a hacer en breve”.

Fuente: La Capital