El Villano contó que le diagnosticaron VIH: "Mi intención es que tomen conciencia"

El cantante de cumbia, el Villano, tomó las redes sociales para contar que contrajo el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), en un video en el que asegura que quiere que sus seguidores tomen consciencia de los cuidados de la salud.

"Tengo HIV, sí, y todos mis familiares y amigos se están enterando a través de este video porque no quería que nadie me pare de hacerlo", arrancó el interpreta, cuyo nombre real es Jonathan Müller, en su publicación.

Conocido por canciones como Chica Real y Amigo, el artista de 34 años indicó que está en una pareja estable desde hace un par de años y que se encuentra sana debido a que se han cuidado siempre.

"Me sentía muy bien, pero fui al médico por un dolor de panza y porque me veía un poco más flaco, me sentía un poco cansado. Me mandaron a hacer muchos análisis, entre ellos los del HIV y todo me salió bien, pero HIV positivo”, relató.

Y añadió: "No sé quién me contagió, no sé a quién contagié porque hace dos años que estoy con la misma persona, ella se analizó y está bien porque siempre nos cuidamos".

En este sentido, reflexionó que no se quería guardar este diagnóstico para el mismo y reconoció que tuvo un pasado de excesos. "Sé que tuve un pasado de excesos, de alcohol, de drogas, de sexo, de noches en las que terminaba y me despertaba al otro día sin acordarme de nada", relató.

Fuente: pagina12