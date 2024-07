Con un dólar blue imparable, el veredicto de la city : ¿comprar, vender o esperar?

El dólar blue trepó $20 a $1.440 este lunes 8 de julio, pero ya venía de subir $55 la semana pasada. Así, la brecha con el oficial se ubica en el 56,8%, y tipo de cambio paralelo alcanzó un récord nominal intradiario de $1.450, tras superar el precio de $1.430 que registró el 2 de julio pasado. En efecto, el ahorrista promedio duda de qué pasos seguir. Sucede que viene con una racha alcista tan furiosa que cuesta decidir cuándo es momento de comprar y cuándo hay que vender.

Parece que las señales que da el Gobierno insistentemente, tratando de agradar al mercado, no alcanzan. Ni la ley Bases, ni el paquete fiscal, ni el anuncio de traspaso de deuda del Banco Central (BCRA) al Tesoro, ni la llegada de Federico Sturzenegger logran calmar el rally alcista del dólar. El mercado analiza oferta y demanda y hace jugar su expectativa devaluatoria, así como sobra la fecha del levantamiento del cepo.

En ese contexto, la gran duda cada vez que marca un nuevo récord nominal es si llegó a su techo y es momento de aprovechar la ganancia o si aún tiene tela por cortar y conviene poner pesos en ese mercado todavía.

Dólar blue: ¿seguirá subiendo?

Para el economista Jorge Neyro, "es claro que en el corto plazo es probable que veamos una tendencia levemente bajista en el blue acompañada por los dólares bursátiles". Así lo señala a Ámbito. Y es que es esperable que, tras un salto tan abrupto, como el que se ve en el último tiempo, haya un reacomodamiento a la baja en algún momento.

Anticipa que eso no implica que pueda aparecer volatilidad, ya que es habitual que la dinámica del dólar blue no sea tan lineal y esta vez no será la excepción.

Christian Buteler, economista especializado en mercados, considera, en tanto, que, más allá de oscilaciones que se puedan dar, el dólar va a subir en lo que resta del año. "Es impredecible si vamos a ver a la divisa en menores valores en el corto plazo pero, por lo pronto, para mí, quien quiere tener dólares billetes podría seguir comprando".

Dólar blue sin techo: qué hacer

Por su parte, Federico Glustein, economista, coincide en que "es un dilema qué hacer". Advierte que, "hoy, el dólar blue no tiene techo", pero el precio parece caro y los pesos van hacia algún lado, evidentemente, "hacia el billete verde".

En este escenario, para Glustein es momento de esperar. "Yo creo que el momento actual es de incertidumbre, por lo que, para mí, hay que aguardar porque el costo de oportunidad es muy alto y la situación actual no creo que dé gran margen en el corto plazo", dice.

En la misma línea, Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio, sostiene a este medio que "hay que esperar". Esto se debe a que el mercado exhibe mucha volatilidad y "no registra una tendencia muy definida". Así, en un contexto incierto, claramente , lo mejor es aguardar y ver si se estabiliza en un precio similar al actual o corrige a la baja, como suele pasar tras un salto tan fuerte.

Tener en cuenta plazos a la hora de decidir si comprar o no dólar

Y es que, para muchos analistas, es poco recomendable comprar un activo cuando está en medio de una tendencia fuertemente alcista porque se corre el riesgo de pagarlo caro para el precio posterior. Y, por otro lado, es difícil establecer si en unos días no costará menos. Así, tanto los financieros como el dólar blue, son activos con demasiada volatilidad hoy como para apostar a ellos.

En definitiva, también hay que tener en cuenta los plazos en los que se vaya a necesitar vender los dólares que se comprarían hoy a la hora de tomar alguna decisión en este sentido. Si se adquiere hoy, en medio de la suba y se tiene que vender en pocos días, el costo de oportunidad es mayor. En cambio, quien quiera comprar para ahorrar a más largo plazo, seguramente, termine ganando a pesar de que hoy parezca que el dólar está caro, dado que la tendencia hacia adelante aún parece ser alcista.

