Wanda Nara aseguró que Icardi atraviesa el peor momento de su vida y la culpó a la China Suárez: “Lo conozco”

Wanda Nara regresó al país y opinó sobre la relación de la China Suárez y Mauro Icardi. “Lo conozco y sé que está pasando el peor momento de su vida”, sentenció.

Este fin de semana, el futbolista se revinculó con sus hijas. Sin embargo, la exposición de ese encuentro generó polémica, ya que no se respetó lo pautado en la Justicia.

“Lo conozco a Mauro hace 15 años, desde que empezamos, y siento que está viviendo el peor momento de su vida”, expuso en diálogo con LAM (América). Y opinó: “Entonces siento que la persona que tiene al lado debería acompañarlo y aconsejarlo bien”.

Acto seguido, argumentó: “Él no está jugando, no se está presentando en su club. A mí me compete porque tenemos un montón de cosas en común”. “Sí, obvio, está pasando el peor momento de su vida. Él nunca atravesó, estando al lado mío, una lesión tanto tiempo apartado del fútbol, sin presentarse con su equipo, donde los turcos lo están reclamando”, reafirmó.

Tras esas declaraciones, Yanina Latorre indagó: “¿Vos decís que ella lo lleva por mal camino y no lo ayuda a mejorar en la lesión y a ir a jugar al fútbol?“. ”Hoy, lamentablemente, tiene una restricción nuevamente de parte de la Justicia de no ver a sus hijas. Si ese no es el peor momento de tu vida, la verdad que yo no creo en una sonrisa de Instagram. Yo estaría pasando el peor momento de mi vida, si la Justicia no me deja ver a mis hijos“, concluyó.

Fuente: TN