¿Era necesario gastar tanto dinero?

Seguramente tenemos una diferencia de concepto muy grande. Viotti realizó grandes inversiones en vehículo y maquinarias por una suma altamente millonaria que pagaron todos los rafaelinos. Mientras Viotti resalta esas compras siempre mirando por el espejo retrovisor y destacando que prácticamente , según él, encontró un Estado casi destruido, la Argentina va en otro rumbo. Con la excepción de la Provincia de Buenos Aires, reducto kirchnerista, la mayoría de las provincias y municipios del país, así como el Gobierno Nacional, se tratan de reducir. Evidentemente Viotti tiene una concepción de la política muy parecida al kirchnerista gobernador de Buenos Aires. Muchas de las maquinarias adquiridas se podrían haber tercerizado, por no decir la totalidad de ellas, evitando un gasto tan grande y por sobre todas las cosas evitando cobrarle a los rafaelinos tasas tan onerosas y en algunos casos, y para algunos vecinos, inaccesibles.

El Concepto de Viotti casi que es calcado al que tienen los gobiernos populistas como el kirchnerismo, hacen grandes inversiones y gastos teniendo como argumento el beneficio de la gente, cuando por el otro lado son inflexibles con el cobro de tributos y tasas altísimas, es casi el ejemplo de la sabana corta, si te tapas la cabeza, se destapan los pies o viceversa.

Todas las adquisiciones realizadas por Viotti bien se podrían tercerizar a empresas y evitar el costo de las compras y la desvalorización que las mismas tienen. Las maquinas adquiridas ya, por el solo hecho de haber salido a la calle, se desvalorizaron en un 20%, es lo que sucede con todo vehículo cero kilometro.

Seguramente que son diferencias de conceptos, pero son las diferencias que llevaron a la Argentina al paupérrimo estado que los gobiernos populistas lo llevaron, los gobiernos que como el de Viotti se vanaglorian de gastar para la gente cuando por otro lado se las asfixia para que se puedan realizar esos gastos.

EL PARTE DE PRENSA DE LA MUNICIPALIDAD

Este viernes, en el Salón Verde del edificio municipal, el intendente Leonardo Viotti encabezó el último acto de llamado a concurso de precios para, en esta oportunidad, la adquisición de maquinarias y vehículos que serán destinados a modernizar y fortalecer los servicios que el Gobierno Municipal de Rafaela presta de manera cotidiana a la comunidad.

Durante el acto, Leonardo Viotti dijo: “Este es el último concurso de precios para la adquisición de equipamiento en este plan de modernización de flota que llevamos adelante. Cuando llegamos nos encontramos con necesidades muy grandes por parte del Municipio y teníamos que realizar grandes inversiones. Con lo que realizamos hasta el momento, más las inversiones que vamos a realizar a partir del resultado de los concursos del día de hoy, van a ser un total de 2.500 millones de pesos que invertimos, todo con fondos propios municipales, lo cual es un orgullo para nosotros porque ni nos endeudamos ni recibimos de otros niveles de Estado que nos tengan que hacer llegar estos recursos. Los generamos nosotros mismos, por lo cual es una inversión muy importante”.

El mandatario estuvo acompañado por el secretario de Gobierno y Modernización, Germán Bottero; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Silvina Bravino; el subsecretario de Servicios Públicos y Ambiente, Juan Pablo Aversa; el secretario de Infraestructura, Servicios y Ambiente, Nicolás Asensio; el secretario de Prevención y Seguridad, Juan Martínez Saliva; la subsecretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Silvina Imperiale; representantes del Concejo Municipal, de empresas oferentes y de medios de comunicación.

Viotti describió: “Es un total de 25 vehículos, camiones, vehículos de gran porte, herramientas, maquinarias, autos y camionetas. Por otro lado, algunas son motos o son equipamiento específico que luego se va a utilizar para montar o reemplazar equipamiento dañado, pero en particular son 25 grandes equipos rodados que para nosotros es un orgullo”.

Exposición de inversiones y orgullo por el trabajo municipal

Por otra parte, el titular del Ejecutivo local agregó: “Tenemos en exposición, enfrente de la Plaza 25 de Mayo, algunos que fueron llegando, como 5 camiones, 1 motor niveladora, 1 tractor; y en las próximas semanas van a seguir llegando equipamiento que también lo vamos a poner en exposición porque es importante mostrarlo y que la sociedad vea donde realizamos las inversiones. Tenemos también en exposición, porque no solo trabajamos en incorporar equipamiento nuevo, sino que también recuperamos equipamiento dañado, no sirve de nada seguir comprando si no ponemos en condiciones lo que tenemos y no cuidamos lo que tenemos. Nos encontramos con muchos equipos y en particular quiero agradecer a Aversa y a todo el equipo de servicios que ha puesto en funcionamiento un montón de equipos que llevaban años sin estar en la calle”.

“Hoy en particular tenemos dos minibuses que estaban, cuando llegamos parecían parte de una chacarita y los vamos a ver y parece que están nuevos. Se van a dar cuenta que no son nuevos porque la patente son AC, tienen unos años, pero van a ver que no solo trabajamos en incorporar equipos nuevos, sino que también cuidamos y pusimos en valor los equipos propios. Han hecho un trabajo excelente y es un orgullo que lo hicimos con nuestros propios talleres, nuestra gente y con empleados municipales por lo cual quiero resaltarlo y eso también enorgullece”, destacó Viotti.

El mandatario manifestó que las inversiones alcanzaron los “2.500 millones de pesos en estos diferentes concursos que fuimos realizando -es la primera etapa de un plan- y el año que viene vamos a seguir porque tenemos un monto similar. La idea es seguir invirtiendo, tenemos que recuperar la fuerza de trabajo municipal, ya no depender de terceros, queremos dejar de alquilar, queremos prestar mejores servicios, queremos que la calidad de los trabajos de nuestros empleados municipales sea cada vez mejor, que tengan vehículos en condiciones y poder responderle a la sociedad como la sociedad nos responde a nosotros pagando sus impuestos, pagando sus tasas, acompañando a este municipio y nosotros respondemos mejorando las prestaciones de servicio y la calidad de lo que prestamos, de lo que realizamos desde este municipio”.

Un año complejo, pero con grandes inversiones

Leonardo Viotti cerró su alocución expresando: “Terminamos un año de grandes inversiones que continúan en la primera etapa en todas las líneas de acción que tenemos, luminarias LED, espacios públicos, centros de monitoreo con grandes inversiones también en materia de seguridad, con equipamiento y todas las otras obras que fuimos realizando y que estamos empezando. Trabajamos con el Gobierno provincial fuertemente en este plan de obras que también está en marcha ya y a medida que vayan pasando los meses vamos a seguir abriendo frentes de obras, por lo cual estoy orgulloso de que en este primer año de gestión no solo demostramos que podíamos gobernar, sino que también demostramos que podíamos hacer mucho más de lo que se venía haciendo, en una época difícil y compleja sin el apoyo del gobierno nacional con una gran presencia del gobierno provincial y el acompañamiento de nuestros distintos proyectos, pero el hecho de que el gobierno nacional se haya corrido de muchas cosas no es menor”

En este año complejo, difícil, nosotros pudimos demostrar que se pueden hacer las cosas que se pueden hacer mejor y que podemos encarar grandes inversiones”, concluyó

