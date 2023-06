Así está hoy Eloísa, la hija de 15 años de Joaquín Furriel y Paola Krum

Durante seis años, Joaquín Furriel y Paola Krum consolidaron una pareja que se conoció sobre las tablas del Teatro San Martín, cuando eran parte del elenco de Sueño de una noche de verano. A partir de allí y en paralelo al crecimiento de su amor, también compartieron cartel en el éxito televisivo Montecristo. Y poco tiempo después, más precisamente el 9 de febrero de 2008, nació Eloísa, su única hija.

Furriel y Krum se separaron en 2011, pero mantuvieron un buen vínculo en pos de conservar el bienestar de la hija que tienen en común. Incluso, durante un tiempo vivieron a menos de dos cuadras de distancia para facilitar los quehaceres de la mapaternidad compartida. Hoy en día, Eloísa tiene 15 años, asiste a un colegio con especialidad en expresión artística y cultiva un bajo perfil en sus redes sociales.



Sin embargo, el pasado domingo sorprendió al dedicarle un tierno mensaje a Furriel con motivo del Día del Padre. “Feliz día, te amo”, escribió Eloísa sobre una foto que subió a sus Instagram Stories, en la que se la ve abrazada a su padre y los dos sacando la lengua. Pocos minutos después, el actor compartió la instantánea familiar en su cuenta personal de Instagram y le agregó la leyenda: “Te amo mi vida”.

Los seguidores del actor se sorprendieron por la foto y, especialmente, por el notable parecido que Eloísa tiene con su papá. Incluso su propia madre había contado tiempo atrás en una entrevista con la revista Gente, que su hija es “igual a su padre, tanto en lo físico como en la personalidad”.

Eloísa tiene en claro cuáles son las cosas que le gustan y está enfocada en su formación, ya que también como contó Krum, está decidida a dedicarse a la actuación. Y más allá de que asiste a un colegio que cuenta con orientación artística, en paralelo toma clases de canto, teatro y piano.

En marzo de 2022, Krum caracterizó que su hija canta “de manera espectacular”. Y al respecto, agregó: “No es porque sea mi hija, pero yo canto y no le llego ni al dedo gordo del pie. Soy totalmente objetiva. Tiene un don para la música en general y además se ocupa de perfeccionarse estudiando”.

“La dejaría que se dedique a la actuación porque veo que es su deseo y que lo disfruta muchísimo, pero hay que esperar un poquito más para verla porque está estudiando un montón y me parece que es un momento de enriquecimiento. Cuando empiece a trabajar está bueno que tenga la mayor cantidad de herramientas posibles para poder sentirse segura”, dijo Paola con respecto a la formación que está adquiriendo Eloísa y de cara a su posible futuro artístico.

“Tenía algo muy claro y es que quizá no funcionamos como pareja. Y sé que cuando nosotros empezamos a buscar una hija o un hijo, al día de hoy me siento orgulloso de que Paola sea la madre de mi hija, porque yo se lo dije a ella”, confesó Furriel en Pampita Online hace algunos años y acerca de cómo se dio la separación con Paola Krum. “No sabía si me imaginaba toda la vida con ella, porque no lo sabía, pero sí me imaginaba que ella fuera la madre de mi hija para toda la vida. Fue como un voto de confianza”, agregó.

