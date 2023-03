Crece la incertidumbre por el futuro de Lionel Messi tras la eliminación del PSG: los 4 escenarios posibles

None

La eliminación del PSG de la Champions League a manos del Bayern Munich en octavos de final puso un gran signo de interrogación en torno al futuro de Lionel Messi. El torneo europeo era el gran objetivo del rosarino con el elenco parisino y esa ilusión, al igual que en la temporada pasada, quedó trunca. Al acercarse la fecha de vencimiento del contrato que une al delantero con el club, la gran pregunta es: ¿renovará su vínculo a mitad de año o buscará otros rumbos?

En más de una ocasión, Messi admitió que la adaptación a París no le resultó fácil. Su salida del Barcelona había sido muy traumática y la mudanza a otro país no había sido una decisión necesariamente propia. Sin embargo, con el correr de los meses, el futbolista y su familia lograron sentirse cómodos en su nuevo hogar. Esta, tal vez, podría ser una de las razones para quedarse y no emprender un nuevo cambio.

Lo cierto es que, en la actualidad, hay cuatro escenarios que se presentan como posibles en el futuro del hombre que aseguró que el 18 de diciembre de 2022 alcanzó el sueño máximo de su carrera: ganar un Mundial con la Selección argentina.

Renovación con el PSG

La continuidad en el conjunto de la capital francesa es una chance concreta para Messi. La dirigencia del club quiere retenerlo y ya ha habido un primer contacto con Jorge Messi, el padre y representante de Lionel.

Por el momento, esta charla no ha derivado en ningún acuerdo, pero es una buena señal: hay predisposición de ambas partes por extender el vínculo.

De firmarse el acuerdo, la Pulga comenzaría su tercera temporada con el PSG tras haber llegado a mediados de 2021, procedente del Barcelona.

Vuelta a Barcelona

En las últimas semanas comenzó a circular con fuerza la versión respecto de un posible regreso de Messi al Barcelona. Incluso, se habló de una reunión entre Jorge Messi y el presidente del club, Joan Laporta, apuntado por muchos como el culpable de la salida del jugador.

Por el momento, son solo rumores, aunque Laporta admitió que el encuentro con el padre de Leo existió. “Nos hemos visto con Jorge Messi. Lo felicité por el triunfo de Argentina en el Mundial y hablamos de un homenaje a Leo”, comentó en las últimas horas.

Barcelona es la ciudad en la que Lionel vivió por más de 20 años y en la que nacieron sus hijos. Allí tiene su casa y regresa cada vez que tiene unos días libres. ¿Será el momento de volver a vestir la camiseta Azulgrana?

La posibilidad de jugar en Estados Unidos

El Inter Miami, equipo que milita en la primera división de Estados Unidos y que tiene al inglés David Beckham como propietario, ha hecho público en más de una ocasión que su intención es contar con Messi en sus filas en breve.

“Siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir en Estados Unidos, de jugar esa liga y vivir allí, pero no es por ahora. Después, si pasa o no, no lo sé”, le dijo el propio Leo al programa La Sexta en 2020.

En reportes recientes, la prensa estadounidense ha asegurado que al capitán de la Selección argentina podrían ofrecerle el salario más alto de la historia de la MLS.

¿El sueño de Newell’s?

Messi es hincha de Newell’s, pero nunca pudo vestir la camiseta del equipo como profesional. Es un sueño que tiene pendiente, lo mismo que jugar en el fútbol argentino.

Sin embargo, la realidad nacional podría conspirar contra esa ilusión. Rosario se ha convertido en un punto muy caliente y, hace tan solo unos días, balearon el frente de un supermercado que tiene la familia de Antonela Roccuzzo, la esposa de Messi.

Fuente: TN