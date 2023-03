“Hasta hace poco casi nadie se tomaba YouTube en serio”. Un libro recorre su caótico ascenso hasta dominar el mundo

El 15 de marzo de 2019 fue el día más importante en la historia de YouTube. Un terrorista estaba a punto de entrar en una mezquita en Christchurch, Nueva Zelanda. Ese día mataría a 50 personas, pero antes de iniciar la masacre, aún en el auto, conectó su cámara. Antes de irse, dijo: “Recuerden, muchachos, suscríbanse a Pewdiepie”. Esa frase era un meme sobre quien era el mayor entonces youtuber desde la plataforma Pero pronunciada por un terrorista antes de abrir fuego, no tenía gracia. No sólo eso: YouTube había sido la plataforma preferida del asesino en su aprendiendo.

“Hasta no hace mucho, prácticamente nadie se tomaba YouTube en serio”, escribe el periodista estadounidense Mark Bergen en su libro Me gusta, comentar, suscribirse, que tiene un subtitulo Dentro del caótico ascenso de YouTube a la dominación mundial, por ahora sin traducción al español. Es lo más parecido hasta ahora a una historia de la plataforma. En marzo de 2019, la plataforma se puso seria: “Un empleado me dijo que el mundo miraría la historia de YouTube antes de estas reseñas de la misma forma en que miramos los autos antes que los cinturones de seguridad”, dice Bergen. Hasta entonces, YouTube había jugado de forma ambigua con los vídeos que permitía en su plataforma. La revisión de las reglas cambió y la empresa comenzó a tomar más en serio dónde estaban las líneas rojas. El extremismo racista ya no lo iba a tener tan fácil.

“Fue uno de sus mayores llamados de atención en cuanto a moderación de contenidos”, cuenta Bergen a EL PAÍS por videollamada desde Londres, donde se acaba de mudar. “Tal vez la pandemia, y el asesinato de George Floyd y el movimiento Las vidas de los negros son importantes en los EE. UU., los otros dos fueron significativos. Realmente cambiaron sus reglas y su sistema. Hoy parece una plataforma totalmente diferente”.

¿Cómo era YouTube y cuál ha sido su impacto? En su libro, Bergen traza el camino que va desde la fundación de la plataforma por parte de tres jóvenes en 2005, quienes crearon algo que hoy parece obvio (una página para publicar videos), pero que entonces era mucho más complejo. No lo hicieron desde un garaje, pero tenían bastantes ratas entre las cajas de pizza.

En 2006, Google estaba tratando de superar a Youube con Google Video, pero nunca lo logró. Era más fácil para ellos comprarlo. Con apenas un año de existencia, YouTube tenía un carácter propio, donde casi todos los usuarios subían videos: “Años antes de la personas influyentes Instagrammers y estrellas de TikTok, estos jóvenes creadores inventaron un nuevo modelo de fama, atrayendo audiencias que aún no están acostumbradas a pasar horas de sus días saltando abstractamente en Internet”, escribe Bergen.

Google en 2006 ya era un gigante millonario. El ajuste de YouTube fue difícil. Desde un principio comenzaron sus decisiones complejas, contradictorias y erróneas que han llevado a la plataforma a lo que es hoy, que está al nivel de la competencia audiovisual que la ridiculizó en 2006. Pocos podrían haber pensado que la combinación del video de internet y desatar la la creatividad de millones de personas frente a una cámara podría cambiar el rumbo del entretenimiento: “Fue un cambio radical en la forma en que pensamos sobre el entretenimiento. Es innegablemente cierto que ha dado carrera a personas que no las tenían y que tal vez nunca las hubieran tenido en los medios tradicionales”, dice Bergen.

Estas han sido algunas de sus decisiones, hitos y hallazgos en el auge de YouTube en estos 18 años:

1. Llegan los ‘youtubers’

“Es difícil imaginar que CBS o Netflix transmitan un video de una mujer trans imitando a Hegel en lencería o el código de Hammurabi con lentes de contacto de ojos de gato”, escribe Bergen. El youtubers es algo que nunca habría existido sin YouTube. Pocos ejecutivos habrían creído que un niño haciendo bromas frente a una pantalla o alguien hablando de oscuros teoremas durante 2 horas podría interesar a millones de personas.

hoy el mayor youtuber es el Sr. Bestia, que apenas aparece en el libro debido a su reciente éxito. Sus vídeos son increíbles (“Sobreviví 50 horas en la Antártida” y “1.000 ciegos ven por primera vez” son los dos últimos) y se acercan algo más al original de YouTube, que Bergen describe varias veces como los “perros en monopatín”. era. , con sentido de vídeos graciosos y poco más.

“Mr Beast es fascinante y no creo que lo entienda muy bien”, dice Bergen. “Deberías hablar con niños de 12 años para entenderlo. Es como si fuera un poco carismático, pero no del todo. Básicamente opera como una máquina: estudia todos los datos y optimiza desde las miniaturas hasta cómo hacer videos”, agrega.

2. Youtube no solo está hecho de ‘youtubers’

YouTube es hoy un gran depósito de la memoria humana, como dice el libro. Es difícil recordar una jugada del Mundial, una canción juvenil, alguien jugando videojuegos o un video gracioso y no hay copia en YouTube. Su motor de búsqueda es el segundo más utilizado en el mundo, después de Google, la empresa propietaria de YouTube.

---Pero hay otras dos categorías que tienen especial peso en YouTube, según el libro: los canales infantiles y educativos. Algunos canales infantiles ganan más de youtubers tradicional: al cierre de 2020, los cinco canales más vistos fueron para preescolares. YouTube descubrió, por ejemplo, que millones de niños podían ver incesantemente videos de manos anónimas abriendo sorpresas u otro niño jugando los juegos que querían. En Ryan’s World, probablemente el canal infantil más popular, hay un video de huevos sorpresa y una diapositiva que ha sido visto 2 mil millones de veces. El video más popular de Mr. Beast ha sido visto 378 millones de veces.

Este éxito infantil generó canales de gran éxito que presentaban relaciones extrañas entre adultos disfrazados de celebridades y otras variantes turbias, en algunos casos con comentarios lascivos debajo de los videos. Aquí también YouTube tuvo que tomar medidas decisivas. Pero no fue solo YouTube. El gobierno de EE.UU. también aplicó una ley que limitaba los beneficios de estos canales para la publicidad: “La única regulación real en EE.UU. es la ley COPPA, que defiende la privacidad de los niños. Todo lo demás ha sido por ahora hablar por hablar. esos canales extraño eran algo que deberían haber visto desde dentro. Por lo que entiendo, hay ejecutivos que estaban sorprendidos por lo que estaba pasando y creo que eso habla de que son bastante ingenuos sobre cómo funciona el mundo y cómo funciona su plataforma con nosotros”, dice Bergen.

La parte educativa de YouTube ha sido, según Bergen, “una oportunidad perdida”. “Intentaron muchas veces convertirse en una gran marca en el mercado de la educación, llegar al currículum, pero no pudieron”, dice Bergen. “Hay muchos creadores educativos que ganan mucho dinero con los anuncios, pero no se han generalizado ni han invertido en ellos”, agrega.

3. Las dos decisiones más significativas

Cuando YouTube tenía unos años, su administración tomó dos decisiones que llevaron a una cadena de eventos y lo que es hoy: cambiar la métrica de clics a “tiempo visto” y pagar a los creadores la mitad de los ingresos publicitarios generados por sus videos. vídeos de repente terminó clickbaitcon titulares engañosos, y millones de personas intentaron crear contenido que pudiera interesar a la audiencia de la plataforma.

“La gente probablemente piense que el tiempo es una mejor métrica, pero no pensaron en las consecuencias, los efectos secundarios, como la seguridad o la moderación del contenido”, dice Bergen. “Los problemas eran de otra categoría: antes era el correo basuraahora discurso de odio o desinformación”, añade.

Algo similar ocurrió con los creadores de pago: de repente YouTube tenía como “socios comerciales” a supremacistas blancos y presuntos pedófilos. “Es, aunque en otro orden, lo que le está pasando ahora a Spotify con Joe Rogan”, dice Bergen.

4. Una celebración de la ingeniería

En 2010, cada minuto se subieron a YouTube 100 horas de video. Nadie imaginaba que esto era técnicamente posible unos años antes: una broma común en YouTube al principio era que la plataforma iba a romper Internet. En 2020 esa cifra se había multiplicado por cinco. Los servidores de YouTube son tan confiables que las empresas cargan bucles de cámara ocultos completos y los dejan privados, explica Bergen. Hacer que YouTube funcione ha sido la clave de su éxito.

“No era su única prioridad porque durante su primera década también estaban preocupados por el lado comercial, pero sobre todo estaban preocupados por hacer que funcionara”, dice Bergen. “La obsesión de Larry Page [cofundador de Google] fue limitar la velocidad de carga, asegurándose de que se pudiera ver al instante, sin latencia”.

5. Por qué ha sido infravalorado

Susan Wojcicki, líder de YouTube durante diez años hasta febrero de 2023, nunca fue al Congreso a declarar. Tras la elección de Trump, en plena crisis de las redes, Youtube no llamó la atención. El extremismo blanco e islámico, la desinformación, el discurso del odio, convivieron tranquilamente en la web durante años. Su lema era que la audiencia manda y que si alguien quisiera ver un video que dijera cosas desagradables, sería por algo. “Es un barco sin timón y sin un punto de vista claro sobre su papel absolutamente trascendental en el panorama geosocial-político general”, dijo un empleado en ese momento.

¿Por qué YouTube se salvó? Bergen ve varias razones. Primero, los videos son más difíciles de analizar que las publicaciones de Facebook o Twitter. Dos, es parte de Google, que ya tenía otros problemas más serios relacionados con las leyes antimonopolio. Tres, los políticos lo han usado más como un servicio, como Mapas o búsquedas, por lo que no parecía peligroso. Para los más jóvenes, en cambio, es su televisión. Y cuarto, la discreción de Wojcicki era importante. “Para un senador era mejor tener un comunicado metiéndose con Mark Zuckerberg porque vendía más. La mayoría tenía una opinión sobre él. Pero un votante promedio no sabe quién es Wojcicki. En el libro cuento que alguien en Washington le quiso programar unas reuniones pero nadie sabía quién era”, explica el periodista.

FUENTE: ELPAIS.COM