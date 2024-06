El dato económico que más entusiasma al Gobierno de Javier Milei: ¿seguirán recuperándose los salarios?

El último fin de semana el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, dejó algunos conceptos acerca de una futura mejora de la economía. El funcionario explicó qué hay signos de recuperación en mayo en varios sectores y también destacó que se están recomponiendo los ingresos y las jubilaciones también.

En cuanto a la mejora de los ingresos la Oficina de la Presidencia de la Nación dio a conocer ayer un comunicado donde entre otras cosas expresa que por primera vez en el gobierno de Javier Milei en abril el aumento de los salarios fue superior a la suba de inflación medidos los dos en forma mensual.

El comunicado destaca que "los datos oficiales de abril revelan la recuperación más significativa de los salarios reales privados de los argentinos desde el año 2009".

En ese aspecto el comunicado describe que: "la información se corrobora en los resultados del Panorama Mensual de Trabajo Registrado, elaborado por la Secretaría de Trabajo".

Sueldos vs Inflación: qué pasó en abril

El texto señala que las cifras de abril evidencian un incremento del 16,1% en los salarios, mientras que la inflación medida por el INDEC en abril se situó en un 8,8%.

"Esto implica que los sueldos están creciendo aproximadamente al doble de la inflación y de esta manera, los argentinos comienzan a experimentar una recuperación del poder adquisitivo de sus ingresos, gracias a la desaceleración de la inflación mensual heredada del gobierno anterior, la estabilidad de precios y la eliminación del déficit fiscal, que generaba incertidumbre sobre la solvencia del Estado" expresa el comunicado.

El mismo agrega además que "estos resultados demuestran que, con un plan económico serio y un Estado que deja de ser un obstáculo para la producción y el empleo, es posible revertir años de decadencia. Argentina está en camino de convertirse en una potencia económica, desprendida de las ataduras del gasto público descontrolado y la intervención estatal".

Los resultados del Panorama Mensual del Trabajo Registrado de mayo 2024 publicado ayer confirman la recuperación de los salarios del sector privado formal en un 3,9%, la suba intermensual más alta registrada desde el año 2009 de acuerdo a la secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

El salario real sigue siendo inferior respecto a la inflación

Este dato está en línea con el de abril publicado sobre la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que marcó un aumento del 16,1% respecto del mes anterior frente a una inflación mensual del 8,8%, es decir, una mejora del 7,3%", destacó esa repartición oficial.

Al respecto el economista Jorge Colina explicó que los salarios le ganaron a la inflación sólo entre marzo y abril (3,9%), pero comparando abril versus noviembre el salario real sigue siendo un 6% inferior".

En tanto que el economista Eugenio Marí, la Fundación Libertad y Progreso, sostuvo que "se conocieron varios indicadores oficiales que dan cuenta de una recuperación de los salarios en términos reales. El RIPTE aumentó un 16,1% en abril, dando un aumento del 6,7% ajustado por IPC. Además, este indicador ya venía de una suba del 14,0% en marzo, contra un IPC de 11,0%. Es decir que ya encadena dos subas consecutivas en términos reales".

El último índice de salarios publicado por el Indec en marzo mostró una suba del 10,3% contra una inflación del 11 por ciento.

¿Quiénes fueron los que más perdieron?

Los que más perdieron fueron los trabajadores no registrados con un aumento del 9,7%. Le siguieron los trabajadores del sector privado registrado con el 10%. Por su parte, los empleados públicos empataron con la evolución de los precios.

De esta manera, la suba de salarios en el primer trimestre del año fue del 45,5%, mientras que el IPC del Indec en el mismo período avanzó 51,6 por ciento. Lo mismo sucede si se mira la variación interanual: los salarios aumentaron 200,8% en el último año y la inflación, 287,9%. Por otro lado, de acuerdo a un informe de la Secretaría de Trabajo publicado este lunes, se perdieron 125.000 empleos en el sector privado desde noviembre de 2023.

En tanto el economista y director de CP consultora Federico Pastrana, explicó que el RIPTE no muestra la dinámica salarial desde hace años. El índice incluye al sector público y privado, solo a trabajadores estables, pero no incluye a los no remunerativos, y además surge de un registro administrativo y no de una muestra.

"Es una remuneración imponible promedio pero no mide el salario neto ni bruto promedio de nadie. Toma la base que se considera para los aportes de la seguridad social", detalló en su cuenta de X

Esto se debe a que las características metodológicas del RIPTE elaboradas en función de los objetivos que persigue el indicador, plantean un conjunto de definiciones sobre el empleo y los conceptos salariales, que no incluyen a la totalidad del empleo asalariado registrado privado ni a todos los conceptos salariales que perciben. Pastrana aseguró que "luego de recuperar en enero y febrero, los salarios caen y se estancan en los últimos meses, a pesar de la baja en la inflación".

Qué pasa con el empleo

Por otro lado, de acuerdo a un informe de la Secretaría de Trabajo publicado este lunes, se perdieron 125.000 empleos en el sector privado desde noviembre de 2023.

Entre los datos que resaltó el Panorama Mensual se destaca que el salario real promedio del empleo asalariado formal del sector privado creció el 3,9% en abril con respecto al mes anterior. Es el crecimiento mensual del salario real del empleo privado formal más elevado desde enero de 2009. Por otra parte, informa que entre diciembre de 2023 y abril de 2024, la capacidad de compra del salario medio del empleo registrado creció 6 puntos porcentuales.

Además señala que el trabajo independiente encuadrado en el régimen del monotributo presenta tasas significativas de crecimiento mensual en algunos de los meses del primer trimestre del año. Esta inserción muestra un incremento del número de trabajadores en enero y febrero (1,8% y 0,5%). En total, durante el trimestre analizado, la cantidad de personas en el monotributo creció un 1,4% lo que equivale a unos 28.000 trabajadores más.

Pero además de mencionar el tema de la recuperación de los ingresos frente a la inflación el comunicado de la Oficina del Presidente de la Ley Bases cuyo debate comenzará a partir de mañana en la Cámara de Senadores.

La Ley Bases, clave para el Gobierno

En ese aspecto el comunicado menciona que "para acelerar este proceso de recuperación económica, es fundamental que el Congreso apruebe la Ley Bases, con el fin de liberar la fuerza productiva de los habitantes de la Nación Argentina".

"En mayo la economía pegó la vuelta y la Ley Bases que incluye la reforma laboral, el capítulo fiscal y el blanqueo laboral, son justamente para que se agilice la recuperación en el mercado laboral" dijo al ministro el domingo pasado y con respecto a al futuro de los precios expresó que: "la inflación de mayo va a estar por debajo de 5% y hace no mucho más de dos meses me preguntaban si la inflación iba a llegar a un dígito en el segundo semestre. Y llegó a un dígito en abril.

Caputo explicó además que es fundamental la baja de la inflación para la recuperación, porque eso genera una normalidad que no se ve en Argentina hace mucho tiempo. Lo ideal sería que eso se complementara con la sanción de la Ley de Bases.

Desde mañana comenzará el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, el jueves 13 el INDEC dará a conocer el IPC de mayo cuyo valor mensual estaría en una suba entre el 4 y el 4,5 % de acuerdo a los datos de bancos y consultoras. Esta nueva baja de la tasa de inflación de mayo podría indicar que en función de las paritarias cerradas para ese mes los salarios le vuelvan a ganar a la inflación.

Para mayo, el IPC de la Fundación Libertad y Progreso cerró en 4,3%, con lo cual lo más probable es que los datos de salarios de mayo también den subas en términos reales. De cara al segundo semestre y al 2025, la clave para que los salarios se sigan recuperando será que la economía empiece a aumentar su productividad.

* Para www.iprofesional.com