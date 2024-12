Wanda Nara expuso todo sobre Icardi y la China Suárez: “Me dolió enterarme del hotel que eligieron para estar”

Wanda Nara contó por primera vez todo sobre la situación que rompió su matrimonio: el affaire de Mauro Icardi con la China Suárez. En diálogo con Susana Giménez en vivo, no dudó en mostrar pruebas de que el futbolista la engañó. “Me dolió enterarme el hotel que eligieron para estar”, aseguró.

Luego, dio detalles de cómo fue la infidelidad: “Yo le había dejado a mis hijos al cuidado de Mauro y de mi mamá y yo había viajado con Zaira a Milán. Esa noche ellos estuvieron en un hotel donde yo había vivido con mis hijos dos meses y con Mauro y con toda mi familia, me conocían todos de ese hotel”.

Y agregó: “Vivía en ese momento, recién llegado a París, el mejor jugador del mundo con su familia. O sea, estaba toda la prensa mundial en la puerta de ese hotel. Yo dije, yo no voy a hacer el papel de bol... que mañana salga un periodista y diga, mira, estos dos están acá encamados y Wanda está, no sé, cuidando a sus hijas en su casa como una tarada”.

En ese sentido, enumeró todo lo que tiene para demostrar esa información: “Fue ese hotel, tengo las reservas, tengo los mails, tengo los pagos y no quiero que nadie me crea nada”.

Además, sostuvo que el vínculo entre su ex y la actriz no fue “una aventura” sino que se extendió durante mucho tiempo. “Intentamos sacar la pareja adelante y había todo el tiempo como cortocircuitos y situaciones en que íbamos, volvíamos, cortábamos, nos peleábamos, nos matábamos. Había como situaciones que eran muy difíciles de sobrellevar y siempre con el mismo fantasma de la misma situación en el medio de la familia.”, aseguró.

El enojo de Wanda Nara con Mauro Icardi: “Le presté mi casa y la usó con la persona que arruinó mi familia”

Wanda Nara expuso sin filtro las actitudes de Mauro Icardi que terminaron de romper su vínculo. En diálogo con Susana Giménez, aseguró que el futbolista usó la casa que ella le prestó recientemente en Santa Bárbara, Nordelta, para tener un nuevo encuentro con la China Suárez.

“Es un protocolo normal que se usa en la Argentina. Dos veces (Icardi) no había ido a esta audiencia, yo hago las pericias y me dan unilateralmente la tenencia de mis hijas. Significa que mis hijas no pueden ver al papá hasta que él se presente y haga esta pericia psiquiátrica. A mí me parece muy fuerte, porque yo todo este tiempo viví con esa amenaza mediática de le van a sacar los hijos y hoy es Mauro el que no tiene la posibilidad de ver a sus hijos”, remarcó.

Y agregó: “Él fue después de haber estado en esta discoteca, entonces yo me enojé porque sentí como que no estaba tomando serio, yo sé lo que es hacer esas pericias: estuve cuatro horas declarando, te preguntan un montón de cosas, tenés que ir realmente descansado, es muy temprano”.

Luego, remarcó cómo se enteró de la “traición” de su ex se dio en este momento tan delicado: “Sumado a eso me llama un amigo y me dice: ‘No sé cómo decírtelo, sentate’. Le digo que ya estoy curada de espantos. Ahí me dice: ‘Tengo audios, hablé, sé y conozco que Mauro está yendo a hacer estas pericias de tu casa o no sé dónde con esta mujer’. Entonces yo me volví loca”.

Así descubrió Wanda Nara que Mauro Icardi había vuelto a estar con la China Suárez

“Yo le estaba presentado mi casa de Santa Bárbara para que se acueste a dormir o descansar para hacer esta pericia tan importante para toda la familia. Y nada, y eso fue lo que me enojó mucho. A las cuatro de la tarde del viernes yo hago una denuncia de vuelta de que quería mi casa, de que quería recuperar mi casa y a él lo desalojaron a las tres de la mañana”, relató.

Y añadió: “Estamos hablando de una persona que al otro día fue a declarar sin dormir... Borracho, con la misma ropa, alcoholizado... Yo sentí una falta de respeto... Pero, La verdad que ahí me enojé mucho. ¿Quién me va a juzgar? Vos si le estás prestando una casa que no te ordenó el juez, que lo hacés para que tus hijos estén bien y él también con su lesión. Y te llaman y te dicen, está en tu casa tomando alcohol con la mina que arruinó tu familia. ¿Vos qué vas a decir?”.

Totalmente indignada, entre risas, remató: “Qué les voy a decir: ‘Ah, bueno, que sigan tranquilos, quieren que les lleve otro champán. ¿Qué soy, una estúpida?”. “Tengo pruebas porque llamó por videollamada y (a la China) la vio gente”, concluyó.

