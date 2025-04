Caso Spaggiari: "La deuda sería de 8,5 millones de dólares en total. ¿La política está metiendo la cola?

Hoy en los tribunales locales se llevó a cabo una nueva audiencia del resonante caso "Spaggiari" que involucra a muchos damnificados no solo de Rafaela si no de otras ciudades de Santa Fe y otras provincias de nuestro país.

Los abogados defensores de los hermanos Spaggiari y de la madre de estos solicitaron la revisión a la prisión preventiva de los tres y solicitaron que pasen el proceso en libertad. Entre uno de los argumentos principales esgrimidos por los defensores está la situación que ya llevan más de un año y medio del proceso privados de su libertad y que pronto se va a cumplir el tiempo legal que estipula el Código de Procedimiento Penal de la provincia para que una persona permanezca privado de su libertad sin que tenga una sentencia firme.

Los argumentos de los abogados de la familia Spaggiari fueron que no existe peligro de fuga ni entorpecimiento probatorio, que esos dos supuestos fundamentales ya están cubierto y con creces y que de ninguna manera los imputados se van a escapar ya que tienen los medios económicos para hacerlo y por que tiene arraigo y todos sus lazos familiares en nuestra ciudad, algo bastante atendible por cierto. También argumentaron que siempre estuvieron a derecho y le propusieron al juez de la causa medidas alternativas a la actual prisión preventiva. Por otra parte manifestaron que en el caso de la madre de los hermanos, la misma está pasando por una delicada situación de salud y que la imputación que pesa sobre ella es igual a la de otros imputados que hoy se encuentran en libertad, por lo que existe una desigualdad con respecto a estos otros imputados.

Cuando le tocó el turno al acusador, es decir el Fiscal Loyola, este argumentó estar en contra de que se les conceda la libertad y presentó a nuevas supuestas víctimas de los "Spaggiari", siendo hasta aquí un total de 560 los damnificados con un perjuicio económico que por ahora asciende a nueve mil ochocientos doce millones novecientos treinta y cinco mil novecientos ocho pesos, es decir, y al tipo de cambio oficial del día de hoy, algo menos de ocho millones y medio de dólares.

También el Fiscal abundó en detalles sobre supuestas cuentas en paraísos fiscales, pero dijo que según la información, en esas cuentas solo existen en cada una de ellas no más de 200 dólares. Es importante destacar que nadie se percató que hoy sacar una cuenta en cualquier paraíso fiscal o Banco de los Estados Unidos, se realiza en minutos desde cualquier billetera virtual, por lo que el argumento del fiscal está totalmente a destiempo de los tiempos que corren.

Finalmente el Juez Gustavo Bumaguin desechó los argumentos de la defensa y no hizo lugar al pedido de estos, los doctores osé María Silvela y Andrés Colón.

Hasta aquí todo normal y previsible teniendo en cuenta la repercusión que este caso tiene en la ciudad y la presión social que, mal que le pese a algunos, tienen los magistrados a la hora de fallar, esto no lo decimos por este caso en particular si no por lo que pasa con la justicia Argentina en general.

Culminada la audiencia, se apersonó a nuestra redacción una persona con intereses claros en la causa, quien sin más vuelta nos dijo: "No se confundan, acá hay intereses políticos personales, esa es la razón por la que no se les concede la libertad a los imputados, los Spaggiari tomaron dinero de la hermana de un funcionario judicial de muchísimo poder, y es este el que los tiene a los jueces y fiscales en la mira permanente y no les perdonaría que los hermanos y la madre queden en libertad sin que a su hermana le devuelvan los U$S 400,000 que le están debiendo. Por otra parte habría que investigar de dónde la hermana de este señor sacó ese dinero, seguramente no es de ella si no del hermano, la señora no dispone de esa plata. Los Spaggiari son rehenes de este señor. Ninguno de los ahorristas puede decir que no sabía donde ponían el dinero. Esto es una cuestión civil que este señor poderoso la hizo penal. Les voy a dar un ejemplo, prosiguió la persona, lo que los Spaggiari firmaban con la gente que ponía plata es un mutuo, en ningún momento les vendían propiedades o cosas por el estilo, es como si una persona va a pedir créditos un día a siete bancos diferentes y luego decide no pagarlos, esa persona no va preso, a esa persona le inician un juicio civil cada uno de los Bancos damnificados, acá es lo mismo. Finalizando, esta persona fue contundente: "Los Spaggiari están presos por que se toparon con un poderoso al que los jueces le tiene miedo".

Hasta aquí el relato de esta persona que solicitó especialmente hablar con nosotros. Hace mucho tiempo que las versiones dicen algo parecido, lo que no quiere decir que los hermanos Spaggiari sean bebes de pecho ni mucho menos, pero en la ciudad ya se sabía algo de esto, por lo que desde R24N, como nos caracteriza, no nos guardamos nada y decimos lo que hay que decir, mal que le pese a algunos. Somos R24N, somos 100% independientes.