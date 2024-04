Carlos Melconian le respondió a Milei: “Si la economía estuviera dolarizada, admitiría que había fideos y tuco”

Carlos Melconian, ex candidato a ministro de Economía por Juntos por el Cambio, reafirmó sus críticas hacia la propuesta de dolarización de la economía argentina, un tema central durante la pasada campaña electoral. Lo hizo en respuesta a una burla que le hizo el presidente de la nación, Javier Milei, durante un discurso brindado anoche y en el que recordó la metáfora del economista que había dicho que proponer dolarizar sin reservas en el Banco Central es como invitar a alguien a comer fideos con tuco, pero sin tener fideos ni tuco.

Milei apuntó anoche sin nombrarlo contra el economista. “Pero qué quieren que les diga, si había uno que decía dolarizar. Si no hay fideo y no hay tuco, fideos con tuco. Se equivocó”, dijo el Presidente con tono de burla, parodiando las palabras del ex presidente de la Fundación Mediterránea.

En declaraciones a Radio Mitre, y en respuesta a la mofa, Melconian contestó que, de estar la economía argentina completamente dolarizada como se había propuesto, él estaría dispuesto a admitir un error en su evaluación inicial. “Si hoy la economía argentina estuviera dolarizada, ordenadamente a través de un programa que es lo que de la mano de Emilio Ocampo había comprado el presidente, entonces yo digo mira, al final me equivoqué, había fideos y había tuco”, expresó Melconian.

El economista argumentó que la realidad económica actual y las políticas adoptadas por el gobierno de Milei confirman sus advertencias previas sobre los desafíos monetarios del país. Según Melconian, la ausencia de una dolarización completa y la elección de un esquema de competencia de monedas demuestran la falta de reservas necesarias para una transición a la dolarización total. “Vamos más a un escenario de tipo competencia de monedas. A mí me gusta más convivencia, no competencia de monedas”, señaló.

Melconian también comentó sobre la situación de las reservas del Banco Central, refiriéndose a un reciente informe presentado en Washington por el vicepresidente de la entidad. “El vicepresidente del Banco Central indica que no hay fideos, no hay tuco, muestra reservas negativas”, afirmó, utilizando una metáfora de su campaña para ilustrar la insuficiencia de dólares en el país.

En este punto, Melconian hacía referencia a una presentación de Iván Werning en Washington en la que se mostraban lineamientos de política monetaria totalmente opuesta a una dolarización.

Finalmente, el economista enfatizó la importancia de la profesionalidad y responsabilidad en el manejo de la política económica que lleva adelante hoy el Banco Central conducido por Santiago Bausili, cuya administración no persigue una dolarización. “Profesionalmente hablando, yo quiero ratificar la idea alineado con lo que dice hoy el Banco Central de la Argentina”, concluyó Melconian, reiterando su postura crítica frente a las promesas de dolarización sin un respaldo de reservas suficientes.

Además de abordar la cuestión monetaria, Carlos Melconian se extendió sobre varios aspectos de la economía argentina, reflejando su visión sobre el crecimiento económico y la estabilidad financiera. Melconian expresó escepticismo sobre las proyecciones optimistas de crecimiento anunciadas recientemente por Milei respecto a que la economía iba a subir “como pedo de buzo”.

Melconian se mostró en desacuerdo: “Lo deseo y lo espero. Pero creo que va a ser todo mucho más dificultoso”, comentó, sugiriendo que el camino hacia la recuperación económica será más lento y complejo de lo previsto.

El economista también tocó el tema de la inflación y su impacto en el crecimiento. Melconian criticó la falta de medidas efectivas para impulsar los determinantes clásicos del crecimiento económico como el consumo, la inversión y las exportaciones. Según él, estas áreas siguen siendo insuficientes para asegurar una recuperación sólida y sostenible. “Cuando uno quiere ver por dónde va a arrancar el consumo, por dónde va a arrancar masivamente la inversión, por dónde va a arrancar competitiva y masivamente la exportación. Todo eso es mucho más lento”, explicó.

Otra área de discusión fue la situación fiscal del país. Melconian abordó la realidad de las cuentas públicas y la gestión del gasto, subrayando la importancia de mantener un enfoque disciplinado. Criticó las gestiones anteriores por dejar una “deuda irresponsable” y destacó la necesidad de refinanciación como una medida inevitable dada la situación heredada.

En términos de política exterior y las obligaciones internacionales, Melconian mencionó los esfuerzos del actual gobierno para manejar las relaciones financieras externas, incluyendo la renegociación de la deuda con China y las obligaciones con el Banco Mundial.

Melconian también hizo hincapié en la importancia del respeto institucional y la necesidad de apoyar al presidente, independientemente de las diferencias políticas o económicas. “A los presidentes se los respeta. Entonces hay que ayudarlo al presidente, no montarse en esas cosas”, afirmó, refiriéndose a su relación de larga data con Javier Milei, ahora como presidente, y la importancia de mantener un enfoque constructivo.

Finalmente, el ex candidato a ministro de economía refutó la idea de que los comentarios del presidente sobre el crecimiento económico sean meramente retóricos. Afirmó que detrás de las frases optimistas, debe haber un plan concreto y realista que aborde los desafíos estructurales de la economía argentina. “Primero debemos ver cómo se produce el proceso de volver al punto de partida del ajuste y de la caída”, concluyó, señalando que las afirmaciones sobre el crecimiento económico deben estar respaldadas por acciones y políticas efectivas.

Con información de www.infobae.com