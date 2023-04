Luis Juez: “A Macri le gusta estar con el que gana, va a venir a hacer campaña por mí”

Mauricio Macri y Luis Juez no tienen una buena relación, sin embargo el senador nacional asegura que el ex presidente terminará apoyando y haciendo campaña por él en su aspiración por la gobernación de Córdoba.

Semanas atrás, luego que Juez y Rodrigo de Loredo resolvieran la interna de la coalición, Macri reconoció que tuvo “muchos cortocircuitos” con el precandidato a gobernador: “Hay cosas de él que no he podido entender ni acordar. Iré a Córdoba en algún momento y nos sentaremos a conversar”, había asegurado el ex mandatario al ser consultado sobre la postulación del senador.

Este domingo, Juez fue consultado al respecto de las diferencias con el referente del PRO y aseguró que contará con su respaldo y el del resto de JxC: “A Macri le gusta estar con el que gana, va a venir a hacer campaña por Juez. No tengan dudas, van a venir todos, absolutamente todos. Y lo digo en un domingo de Pascuas, de resurrección, van a venir todos. Acá no hay presidente de Juntos por el Cambio que se siente en el sillón de Rivadavia si no se gana Córdoba”.

“Con lo que se viene, cómo podes gobernar el país si no tenes 8 o 10 gobernadores que te banquen y te pongan el hombro, y particularmente de Córdoba que es una de las provincias que sostiene el clientelismo político que se reparte en Buenos Aires”, planteó el senador nacional.

Las elecciones en Córdoba serán el 25 de junio, pero Juez señaló que los candidatos y referentes de la oposición viajarán a apoyarlo en lo que resta de la campaña electoral. “Es demasiada importante Córdoba, como para subestimarla”, justificó. “Todo el mundo sabe que vamos ganar, se olfatea un final de ciclo (del oficialismo cordobés), los docentes están en la calle protestando por un salario miserable que le tiraron, la inseguridad se ha convertido en un flagelo, pasa lo mismo con la salud... Hay un final de ciclo, no podes esperar mas nada de este gobierno, la esperanza va por otro lado”, agregó.

En diálogo con Todo Noticias (TN), Juez fue consultado sobre la intención del actual gobernador, Juan Schiaretti, de construir una candidatura nacional por fuera de la grieta de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos, y con ironía respondió: “Por la avenida del medio lo único que hay es un cantero y por ahí no podes circular, está prohibido”.

“Su único objetivo es sostener a su candidato en la provincia, él tiene buenos numeros en Córdoba pero sale y esos números no se expresan con claridad. Schiaretti necesita una campaña nacional para sostener su candidato en la provincia, es una estrategia inteligente pero hoy lamentablemente la Argentina tiene estas dos opciones, después habrá tiempo para construir otra cosa”, opinó.

Al respecto del escenario electoral a nivel país, Juez advirtió “no subestimar” al Frente de Todos porque “siempre encuentra candidato”. Definió al Gobierno de Alberto Fernández como “un espanto” y cuestionó que el oficialismo “esté discutiendo cosas estúpidas”. “El kirchneirsmo te lleva a un lugar verdaderamente incómodo. Cristina no iba a ser candidata, no tiene ganas de serlo y no sabe cómo resolverlo”, manifestó.

Mientras que sobre la interna de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, reclamó que Horacio Rodríguez Larreta y Macri “lo resuelvan” allí “con inteligencia y amplitud” y se lamentó estar discutiendo internas cuando “la gente tiene otros problemas”.

Los antecedentes de las diferencias entre Juez y Macri

La tensa relación entre Macri y Juez se remonta a las elecciones legislativas del 2021, momento en que el ex presidente decidió apoyar la propuesta de Mario Negri y Gustavo Santos. En esas PASO, la dupla de Juez (líder del Frente Cívico y Social) junto a De Loredo se impuso por más de 20 mil votos. En una entrevista que dio semanas atrás, el precandidato a gobernador recuerdó, al detalle, las por entonces diferencias con el ex mandatario: “Tuvimos una gran discusión porque él insistía que la lista tenía que armarse de una determinada manera, me decía que de Loredo tenía que ir como diputado número 1. Macri estaba en Suiza, varado por la pandemia y yo le decía que me parecía que era una locura, que eso no iba a funcionar y él se enojó. Entonces terminamos confrontando. Y le ganamos la interna”, ratificó.

Con información de www.infobae.com