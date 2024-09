Vladimir Werning: "No estamos enamorados del cepo y no poder levantarlo es una frustración"

El Banco Central (BCRA) destaca varios aspectos de la actual gestión hasta el momento, como el desarme de los pasivos, el camino que se inició con los Bopreales para resolver la deuda de las empresas y la desaceleración de la inflación, pero reconoce que tiene problemas para avanzar en levantar el cepo cambiario y lo vive con cierta frustración. Así lo dijo el director y vicepresidente del regulador monetario, Vladimir Werning, en el marco de su exposición en el 45° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas (IAEF).

Asimismo, reconoció que están sorprendidos por el apoyo al programa económico. "Es llamativa la aceptación que tiene en la opinión pública y los bancos se adaptaron rápido a todos los cambios que vamos implementando", afirmó. Y es que reconoció la brusquedad del actual plan y dijo que, "cuando hay un cambio tan abrupto como el que vemos hoy, se genera una situación muy compleja en el funcionamiento del sistema financiero".

Eso, según dijo, hace que no estén aún en condiciones de eliminar las trabas cambiarias, aunque aseguró: "No estamos enamorados del cepo, solo estamos enamorados de nuestras mujeres. Queremos levantarlo y la imposibilidad de hacerlo es una frustración". Werning aseguró que, hacia adelante, "la posibilidad de salir con el menor trauma posible es una importante responsabilidad que no podemos pasar por alto".

Werning dijo que necesitan los dólares del colchón

El funcionario comenzó presentación con una crítica a la gestión anterior. Enfatizó que estaban enamorados del cepo cambiario, que había una gran falta de independencia del BCRA respecto del Tesoro y dijo que la actual mesa directiva busca cambiar ese sendero. Asimismo, señaló que tienen el foco puesto en que los bancos locales vuelvan a financiar al sector privado.

"Estamos ante una gran oportunidad porque, gracias al déficit cero que se logró, tenemos la posibilidad de tener un plan de estabilización que vaya hacia el objetivo de que el sistema financiero no esté al servicio del estado", señaló.

Otro de los objetivos que destacó es el de lograr "la vuelta de los dólares argentinos al sistema financiero", algo en lo que el Gobierno insiste una y otra vez. "Estamos viendo una vuelta a los depósitos en dólares y que los bancos se vuelcan a buscar negocios en el sector privado con ofertas de financiamiento", enfatizó Werning.

El director del BCRA dijo que la actual gestión del organismo regulador monetario logró "evitar un plan Bonex, que se discutía al inicio del mandato de Javier Milei, una hiperinflación, ya que estábamos a dos semanas de entrar en un ciclo de ese tipo, un default de la deuda y una crisis bancaria". Explicó que, un sistema financiero no puede dar una vuelta de 360 grados en poco tiempo y lleva tiempo llegar a un modelo enfocado en el sector privado y productivo.

El problema de las reservas del BCRA

Por otro lado, habló de las metas del programa con el FMI en materia de reservas. Reconoció que, si bien en un primer momento se excedieron esos objetivos, luego empezaron a caer y eso comenzó a preocupar al mercado. Sin embargo, según dijo, están dentro del plan trazado. "Fuimos estabilizando la economía sin generar recurrentes saltos cambiarios, mientras que, en el programa anterior, todos los meses modificaba el ritmo de aceleración del dólar, pero no mantuvieron en un nivel positivo el tipo de cambio real", afirmó.

"Ahora el mercado esta nervioso porque cuenta las costillas para ver si alcanzan las reservas. Mientras tanto, nosotros estamos ofreciendo dólares al mercado para pagar importaciones, pero sabemos que no va a haber ningún problema para cancelar los cupones de la deuda para el año que viene", dijo en respuesta a las críticas que hay por estos días en la city respecto de la escasez de dólares del BCRA.

Para Werning, si el Gobierno logra que el sistema financiero funcione bien, mejores resultados les va a dar la política cambiaria. "Tenemos muchos pesos, pero hay argentinos con gran cantidad de dólares bajo del colchón y estamos viendo que varios los están poniendo en el sistema financiero. Para que eso sea eficiente, hay que garantizar la competencia de monedas. Si lo hacemos bien, los resultados van a ser los esperados", prometió.

Los problemas que reconoce el BCRA para avanzar

Y aseguró que, si entramos en un proceso de recuperación económica se potenciará el camino de superávit fiscal. En ese sentido, confió en que la economía tocó ya un piso en la caída y dijo que, si bien "estamos bajando la inflación fuertemente y ahora los progresos empiezan a ser un poco más lentos, hay que insistir en el camino con fundamentals y que eso se verá traducido en tasas más atractivas y una mejora de los salarios".

En definitiva, su discurso estuvo alineado con lo que el Gobierno afirma en todas las últimas presentaciones que hace. Lo que llamó la atención fue el reconocimiento de que el programa actual es un cambio muy brusco de paradigma y que eso complica mucho los planes para levantar el cepo, una tarea que demora más de lo que esperaban en un inicio los funcionarios del BCRA y el mismo ministro de Economía, Luis Caputo. Además, un elemento que se repite una y otra vez es la obsesión por captar los dólares del colchón y la postura de no hacer caso a las advertencias respecto de las reservas que hacen una y otra vez los analistas de la city y sobre la necesidad de acelerar el "crawling peg".

