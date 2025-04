El anuncio de la candidatura de Agustín Rossi divide al peronismo de Santa Fe

La victoria en el partido interno que el PJ le ganó a Marcelo Lewandowski revitalizó al peronismo de Santa Fe. Tanto que ya se empezó a hablar de las candidaturas de cara a la elección nacional y Agustín Rossi avisó que quiere ser él, pero los viejos hábitos son duros de erradicar y los ruidos, tras el anuncio, reaparecieron.

El anuncio de Agustín Rossi

El primero que sacudió la estantería fue Rossi. El exjefe de Gabinete avisó por segunda vez en pocos días -la primera de ellas, en el programa Tres Poderes de 5RTV- que su intención era volver al Congreso de la Nación como diputado. El “Chivo” dio por hecho que sería candidato y, lógicamente, no hay otro lugar para una figura con sus pergaminos que encabezar la lista del peronismo en octubre. Incluso, sostuvo que ya estaba trabajando en el armado de la lista. La disputa es por el primer lugar, ya que en todas las tribus descuentan que Cristina Fernández de Kirchner pedirá el segundo para La Cámpora como condición para bendecir cualquier armado.

En La Corriente +, el espacio que responde al exjefe de Gabinete, explicaron que si aparece un nombre mejor posicionado cerca del cierre de listas, Rossi no tendría problemas en correrse. El tema es que consideran que no hay una figura más competitiva: no solo porque el exdiputado ya tiene un elevado nivel de conocimiento y no se necesitan grandes recursos para posicionarlo, sino también porque consideran que aporta la garantía de confianza que detectaron como exigencia del electorado peronista en los últimos estudios de opinión pública.

Cómo lo tomó el peronismo de Santa Fe

La lectura del rossismo no se repite en el resto de las tribus peronistas. Hay cierta molestia por lo apurado del anuncio. “Están viendo la tercera temporada en Netflix cuando todavía falta la segunda”, dijo algo molesta una fuente refiriéndose a las elecciones locales de junio. Es un análisis que se repite: mostrar interés en octubre puede ser contraproducente en junio. Más aún, adhieren mordaces sus adversarios, cuando el que asoma la cabeza es Rossi, una figura con poca adhesión en las localidades del interior, donde el viejo fantasma del conflicto con el campo aún sobrevive.

“Una vez que logramos un esquema que da resultados hay que cuidarlo”, es una frase que repiten los que creen que Rossi se apuró y le piden que ceda algo “como cedimos todos”. Hasta se desata una guerra de encuestas: así como el rossismo dice que lo que el electorado peronista exige es confianza, quienes están enfrente tienen otro diagnóstico, que señala que el pedido es unidad y renovación. “Y Agustín no representa ninguna de las dos cosas”, entienden.

Los competidores de Agustín Rossi

Además, a Rossi le surgieron competidores de peso por el primer lugar de la lista. Uno de ellos es Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita. Si bien es cierto que mide bastante menos que Rossi, tiene un aliado empoderado: Juan Monteverde, el ganador de la interna a cielo abierto del peronismo en las elecciones a constituyentes. Además, hay otro elemento, esta vez de carácter nacional, en el que se puede apalancar: hoy por hoy es el único diputado del Movimiento Evita, por lo que tendrá a toda su agrupación negociando para obtener su renovación.

En ese sentido, una tesis que se repite entre los detractores de Rossi plantea que el triunfo de Monteverde fue tan sorpresivo que lo puso en aprietos, ya que su estrategia era clara: ceder en la elección provincial para después poder facturarlo de cara a la nacional. Monteverde, en alza y con votos, se ganó el derecho a tallar en la discusión de cierre de listas, por lo que amenaza el plan de Rossi. De hecho, el concejal rosarino le aclaró al exdiputado en su momento que el acuerdo provincial no implicaba apoyarlo en la nacional, ya que tenía -tiene- una sólida alianza con Toniolli.

¿Y Omar Perotti? Una hipotética candidatura del exgobernador es el único cisne negro que se puede imaginar en la elección. Más allá de la disputa interna, es indudable que es la figura más taquillera del peronismo local. Sin PASO, una candidatura suya por fuera podría revolucionar el escenario electoral. Su entorno dice que todas las puertas están abiertas, pero que están abocados a la elección local. En el resto del peronismo creen -contagiados por el deseo- que no querrá participar. Sin embargo, reconocen que el rafaelino “es impredecible”.

