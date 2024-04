Más impuestos: nuevas tasas municipales afectan a las empresas y presionan sobre los precios

Uno de los mensajes que el presidente Javier Milei dejó bien en claro desde la campaña es que, cuando sea posible, avanzará con una baja de impuestos para darle mayor competitividad a las empresas y generarle las condiciones propicias para invertir. Sin embargo, en el mientras tanto está ocurriendo lo contrario en todos los niveles jurisdiccionales.

El ajuste del gasto, que se traduce no sólo en menores transferencias discrecionales sino también en menores recursos coparticipables por caída de actividad, está impulsando a las provincias y municipios a aumentar impuestos y tasas o crear nuevos para solventar sus niveles de gasto. Tanto es así que desde el sector empresario advirtieron que muchos de los nuevos cargos no tienen una contraprestación y que usan, entre otros argumentos, la legitimación que tiene la defensa del medio ambiente para justificarlos.



“Lo que está pasando es obvio y es lo que siempre pasa en la Argentina cuando hay reducción de transferencias no automáticas de Nación a las provincias y a los municipios o cuando cae la coparticipación. Con la caída de recaudación que está habiendo, la coparticipación cayó este año 19% en primer trimestre. Eso es muy significativo y tiene un golpe importante en las provincias importante y en los municipios”, explicó el economista y titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Nadin Argañaraz. Y agregó que en la Argentina, cuando eso sucede, “siempre termina subiendo lo que grava la facturación o el consumo. Es una manera de accionar de manera indirecta”.

Argañaraz puso el ejemplo de la tasa vial, aplicada recientemente por la gran mayoría de los municipios bonaerenses. “Si cobrás la tasa municipal de 1,5% al consumo de combustible, es difícil que la gente lo sepa. No se ve”, indicó el economista. Y así como sucedió con esta tasa, en los últimos meses los intendentes de las distintas localidades han creado otras y han incrementado las ya existentes para sobrellevar la caída en los ingresos. Es por eso que los expertos tributarios prevén para el 2024 un aumento de la presión tributaria a nivel provincial y municipal y un traslado a los precios.



“Son tasas que se aplican en general sobre las empresas y el empresario siempre las traslada a los precios. Son sumamente regresivas”, señaló Argañaraz, al agregar que hasta el año pasado había 84 tasas municipales diferentes en el país.

Este incremento de la presión tributaria está generando una fuerte preocupación en el sector privado, que busca hacer gestiones ante cada jurisdicción para minimizar los impactos. Los comercios grandes, como los supermercados, por ejemplo, fueron intimados recientemente a pagar nuevos cargos en varias localidades, y en muchos casos la excusa es la defensa del medio ambiente. Los empresarios las llaman las “Ecotasas”. A modo de ejemplo:

-En Pilar, se creó la Tasa de Protección Ambiental que aplica a supermercados, shoppings, hoteles e industrias y debe pagarlo el contribuyente por cada factura emitida. En el caso de los supermercados, aplica dos módulos por un total de $38, que se carga como mayor costo en cada ticket de venta a todos los consumidores, incluidos los consumidores finales.

-En Hurlingham, crearon el Fondo Municipal de Asistencia a comedores y Merenderos para hipermercados y mayoristas. La contribución debe ser el 1% de la facturación. “Ya se abona un 3,5% de la Tasa de Seguridad e Higiene, una de las más altas del país, y esto elevaría la tasa sobre la facturación a 4,5%”, cuestionó una fuente de una de las cadenas. Si el comercio hace donaciones, se le descuenta de lo que tiene que pagar.

-En Almirante Brown, por su parte, se aplicó una tasa similar a la que rige en Tigre, que grava la venta de aerosoles, latas, envases multicapas, pañales y Pet. Se denomina Tasa por comercialización de envases no retornables y lo recaudado irá al Fondo de Fortalecimiento de la Gestión Ambiental. Según había trascendido cuando fue aprobado por el Consejo Deliberante de esa ciudad, por cada botella se va a tributar $9 cualquiera sea el tamaño; por cada lata o aerosol $3,84; y por cada pañal descartable, $1,68.

-También la Municipalidad de Neuquén creó una tasa llamada de “Residuos voluminosos”, que representa un 10% sobre la TSH liquidada. Y en Lanús se dispuso el Programa de asistencia tributaria de emergencia, que aplica a bancos, entidades financieras y supermercados que hayan facturado en 2023 más de $326,4 millones. Deberán incrementar la TSH en un 30 por ciento, dijeron en el supermercadismo. En el municipio de Córdoba, en tanto, avanzaron con el Fondo Solidario de Inclusión Social, que representa un 10% adicional a la TSH y a los grandes contribuyentes, un 25 por ciento.

El listado continúa. Fue conocido también el caso del municipio de Azul, que a fines del año pasado creó una tasa por servicios esenciales. Alcanza a cada hectárea de tierra con el equivalente a una fracción o un litro de gasoil (dependiendo del tipo de campo). Según las estimaciones realizadas, implica el equivalente a casi 490.000 litros totales por mes, señaló el tributarista César Litvin, quien recordó que la medida ya está judicializada.

“Las dos tasas que deben existir son la que grava la actividad y el patrimonio. Cualquier otra cosa es un invento. Crear tasas nuevas es un dibujo para encubrir la decisión de no bajar el gasto público”, manifestó a Infobae el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien fue noticia días atrás por anunciar que no aplicaría la tasa vial (que aplica sobre los combustibles) en la que la mayoría de sus colegas bonaerenses había avanzado.

Según detalló, todos los años revisa la ordenanza fiscal impositiva para “sacar la grasa”, y “eso parte de una idea de rumbo de país y de gobiernos locales que apunta a que menos impuestos equivalen a más trabajo”. “Lo he venido testeando y funciona. En la medida en que no hay muchas tasas, eso aumenta la base imponible; es una invitación a trabajar”, sostuvo el intendente, economista de carrera.

Agregó que “si en el actual contexto recesivo la respuesta de los municipios es subir los impuestos, es un error estratégico y se profundiza la recesión”. “Tenemos muchos impuestos. Veo que mis colegas intendentes que tienen superávit, pusieron la tasa vial, y lo hacen en solidaridad con los demás. Eso, en economía, es colusión”, enfatizó el Intendente. En esta línea, Valenzuela aprovechó para anticipar que el 3 de mayo presentará “Menos impuestos, más trabajo”, un estudio realizado con expertos y la Fundación Labor que incluye un mapa comparativo de tasas entre todos los gobiernos locales bonaerenses.

En la Cámara Argentina de Comercio (CAC) presentaron un informe semanas atrás que muestra la evolución de la TSH en 30 municipios del país entre 2010 y 2023 (realizado por el IARAF). Evidencia un aumento significativo en la carga tributaria ejercida por los municipios a través de esa tasa, con un aumento promedio del orden del 19,3% para los municipios que gravan el tributo mediante alícuota, y del 125% para aquellos municipios que gravan mediante un monto fijo.

“El ingenio para recaudar y gastar no tiene límites. Los gobernantes no asumen la realidad de que hay que pagar costos políticos para realizar los cambios que este país necesita. Extreman su imaginación para ver de dónde sacan recursos y el único lugar es el sector privado que no da más”, había afirmado Mario Grinman, presidente de la CAC, durante la presentación del reporte.

A su vez, Daniel Calzetta, presidente de la comisión de Asuntos Impositivos de la entidad destacó que “la tributación municipal es creciente y cada vez toma la forma de impuestos encubiertos antes que verdaderas tasas. La posición de la Cámara es que la tributación se tiene que reducir. El ajuste de los municipios no tiene que hacerse en base a incrementar tasas y crear impuestos que solo complican la actividad económica y el comercio”.

Por su parte, Litvin destacó que “se está armando una rebeldía”, ya que “los municipios y la provincia de Buenos Aires no hacen ningún esfuerzo para bajar el gasto”. “Están subiendo las tasas de nuevo y no hay contraprestación. Además, están generando un efecto en los precios. Eso es inflacionario. No colabora con la lucha contra la inflación”, enfatizó el tributarista en diálogo con este medio.

Fuente: Infobae