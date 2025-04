Pullaro: “El camino para la Argentina es el que los santafesinos mostramos todos los días con nuestra producción”

Este viernes en Rosario, el gobernador Maximiliano Pullaro participó del tradicional Remate del Primer Lote de Soja, en este caso de la campaña 2024/25. En la actividad, realizada este mediodía en la Bolsa de Comercio de Rosario, el mandatario santafesino señaló que “el camino que tiene que recorrer la República Argentina es el de la producción, es el camino que los santafesinos de pueblos pequeños les mostramos todos los días al Gobierno Nacional; es el camino que construimos junto a la Región Centro, es ese esfuerzo que estamos haciendo los santafesinos que deben y debieron hacer el y los gobiernos nacionales que fueron pasando durante los últimos 20 años, para que podamos tener la infraestructura productiva que necesitamos”.

Luego remarcó que “para el acceso a los puertos que tanto orgullo nos generan, por los que salen el 80 % de las exportaciones de Argentina -exportaciones de las que no vuelve nada a la provincia- Santa Fe está poniendo los recursos, para hacer las rutas que durante años estuvieron relegadas”.

Pullaro sostuvo que “todo lo hacemos con el esfuerzo de los santafesinos. El año pasado $ 50.000 millones articulando con la Bolsa de Valores para hacer el tercer carril de la Autopista Rosario Santa Fe en una primera etapa hasta San Lorenzo, y posteriormente lo vamos a hacer hasta Timbúes. También el Camino de la Cremería y tantas obras que nos pidieron”. Luego indicó que se están “invirtiendo 180 millones de dólares para que nuestro campo pueda sacar su producción y nuestros camioneros tengan las condiciones necesarias. Invertimos nosotros por más que esos recursos no vuelvan”.

Santa Fe tiene un plan vial

El mandatario santafesino hizo un pedido con mucha contundencia: “Se está terminando el activo vial que significan las rutas nacionales, porque no fueron reparadas en los últimos años, no solo por este gobierno, sino por los últimos gobiernos que no han invertido lo necesario en esas vías”.

Y en ese sentido dijo: “Le pedí al ministro de Obras Públicas (Lisandro Enrico) que ponga señalética que indique cuáles son rutas provinciales y cuáles son rutas nacionales, porque me da vergüenza como gobernador que piensen los santafesinos o lo que la transitan por rutas nacionales en nuestra provincia, que de esas rutas me tengo que hacer cargo yo y estén así. A las rutas santafesinas nosotros las reparamos y esperamos que el Gobierno Nacional haga lo mismo y sino que se las transfiera al gobierno de la Provincia de Santa Fe porque estamos dispuestos a arreglarlas con un plan de inversión, de infraestructura vial”.

Cabe destacar que el remate simboliza el inicio oficial del nuevo ciclo de comercialización de la oleaginosa, marcando un momento clave en la actividad agrícola.

Circuito Vial

A su turno, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, expresó en línea con lo manifestado por el gobernador: “Existe una falta de una coordinación, de planificación, no se toman las decisiones políticas y Santa Fe hasta el hartazgo como provincia ha planteado a la Nación que nos ceda las rutas”. “Hoy -continuó- por donde salen las riquezas del país, tenemos rutas que son una vergüenza, y un gobierno nacional que está ajeno y no cumple la palabra”. Y recordó que “en este mismo lugar, el ministro Caputo dijo 'vamos ceder rutas nacionales' y no cumplieron”.

Por último, Enrico abogó por “tener un plan, un circuito de ingreso a puerto, que son más de 400 kilómetros de travesías nacionales, provinciales y municipales en un mismo sistema de mantenimiento y de obras importantes”.

Compromiso y trabajo

El presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Miguel Simioni resaltó “el orgullo de dar inicio al remate del primer lote de soja. Quiero agradecer a todos los hombres y mujeres del campo que cosecha tras cosecha entierran no solo su capital, sino también sus sueños y esfuerzos y que muchas veces en soledad, y enfrentando contratiempos, vuelven a apostar a la tierra”. “Como dijo el Papa Francisco nadie se salva solo, nos salvamos en comunidad, lo colectivo siempre tiene que estar por encima de lo individual y la salida es siempre con acuerdos, con compromiso y con responsabilidad compartida”, remarcó Simioni.

Del acto participaron además la vicegobernadora Gisela Scaglia; los ministros de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; de Economía, Pablo Olivares; el subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal de Nación, Manuel José Chiappe Berisso; el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y demás autoridades.

