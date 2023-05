Carolina Losada: "Yo me animo a todo"

En medio del cierre de listas, la precandidata a gobernadora Carolina Losada (UCR) calificó de “perfecta” la estampa final del sector que integra junto a su compañero de fórmula, Federico Angelini (PRO) y el intendente de Rosario, Pablo Javkin (CREO). "Yo me animo a todo", dijo.

Para Losada, la competencia interna que se avecina contra el radical Maximiliano Pullaro y la socialista Mónica Fein es “algo sano”. “Todos sabemos quién es quién, todos sabemos cuáles son las propuestas, todos sabemos lo que hay que hacer en Santa Fe. El problema es que antes nadie se ha animado y yo sí me animo”, apuntó la senadora.

“Yo me animo a todo: voy a luchar contra todo lo que esté en contra de nuestra provincia. Voy a luchar contra el narcotráfico, voy a luchar a favor de la educación... hay algunos que no han tenido la decisión política, el coraje, el sentido común. Nosotros vamos a ir con mucho liderazgo, con mucha fuerza para cambiar Santa Fe”, cerró.

Con información de Letra P, sobre una nota de Pablo Fornero