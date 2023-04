Todo lo que debe saber antes de comprar una barra de sonido

Tener altavoces adicionales a los que trae originalmente el televisor siempre ha sido una opción, de esa adaptación nació el teatro en casa y ahora las barras de sonido, que son muy sencillas de usar y ayudan a mejorar la calidad del audio.

Estos aparatos tienen una gran variedad de características técnicas que son importante entenderlas y considerarlas, antes de comprar uno, como su tamaño, tecnología y conexiones.

Por qué es necesario comprar una barra

Esta es la primera pregunta para estimar por qué un dispositivo de este tipo es útil y hacia dónde debe ir la inversión. Algunos factores claves a tener en cuenta surgen de la necesidad de contar con una mejor experiencia de audio, especialmente en habitaciones de gran tamaño que no permiten que el sonido se disfrute con claridad y demandan aparatos de mayor potencia.

Esto último es lo que hace una barra, subir el nivel de poder de audio para mejorar la fidelidad, la potencia y la intensidad del sonido, lo que resulta ideal para los amantes de las películas y videojuegos. Para otro tipo de usuarios que no necesitan de un sonido especializado, hacerse a una barra podría terminar como una compra poco aprovechada.

Cómo funciona una barra

Este dispositivo está compuesto por varios altavoces, entre mayor cantidad lo compongan, mejor será la calidad del audio, y el dato suele parecer en las especificaciones técnicas como 2.1, 5.1 o 7.1, lo que indica el número de parlantes.

Para entenderlo un poco mejor, si la información indica 5.1, significa que la barra tiene 5 altavoces y un subwoofer. Si el primer número es menor que 3, significa que son parlantes frontales (izquierdo, derecho y central), pero si es mayor a 3, el resto de altavoces son surround, y suenan en los laterales y detrás del oyente.

Cada uno de estos altavoces se encarga de reproducir una parte del audio para generar un efecto virtual y generar la sensación de un sonido envolvente y dinámico, que entregue una experiencia más completa a la que un televisor con un sistema de audio más sencillo, puede generar.

¿Es o no importante un subwoofer?

Esta una pregunta frecuente, porque este dispositivo no siempre viene con la barra al momento de hacer la compra; algunos fabricantes lo venden por separado y sucede porque, de entrada, no es obligatorio tener el subwoofer.

Este aparato es un parlante aparte que se encarga de reproducir los sonidos graves del contenido, como explosiones o ruidos, los cuales necesitan de una caja de resonancia adecuada.

Para determinar qué tan necesario es un subwoofer, hay que evaluar primero cuál será el uso principal que se dará al televisor; si en él se verán muchos contenidos con sonidos graves, como pueden ser los que emiten las películas y videojuegos, ese dispositivo será una alternativa óptima.

La potencia

Este es otro factor técnico del apartado que se debe tener en cuenta al momento de comprar una barra. El mercado actual ofrece un rango amplio que suele estar entre los 70 W RMS a los 700 W RMS. Pero no siempre un número mayor representa un mejor sonido, pues sin la correcta ecualización y al límite del sonido, el audio se distorsiona.

Para saber el nivel de potencia correcto, una referencia es que si una habitación mide 15 m², en promedio, lo adecuado sería que el dispositivo tenga 100 W RMS en total; si mide 25 m², el rango debe oscilar entre los 200 y los 300 W.

Tipos de conexión

No todos los televisores tienen los mismos puertos o sistemas de conexión, las barras de sonido actual suelen traer opciones como HDMI, cable óptico, Bluetooth, Wifi y cable jack y lo mejor será verificar qué alternativa tiene el TV para luego descartar aquellas barras que no se adapten.

De lo anterior se desprende, el dónde poner el dispositivo. Aunque siempre debe estar cerca al televisor y frente al usuario, algunos prefieren usar la menor cantidad de cables posibles para no afectar su decoración o la organización del espacio, pero si el televisor no tiene Wifi y tampoco Bluetooth, no habrá otra alternativa que buscar una barra que se conecte por HMDI, cable óptico o jack.

