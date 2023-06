Guido Kaczka reveló cómo fue la desvinculación de Nicole Neumann de Los 8 Escalones

La bomba la hicieron explotar hace algunos días Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en Socios del Espectáculo, cuando dieron la primicia de que Nicole Neumann no seguiría ocupando sus silla de jurado en Los 8 Escalones de los 3 millones. Según explicaron los conductores del ciclo de espectáculos ElTrece, la modelo había tomado esta decisión a raíz de los múltiples conflictos personales que atraviesa, ya que en medio del escándalo con los mapuches por su casamiento con Manu Urcera y el distanciamiento de su hija Indiana Cubero, prefería evitar el hecho de tener que enfrentar a los cronistas que se apostaban en la puerta del estudio desde donde grababa el programa.

Así las cosas, este lunes Alejandro Castelo fue a buscar la palabra de Guido Kaczka, conductor y productor del programa de entretenimientos que es líder en el canal de Constitución, para hablar de la desvinculación de la ex de Fabián Cubero. Y confirmó que fue ella la que optó por alejarse de la televisión por un tiempo para no tener que enfrentarse a determinadas preguntas.

“Me mandó un mensaje y me dijo: ‘Mirá, tengo mucho tema con lo del casamiento y cosas personales, así que por un tiempo voy a aflojar un poco’. Yo le dejé las puertas abiertas. También le mandé un mensaje y le dije lo bien que estaba para mí en el programa y que tiene la chance con las agendas y con lo que precise Escalones para volver. Pero no me dio detalles, pero me dijo que tenía temas”, comenzó diciendo Guido frente a la cámara de LAM, por América.

Luego explicó que Nicole se puso muy contenta de saber que podía regresar cuando quisiera. “Lo mío, además de ser cierto, fue un gesto valorando el trabajo. Ella arrancó en Escalones. Yo tengo un jurado que arrancó hace un año y medio, dos años, y fue el que armó el programa. Así que tenía que ver con eso también de mi parte”, señaló.

Y reflexionó: “Lo cierto es que cuando alguien no quiere estar o yo siento que se le complica, tampoco sirve. Y la tele, en ese sentido, se regula bastante sola. Yo tengo esa idea. Se ve si alguien tiene ganas de hacer una nota, si alguien no tiene ganas de hacer una nota...Y, para mí, cuando alguien no quiere estar en televisión te aguanta muy poco la situación. Así que es mejor ser claros. Hay que hacer el duelo, obviamente, porque uno quiere todo lo mejor. Pero necesitás, en general, gente que quiera hacer los programas”.

Cabe recordar que, en horas de la tarde, Marcela Tauro contó que Nicole habría sido denunciada por su hija mayor, en el Juzgado de Familia N°2 de Tigre. El conflicto entre la modelo y la adolescente, fruto de su matrimonio con Fabián Cubero, había salido a la luz hace ya unos meses, cuando la joven decidió irse a vivir a la casa de su papá. Sin embargo, este dato sumó un condimento extra al escándalo, ya que según la panelista de Intrusos se habría aportado como prueba una grabación de un episodio que habría tendido lugar en el colegio Todos los santos, en Villa Adelina, en el que habría habido un enfrentamiento entre ambas.

Lo cierto es que, horas después de que esto repercutiera en todos los medios, la modelo recurrió a su cuenta de Instagram para hacer referencia al tema de manera solapada. En primer lugar, subió un video de las dos otras hijas que tuvo con el exfutbolista, Allegra y Sienna, bailando mientras mostraban las prendas de una marca de ropa. “Ellas y sus looks”, escribió Nicole. Y luego compartió una historia publicada por Milagros Brito, la exesposa de Roberto García Moritán, en la que se veía cómo se preparaban los protagonistas de la obra teatro el la que participa una de ellas con el grupo del colegio.

Por otra parte y como lo suele hacer habitualmente, Neumann decidió postear una frase en inglés: “When people can’t control you, they try to control how people view you”. El significado de la misma en castellano es: “Cuando la gente no te puede controlar, tratan de controlar cómo te ven los demás”. Y puede entenderse de acuerdo a lo que sugiere el entorno de la modelo, que insiste en que la adolescente estaría siendo utilizada por Cubero para ensuciar la imagen de Nicole, quien mantiene un reclamo económico en contra del actual de Mica Viciconte.

Con informacion de Infobae.