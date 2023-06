Una beba fue atacada por dos pitbulls, su abuela quiso defenderla, pero ambas resultaron heridas

Una bebé de un año y medio permanece internada en estado de gravedad en el Hospital de Niños de Santa Fe, luego de ser atacada por dos perros pitbull que pertenecen a una vecina.



La menor sufrió fracturas óseas y lesiones pulmonares, mientras que su abuela fue víctima de mordeduras en la cara, el cráneo, las piernas y los brazos cuando intentaba evitar el ataque.

El violento episodio ocurrió el sábado cerca de las 22 horas en el barrio Santa Rosa de Lima, al suroeste de la ciudad capital, cuando la mujer de 46 años caminaba por la calle junto a sus dos nietas, de 8 años y 18 meses respectivamente, en dirección a uno de los kioscos de la zona.



Al pasar por el frente de una propiedad ubicada en las inmediaciones del Pasaje Hermanos Madeo al 2900, fueron sorprendidas por dos pitbull que se habían escapado de la casa.

En ese momento, la mujer, de nombre Jaqueline, intentó frenar la agresión de los perros y defender a su nieta más pequeña, quien estaba siendo atacada en la zona de las costillas. “Cuando sentí la presión del perro en la mano, lo único que hice fue agarrar fuerte a la bebé porque el animal se paró en dos patas. Lo único que hacía el perro era apretarme fuerte, traté de que no me tiraran al piso”, detalló

Asimismo, indicó quedó “paralizada” al ver a los perros: “Si no la soltaba, se la comía. Intenté con todas mis fuerzas protegerlas. Cuando lo vi ya lo tenía encima”.

Sin embargo, no logró evitar las mordeduras y también fue brutalmente atacada: “Me caí y trate de cubrirme la cara con la mano, agaché la cabeza para no soltar a la nena e intenté apartar a uno de los perros. En ese momento me agarró la cara”. En tanto, la nena de 8 años, prima de la bebé atacada, escapó corriendo y resultó ilesa.

La mujer fue trasladada al hospital José María Cullen, donde recibió asistencia médica inmediata ante las lesiones recibidas. Por su parte, la menor permanece internada en el Hospital de Niños Orlando Alassia.

El director del centro de salud, Pablo Ledesma, informó a Télam que la pequeña sufrió “fracturas costales que le provocan un hemoneumotórax” y que las heridas le causaron “un tórax inestable, motivo por el cual desde su ingreso al hospital está en la Unidad de Cuidados Intensivos con asistencia respiratoria mecánica”.

Según el último reporte médico, su estado de salud es crítico “con pronóstico reservado por la gravedad de las lesiones”. “Están esperando que evolucione bien para mandarla al quirófano”, dijo Candela, la madre, y remarcó: “Lo único que quiero es que se haga justicia, que la justicia actúe como tiene que actuar”.

Jaqueline, que está estable y será dada de alta, agregó: “Ni siquiera tengo fuerzas para mirarme al espejo, solo quiero salir de acá para estar con mi nieta”.

Agentes de la Subcomisaría 2.ª intervinieron en el caso y solicitaron la asistencia de la Sección Ecológica de la Policía de Santa Fe. En tanto, los dueños de los perros fueron citados a declarar y se les inició una investigación penal.

El testimonio de la dueña de los perros: “Soy responsable”

Érica, la dueña de los perros, contó lo que pasó al momento del ataque: “Escuchamos gritos afuera, y ahí vimos cómo estaba atacando a la mujer y a la nena. Mi esposo se metió para sacarle el perro de encima y un vecino lo ayudó a meterlo adentro”.

La titular de los pitbulls contó que visitó uno de los hospitales para conocer el estado de salud de la pequeña. “Soy responsable y estuve al tanto de todo lo que pasó. Me comuniqué con la hija y me puse a disposición por si necesitaba algo. Estaba tan angustiada que me descompuse y llamé a la policía”, dijo.

Por otro lado, relató que previamente había sido víctima de uno de los animales y había solicitado que lo retiraran de su casa. Sin embargo, le informaron que no era posible debido a que el perro era considerado un perro de hogar: “Tengo dos suturas la cabeza y 18 puntos de cada lado”.

Con informacion de Todo Noticias.