Perotti: "Empieza a cerrarse una brecha en la provincia"

El gobernador Omar Perotti encabezó el lanzamiento del Programa Santa Fe + Conectada en la ciudad capital. Fue este viernes en la Escuela de Educación Técnica Profesional N º 387 del barrio "San Agustín", donde se puso en marcha el servicio de wifi libre que incorpora infraestructura tecnológica de calidad a jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias y técnicas del sistema educativo provincial.

El mandatario explicó que se inició el programa en los sectores de barrios populares, que quedaron desconectados por la pandemia. “Hoy ya comienza la primera etapa de más de 20 escuelas en Santa Fe, en Rosario. En los próximos 30 días tendremos más de 120 escuelas en las mismas condiciones”, resumió.



Perotti explicó que “el tendido que va avanzando en toda la provincia es una herramienta de enorme valía, para fortalecer al docente en su enseñanza pedagógica. Es una herramienta para igualar oportunidades, para aprender, para formarse en cada uno de nuestros estudiantes. Y sin duda, para llegar a la escuela la fibra atraviesa sectores de los barrios donde hay centros de salud, y cada uno de esos centros también está conectado, para permitir la telemedicina.



“La red va a poder ser utilizada en distintos lugares del barrio, y va a permitir que los vecinos puedan hacer trámites, consultas y una vinculación que les ayude a aprovechar el crecimiento que las herramientas de la tecnología están brindando. Se cierra una brecha importante, empieza a cerrarse en la ciudad y en la provincia”, consignó.

Mayor tecnología

Perotti dejó en claro que la necesidad de dar un salto de competitividad con mayor tecnología ya estaba establecida, porque la internet de alta calidad se necesita para la educación, para el trabajo y la seguridad, para expandir el esquema de videocámaras y controles. “Pero la pandemia expuso que en la provincia nos quedaron 500.000 chicos desconectados, desvinculados. Y no eran solamente de las zonas más alejadas, de las zonas rurales, eran de las grandes ciudades, donde había en ciertos sectores internet de calidad, pero donde el sector privado no llegaba. Y allí claramente se fue generando una brecha.



“Recuerden que Naciones Unidas desde el 2016 establece que internet es un derecho humano. Es una herramienta indispensable para generar igualdad. Y eso es lo que se está desplegando hoy. La provincia está dando un salto enorme que va a impactar donde comenzamos en la educación, pero que van a poder utilizar cada uno de los sectores de esta provincia. Empiece una etapa nueva en la provincia de Santa Fe a utilizarla de la mejor manera en cada una de las escuelas. Y no me cabe duda que mucho talento no mirado en nuestros sectores populares tienen hoy la posibilidad de contar con herramientas para expresarlo plenamente”, agregó.

- ¿Por la situación económica podría haber algún inconveniente en el desarrollo del tendido, teniendo en cuenta que hay algunas obras ralentizadas, incluso paralizadas? - se le preguntó al gobernador.



- Este programa tiene financiamiento internacional garantizado plenamente. Tuvimos inconvenientes en la importación de algunos insumos, de las empresas para contar con la fibra y en elementos para el tendido. Eso ya se tiene, sin duda que hubo una demora adicional. Pero no corre riesgo el financiamiento internacional.

