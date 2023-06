La nueva vida de Usted Señalemelo: para qué sirvió la pausa en su carrera y las claves que llevaron a la madurez

Después de casi un año de trabajo en el estudio, el resultado es un disco que no sólo muestra la madurez musical y personal del grupo, sino que también marca un punto de inflexión en la vida de Usted Señalemelo, así lo destaca el baterista: “Somos insoportables con el tema del 3. Ha sido insoportable este proceso porque sabíamos que el 3 era un número muy importante. Siento que los terceros discos de las bandas determinan muchas cosas”.

Y si bien las primeras notas del álbum comenzaron a delinearse en 2018, post salida de II y previo al inicio de la pandemia, el proceso de grabación fue mucho más rápido a lo que acostumbraban, en parte gracias al trabajo conjunto de productores como Rafa Arcaute (Luis Alberto Spinetta, Babasónicos, Illya Kuryaki and the Valderramas) y Nico Cotton (WOS, Conociendo Rusia, Cazzu, Nicki Nicole).

Justamente fue ahí, en el estudio, donde la banda dejó salir su esencia. Así lo explica Juan: “Somos casi como unos niños en el estudio, como que nos ponemos a jugar, nos divertimos, nos peleamos, lo sentimos como muy real. Lo que pasa ahí es parte de un poco lo que se escucha, y en este disco en especial”.

Después de tres años de pausa la banda buscaba volver al ruedo con un trabajo que sorprendiera a todos sus fans, entre la presión y la obsesión por los detalles, la discusión era cuándo se consideraba terminada cada canción. “Es muy difícil, justo entraste en una re ‘turbia’, porque aparte de componer el instrumental también producimos, entonces somos bastante quisquillosos con la música y cómo queremos que termine. Me parece que hay que empezar a soltar, mientras transmita lo que quieras transmitir, hay que tratar de soltar la música, porque si no se hace un loop infinito. Estamos súper conformes y contentos de haber soltado este disco, lo tuvimos que hacer porque si no podríamos seguir grabándolo de por vida, como todos los discos”, cuenta la voz de Usted Señalemelo.

Finalmente, el grupo se prepara para salir de gira por Sudamérica y distintos puntos de Argentina. Preparan un recorrido que empezará en Uruguay y seguirá por Chile y Paraguay. La frutilla del postre será el Lollapalooza de Estados Unidos, en Chicago, escenario con el que los chicos soñaban hace años. “Es increíble, es algo que se sueña toda la vida, desde ver el festival en Los Simpson hasta llegar y ser una banda de Mendoza, Argentina, tocando ahí para gente que no habla tu idioma. Es un lindo desafío conectar con la gente por más que no hable tu idioma o no sea tu cultura”, detalla Cocó Orozco.

El regreso de Usted Señalemelo

Muchas cosas pudieron haber cambiado en estos tres años de parate, menos el corazón y la esencia de la banda. El trío sigue cuidando esa amistad que los llevó a juntarse y lanzar su primer disco con sólo 16 años, sin embargo llegó una instancia en la que necesitaban vivir cosas por su cuenta. A partir de ahí volvieron recargados, inspirados y hasta con el impulso necesario para llevar la banda a un nuevo nivel, eso anticipa Lucca Begueri Petrich: “La pausa fue para que cada uno se cargue de energía, de cosas creativas, de inspiración y de momentos más personales que por ahí necesitábamos vivir. Creo que el resultado para nosotros fue hermoso”.

Ahora, con un gran recorrido detrás, Tripolar marca el comienzo de un nuevo capítulo en sus carreras, con el cierre y la apertura de un nuevo proceso, los artistas cuentan qué aprendieron en este tiempo. “A cada uno le afecta diferente, en mi caso siento que nos sirvió mucho para aprender, para subir un escalón desde lo musical, desde lo humano. Entendí que somos otra cosa de lo que ya éramos, a no tenerle miedo a saber que podemos ir cambiando y poder ir pasando otras cosas y que eso es parte de la vida y que cada vez va a pasar más, entonces empezar a amigarse con eso, que por ahí antes era un poco más difícil. Éramos un poco más herméticos con lo que queríamos hacer”, se sincera Lucca.

Por su parte, Saieg agrega: “Tripolar nos ha traído la real madurez, antes creíamos que II lo había hecho, pero ahora viendo a Tripolar afuera, personalmente me doy cuenta de eso, en el medio también fui papá y eso me ha hecho crecer un montón como persona”. Y cierra Cocó: “Me parece importante el tema del aprendizaje y poder tomar estos procesos de los discos. El arte es algo que se mueve constantemente entre todo el mundo y es algo lindo de compartir”.

No hay límite para esta etapa del grupo, la banda abrió la puerta a un nuevo momento de su vida lleno de desafíos y expectativa. Tripolar solo es el primer paso del nuevo Usted Señalemelo.

Con informacion de Infobae.