Tras la victoria de Unidos, asoma un escenario de tercios en Santa Fe

El resultado de los comicios asegura a Santa Fe una reforma de la Constitución sin extravagancias. No es poco si se mira lo que sucede a nivel nacional con sus instituciones republicanas maltrechas. El recuento provisorio permite imaginar que la Convención será "reformadora" en los términos previstos desde el poder en un acuerdo que incluyó al actual y al anterior gobernador, y no "constituyente" en los que azuzó durante la campaña electoral parte de la oposición.

El objetivo era para los más refractarios a la ley de declaración de la necesidad de la reforma era que la Convención se declarara "soberana" y que pudiera modificar lo que le plazca de la carta magna, sin considerar la ley 14.384. No sucedió porque el oficialismo confirmó en las urnas su mandato histórico reformista. Y ganó aún sin tener la mitad más uno de la futura asamblea. Es un efecto inmediato relevante para las próximas décadas. Pero en cuanto al presente, para una gestión que por primera vez desde 1983 en adelante se había inventado unas elecciones de medio término que juzgarían su labor, se trata también de una prueba superada.

Eso sí, hay que analizar con qué nota se aprobó el examen electoral. Unidos para cambiar Santa Fe que parecía haber sumado en el frente de frentes a dos de los tres grandes protagonistas electorales tiene ahora por delante la posibilidad de que ese escenario pueda reaparecer.

Si se miran en perspectiva las marcas de los votantes en los casilleros de Unidos para Cambiar Santa Fe por una parte, por otra a los candidatos de origen peronista que han ido tanto dentro como fuera de la estructura del PJ, y -en tercer lugar- a los visto bueno para la derecha y sus ultras que se encuentran en La Libertad Avanza y en Somos Vida, quedarán tres espacios que por detalles podrían definir una próxima elección.

El escenario más clásico de tercios se produjo desde que peronistas y radicales y su bipartidismo quedaron atrás en la provincia. Aquel esquema de dos había puesto ganador al peronismo en las primeros seis gobiernos democráticos del '83 en adelante. Con el Frente Progresista, Cívico y Social esa pulseada se mantuvo y hubo alternancia hasta que aparecieron Mauricio Macri, el Pro y las sucesivas candidaturas de Miguel Torres del Sel. Hubo por ejemplo tercios cuando Miguel Lifschitz ganó al Midachi y a Omar Perotti. Y también cuando el peronismo liderado por el rafaelino se impuso al FPCyS y a Cambiemos.

¿Un techo millonario?

En abril de 2025 parece haber quedado atrás septiembre de 2023. De aquella elección del mayoritario millón de votos para Maximiliano Pullaro y su 55% se ha pasado a una cómoda primera minoría (34,61%) que aunque duplica (e incluso más) a su inmediato seguidor no polariza el escenario como hace 16 meses.

Está abierta la posibilidad de que los santafesinos dividan otra vez en tercios sus preferencias. Los números lo indican. El gobernador sumó 484.562 marcas y el peronismo dentro y fuera del PJ sumado de manera no tan artificial llega a 361.093 tildes con Juan Monteverde (212.162), Marcelo Lewandowski (118.207) y Roberto Sukerman (30.724). En tercer lugar el espacio ideológico que gobierna el país y tiene en Santa Fe un fenómeno anterior al mileísmo. Derechas y ultras capitalizan 370.373 si se piensa que el partido La Libertad Avanza con Nicolás Mayoraz como primer candidato a convencional contó 197.509 votos al quedar tercero y en el cuarto puesto Amalia Granata con 172.864. Su espacio no presentó candidato a gobernador en 2023, pero como candidata a diputada provincial la ex modelo y conductora de radio y TV había alcanzado 345.551 votos (tanto aquella vez como ahora un 12% de los sufragios).

Siempre las comparaciones entre distintos comicios, en años distintos y con protagonistas que cambian, deben tener asteriscos y aclaraciones. Es obvio que no tuvieron la misma participación estas del 13 de abril que aquella de 2023 que designó gobernador, diputados provinciales y senadores en cada departamento, además de autoridades municipales y comunales. También, que esta vez el perottismo no llevó su propia lista de convencionales por distrito único (en la boleta donde ganó Pullaro) , y que aquí no hay efecto arrastre: para cada categoría electoral hay una boleta diferente.

CON INFORMACIÓN DE ELLITORAL.