"Lo ideal para no internarse y no morirse son cuatro dosis", advirtió Hugo Pizzi

Los casos de covid aumentaron de forma exponencial en el país y pasaron de 3.000 a 12.000 en la última semana. En todo el país ya se registran muertes como desde hace meses no pasaba, el médico infectólogo Hugo Pizzi advirtió que para evitar las hospitalizaciones y las muertes es fundamental tener, al menos, cuatro dosis de la vacuna contra el coronavirus.

"La vacunación es definitiva, pero cuando está bien puesta", remarcó el especialista sobre el descenso de la inmunidad contra el covid que se ve reflejado en el incremento de los casos positivos. Este brote se había predicho para fin de año en América, debido a que en el continente europeo se registró la misma situación unos meses antes.

Pizzi explicó que, en términos de cobertura contra el covid, un 52% del país se aplicó la tercera dosis, y solo un 18% se colocó la cuarta dosis o segundo refuerzo. "Si con cuatro dosis evitás la internación y la muerte, quiere decir que todavía falta un trecho para lograrla", analizó, y dijo que los decesos actuales a causa de la enfermedad se dan principalmente en "personas que no tienen esquema completo, o que se la pusieron hace poco y no le dieron tiempo a la vacuna a armar los anticuerpos, o que directamente no tienen la vacuna".

"Conocemos el enemigo, sabemos cómo defendernos. Se vencieron dos grupos enormes de vacunas por no colocarlas o porque la gente no acudió, entonces hay algo que está fallando en la sociedad. No tenemos que ser indiferentes", reflexionó el médico. "Lo ideal para no internarse y no morirse son cuatro dosis, porque los anticuerpos se equilibran. Y todo aquel que tenga más de 50 años hoy, con o sin enfermedad previa, tiene que colocarse la quinta, porque esta dosis es para prolongar en el tiempo la defensa", remarcó.

"Hasta que tengamos el año que viene la vacuna bivalente que va a durar un año, esto hay que hacerlo. Es fundamental para estar seguros. Hoy conocemos el enemigo y sabemos cómo defendernos, no tenemos que ser indiferentes", concluyó.

Con información de Aire de Santa Fe