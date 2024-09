Alejandro Ambort, un funcionario que no funciona pero que Viotti premia con un sueldo de $1.241.489,37

La concejal Valeria Soltermam hizo en el día de ayer una fuerte denuncia en contra del funcionario Alejandro Ambort, quien es Coordinador de Políticas Metropolitanas, cargo que en su oportunidad le dio el Intendente Viotti y que oportunamente causó muchas críticas en off. En el día de ayer se cuestionó que el mencionada funcionario, quien cobra un sueldo altísimo en el ejecutivo local, no solo que tiene una nula actividad, sino que ejerce su actividad de periodista y locutor en forma "gratuita", pero con un auspicio inusual , por el número, por parte de la municipalidad.

"Nombre y Apellido: AMBORT, ALEJANDRO JOSE

Sueldo: $1.241.489,37

Agrupamiento: Dpto Ejecutivo

Categoría: 54"

“Queremos saber cuáles son las gestiones que ha realizado Alejandro Ambort. Él fue contratado para ser Coordinador de Políticas Metropolitanas y la realidad es que lo vemos solo ejerciendo su rol de periodista conduciendo eventos municipales y el programa de tv que financia el Municipio. Tengamos presente que al salario que cobra lo pagan los rafaelinos, y solamente estamos pidiendo que defienda a Rafaela y a la región ante las autoridades correspondientes”., dijo Soltermam

Ambort se podría decir es un funcionario "mimado" por Leonardo Viotti y llama poderosamente la atención el cargo que ocupa, el sueldo que percibe, su trabajo "gratuito" para la municipalidad y el programa que hace con el costo que este tiene emitirlo siendo que la audiencia es casi nula.

La concejal Soltermam pidió transparencia y ese ya comienza a ser un punto preocupante en la gestión del actual intendente.

La sesión de ayer

Con la totalidad de concejales presentes, y luego de haber mantenido las dos últimas sesiones en las escuelas “Mario Vecchioli” y EEMPA “Libertad” con motivo de sus aniversarios, el Concejo Municipal aprobó ocho proyectos en un clima que, desde temprano, se mantuvo tirante entre oficialistas y opositores.



Primero se votó, sobre tablas, el proyecto de Ordenanza que declara como no susceptible de recuperación mediante contribución por mejoras al Proyecto Recambio de Luminaria a LED.

Luego, se continuó con la minuta con la que la oposición solicitó al Ejecutivo información sobre las gestiones y/o acciones realizadas por el Coordinador del Área Metropolitana Rafaela, Alejandro Ambort, desde su asunción, en diciembre pasado, a través de un decreto de designación. “La consulta está motivada porque, además de las tareas inherentes a su cargo, el funcionario conduce un programa de televisión municipal, oficia de locutor en fiestas vecinales, eventos municipales, etc., y preocupa que estas tareas extras para las que no fue nombrado, lo distraigan de sus responsabilidades específicas”, advierte la iniciativa en sus fundamentos.

La concejal Valeria Soltermam primero se remitió a leer al decreto de designación del funcionario, y luego prosiguió: “Nueve meses pasaron de esta designación y en esta oportunidad le estamos solicitando al Ejecutivo el detalle de las gestiones que ha realizado Ambort como coordinador de las políticas del Área Metropolitana. Sin duda que la problemática más urgente por la gravedad de los hechos es el estado de la Ruta 34 y la necesidad de finalizar la obra de la autopista, pero también hay otras problemáticas de la región, como ser la seguridad y la continuidad o cierre de la obra del gasoducto. Uno ve a Ambort ejerciendo el rol de periodista, conduciendo eventos públicos, también conduce el programa de tv del Municipio, todas tareas que realiza gratuitamente según lo confirmaba aquí el Secretario de Gobierno Germán Bottero. Esto, tampoco termina de cerrar. Es un trabajo que debiera ser remunerado y Ambort lo hace gratis, atentando también contra la posibilidad de trabajo para otros colegas que bien podrían ocupar ese lugar considerando que Ambort ya tiene un puesto en gabinete. Pero más allá de la cuestión ética, nos interesa particularmente qué se ha hecho hasta el momento, qué se ha gestionado para el Área Metropolitana que lo tiene como principal responsable. Nos interesa conocer ese detalle por el que percibe un salario particular, un salario de gabinete”.



Al respecto, y sin nombrar al funcionario en cuestión, la concejal Alejandra Sagardoy se remitió a leer un extenso texto donde describe como viene trabajando ECOM (Ente de Coordinación Metropolitano Gran Rafaela) y la Coordinación de Políticas Metropolitanas, que son los vínculos con las localidades vecinas y de la región. “Las localidades de la región encuentran hoy en la ciudad de Rafaela una fuente de consulta y trabajo conjunto permanentemente a disposición, función que es asume desde la responsabilidad de ser la cabecera departamental y presidir el Ente de Coordinación Metropolitano”, finalizó.

Pero Soltermam insistió con el pedido. “Queremos saber cuáles son las gestiones que ha realizado Alejandro Ambort. Él fue contratado para ser Coordinador de Políticas Metropolitanas y la realidad es que lo vemos solo ejerciendo su rol de periodista conduciendo eventos municipales y el programa de tv que financia el Municipio. Tengamos presente que al salario que cobra lo pagan los rafaelinos, y solamente estamos pidiendo que defienda a Rafaela y a la región ante las autoridades correspondientes”.



El concejal Martín Racca se sumó al debate con un planteo conciso y contundente a la vez: “La teoría muy linda, la transparencia bien, gracias. Si hay una designación de funciones en un decreto, me parece que la conducción de eventos y de un programa, no están escritos ahí”.

Posteriormente, se debatió la minuta con la que el bloque peronista también solicita al Departamento Ejecutivo Municipal informe si está vigente en Rafaela el Programa Nueva Oportunidad (ex Santa Fe Más) y detalle la modalidad de su implementación. Soltermam manifestó que a tres meses y medio de finalizar el 2024, aún no hay precisiones sobre si dicho programa finalmente va a llegar a la ciudad. “Contamos con alguna información extra oficial, pero aún nada certero, por eso nos preguntamos, a través de esta minuta, si se van a sostener los más de 25 talleres que se dictaban hasta el año pasado en distintos espacios de la ciudad. Los debemos recuperar porque la gente necesita estos espacios de aprendizaje”.

El concejal Augusto Rolando, tal como lo hizo en comisión el lunes, ratificó la información que pudo obtener en relación a esto. “Vamos a esperar la respuesta formal, pero lo que puedo compartir que este programa comenzaría en este mes de setiembre e inicialmente se desarrollaría en el CIC de barrio Zaspe, el DIAT del 2 de Abril y en el CEDI y más adelante, no se descarta que se puedan sumar vecinales y clubes. Es una información para apaciguar las ansiedades a la espera de una respuesta formal”.



Por su parte, Juan Senn manifestó que, por más que el programa arranque en los próximos días con tres talleres de los 25 que había el año pasado, es grave.

La concejal Paz Caruso se refirió a lo que anteriormente había manifestado Rolando: “Esto no es ansiedad. Es el desarrollo de políticas públicas para Rafaela, lo que siempre destacó a nuestra ciudad. Hoy más que nunca debería estar presente el Estado provincial en nuestra ciudad. No nos podemos tomar con liviandad programas que dan contención”.

Seguidamente, fue el turno del único proyecto de Resolución de la mañana, con el que la oposición solicitó al Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano que retome las gestiones para dar cumplimiento al cargo con el que la Municipalidad entregó en comodato un inmueble con destino a la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en el marco del "Programa de Infraestructura de Centros de Desarrollo Infantil” del Ministerio de Obras Públicas de la Nación.

“Este es un pedido que estamos enviando al gobierno de la Provincia para que retome la obra que, graficándolo, tiene una reja y a dos metros tiene una puerta interna que tiene “la llave puesta”, explicó Racca. "Es una obra que hace más de nueve meses está parada, que no fue vandalizada solo porque tiene rejas. Es un edificio que está destinado al desarrollo infantil y no es necesario explicar la importancia que tiene un Estado presente con políticas activas para los niños y adolescentes. Solo faltan los detalles del final de la obra y ponerlo en funcionamiento. ¿Qué va a pasar con ese edificio? ¿Se va a terminar? Estamos hablando de integralidad, derechos, de una complejidad actual tremenda y el Estado está en retirada… Y estoy seguro que muchos concejales y funcionarios no saben dónde está el edificio. Está en barrio Nuestra Señora de Luján, calle América al 1300. Está casi terminado y podría albergar a un montón de niños de barrios vulnerables para trabajar la desigualdad y la postergación, madre de casi todos los problemas que vienen después”, amplió Racca.



Por otra parte, en relación a la salud mental, se dio lugar al pedido de informe al DEM desde la oposición, en cuanto a “si existen programas enfocados en la temática, y cantidad y distribución de profesionales trabajando en la atención de casos en las distintas dependencias de salud públicas”. “Estamos en tiempos de crisis de ansiedad, angustia, depresión, adicciones, estrés laboral, y el Estado, a través de sus centros de salud, debe estar lo más presente posible para que los servicios de salud mental no sean solo para quienes puedan pagarlos”, dijo Soltermam.

Seguidamente, se defendió el proyecto con el que el bloque opositor solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que gestione ante el Gobierno Provincial la realización del llamado a licitación o acto administrativo correspondiente para dar inicio a la construcción del edificio para una Escuela Multinivel en el predio de Barrio Mora, donado para tal fin en el año 2022. Fue la concejal Paz Caruso la que habló primero: “Es importante recalcar que para que el barrio Mora tenga una nueva escuela “no hace falta nada. Está el terreno, está el proyecto y está el presupuesto por parte del gobierno de la Provincia. Hace falta decisión para gestionar y reclamar esta obra tan importante para Rafaela y no hace falta aclarar lo que significa un proyecto de estas características para nuestra ciudad. Es una escuela multinivel con espacios verdes, huertas, paneles fotovoltaicos, con reutilización de agua… Es un proyecto muy innovador que vendría a ocupar esta manzana que hoy está libre. Tengamos en cuenta que está cedido hasta el 2027 y sino se ejecuta la obra, se pierde el destino que tiene este terreno. Solicitamos al Ejecutivo que gestione y que podamos tener una buena noticia para Rafaela”.



La concejal Carla Boidi recordó que en la anterior gestión no se adjudicó la obra teniendo todas las herramientas para su ejecución. “La obra no avanzó. ¿El Estado presente? Sí, cuando tiene que estar. Evidentemente en la gestión provincial anterior, no estuvo presente en el ámbito educativo”, dijo, recordando que la última escuela multinivel inaugurada fue en el barrio San José, en el 2016, con el gobierno de Lifschitz.

Caruso no se quedó callada: “Asuman la responsabilidad de que hoy gobiernan la ciudad. Si quieren ir para atrás no les conviene porque nos podemos cansar de contar todas las obras que llevamos adelante en gestiones adelante. Esto que están haciendo hoy es mezquindad política, esto es no pensar en Rafaela, solamente excusas y mirar para atrás. Así, Rafaela no va a seguir creciendo”. "¡Escuelas y no calles!", se escuchó gritar a un vecino de barrio Mora que presenció la sesión.

Luego, respirando de a poco un mejor clima, se votó el proyecto con el que se solicita al DEM “proceda a arreglar el desperfecto en el asfalto en Avenida Luis Fanti esquina Blas Olivero.



Por último, se votó la ordenanza referida a la suscripción del Convenio de Préstamo Marco Provincia- Municipio que implica un crédito superior a 32 millones de pesos, y establece que los fondos serán destinados a avanzar en la modernización del Estado municipal a través de la compra de equipamiento informático y de software de gestión.

También en la sesión de ayer estuvo presente el señor Andrés Orellana, Presidente del Barrio Mora quien nos explicó el motivo de su presencia en el día de ayer en el Concejo Municipal

Con información de La Opinión