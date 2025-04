El cambio de look de la China Suárez para su nueva serie: melena larguísima y ondas doradas

La China Suárez y Pablo Echarri se unen en Camaleón: el pasado no cambia, serie de Disney Plus que se estrena el 16 de abril en la que encarna a una periodista de policiales. Para el papel la actriz cambió su look y a través de su cuenta de Instagram compartió imágenes de cómo fue su transformación.

La China posteó una foto suya durante la filmación luciendo su melena para encarnar a Sabrina: allí aparece con el cabello largo a la cintura, con ondas marcadas y un estilo suelto y natural. Su color es rubio dorado, con reflejos que se intensifican bajo la luz del sol. El peinado resalta su textura ondulada y da un aspecto voluminoso, con una caída que enmarca su rostro y baja hasta la cintura.

La actriz mostró el conteo para el estreno del thriller, mientras aparece con un top donde luce su abdomen con un piercing en el ombligo y un jean de tiro bajo

Sabrina, interpretada por La China, lleva una vida tranquila junto a su esposo Franco (Esteban Pérez) y su hija Nina (Delfina Fernández Kubar), hasta que reaparece Salvador Carvallo (Pablo Echarri), un artista plástico y viejo amigo de su madre Iris (Cecilia Dopazo). Su regreso no solo remueve recuerdos, sino que introduce un nuevo secreto que amenaza con transformar su entorno familiar y profesional.

El personaje de Echarri está vinculado profundamente al pasado de Sabrina, quien vuelve a ponerse en contacto con la protagonista, que trabaja como periodista de investigación, y se ve obligada a enfrentar los fantasmas de su historia personal mientras intenta proteger su presente.

La serie, producida por Star Original Productions y desarrollada por Kapow, propone una narrativa de misterio y emociones intensas centrada en la figura de Sabrina, que se embarca en una búsqueda para exponer la verdad en un contexto donde muchos prefieren callar.

Cuando se anunció el proyecto, en abril de 2023, Pablo Echarri se mostró entusiasmado. “Lo que está escrito es fantástico, muy compacto y polémico”, aseveró el actor en diálogo con Implacables. “¿Qué te parece la China como actriz?”, quiso saber la cronista. “Bárbara, me encanta. Aparte, es un ícono dentro de las actrices jóvenes con una capacidad de llegada muy grande. Eso es interesante porque uno tiene más posibilidad de que su trabajo se luzca”, respondió el marido de Nancy Dupláa con honestidad.

“Es una historia que uno puede presumir que impacta mucho en la actualidad y que generará debate porque las líneas divisorias no son tan claras a la hora de hablar de lo que hablará la serie”, contó en aquel momento, mientras destacaba su alegría por volver a hacer ficción, mientras se lamentaba por la falta de más contenidos de este tipo realizado en el país y para que el país consuma.

Camaleón: el pasado no cambia incluye en su reparto a Federico D’Elía como Jorge y Sofía Palomino en el rol de Diana. También participan Ornella D’Elía como Delfina, Analía Couceyro como Javiera, Daniela Pal como Celina, Inda Verónica Lavalle como Dolly y Pablo Caramelo como Alejo. Cada personaje suma complejidad a la historia con sus propios conflictos y perspectivas. Según Disney+, las dinámicas entre protagonistas y secundarios serán esenciales para revelar los secretos que conectan a Sabrina y Salvador.

La dirección está a cargo de Natalia Garagiola, con un guion coescrito por Marcela Guerty y Pamela Rementería, equipo que trabajó previamente en Santa Evita. La narrativa busca sostener la tensión a lo largo de los seis episodios de 30 minutos que componen la serie.

