El plan de Universal Music y Google para crear música con inteligencia artificial

Universal Music, la casa discográfica de artistas como Karol G y BTS, estaría considerando permitir que se use la voz, letras o sonidos de sus artistas para desarrollar una aplicación capaz de crear música con inteligencia artificial junto a Google.

Aunque las conversaciones se encuentran en una etapa inicial y no hay planes de que la aplicación sea lanzada pronto, según informó el diario Financial Times, se sabe que se está negociando un acuerdo para que los usuarios puedan crear canciones con composiciones de sus artistas favoritos, mientras los dueños de los derechos de autor pueden obtener un beneficio económico por el uso de sus voces y sonidos.



Esto en un momento en el que la industria musical intenta hacer frente a las aplicaciones que imitan las voces de los artistas.

De hecho, Universal Music exigió que se retirara de las plataformas de música una canción con las voces clonadas mediante IA de los populares cantantes estadounidenses Drake y The Weeknd. El material fue publicado primero en TikTok con el título “Heart on My Sleeve”, tuvo más de 15 millones de visitas en esta plataforma y 600 mil transmisiones en Spotify antes de ser eliminado.

La compañía aseguró luego de la polémica que “entrenar una inteligencia artificial generativa para utilizar su música representa una grave violación de las normas de derechos de autor”.

Google está buscando la forma de monetizar las canciones generadas con esta tecnología para controlar el aumento de canciones “deepfake”, que imitan las voces de los artistas, muchas veces sin consentimiento

Solo Spotify eliminó en mayo pasado decenas de miles de pistas generadas con Boomy, una herramienta para hacer música impulsada por inteligencia artificial.

Esta plataforma tenía en su web oficial un contador que aseguraba que había producido más de 14 millones de grabaciones y alardeaba entonces ser la responsable del 13% de toda la música que se produce en todo el mundo.

De hecho, los deepfakes son un tema de preocupación en la industria musical debido a que existen una multitud de herramientas de IA con la capacidad de poder imitar la voz de una persona, o integrar el rostro de una persona en un vídeo.

Si bien en determinados casos puede ser un grave problema debido a la proliferación de noticias falsas, en este caso Google y Universal estarían planteando darle la vuelta a la situación y emplear la amplia capacidad de la inteligencia artificial generativa a su favor.



Warner también trabaja en una iniciativa similar con Google

Google estaría trabajando con varias discográficas para crear una herramienta que permitiese hacer esto y que estuviera al alcance de cualquier usuario, por medio de un acuerdo de licencia en el que los propietarios de los derechos de autor recibirían una retribución por cada usuario que genere canciones mediante IA.

Robert Kyncl, CEO de Warner Music Group, aseguró que los artistas deberían poder abrazar la inteligencia artificial como una herramienta creativa más. Y según reveló el Financial Times, la compañía que dirige también estaría discutiendo un producto similar al que están negociando la firma de Mountain View y Universal Music.

Kyncl asegura que es una prioridad para Warner ofrecer esta opción a sus creadores, sin dejar de garantizarles una medida de protección para su trabajo, afirmando que “no hay nada más preciado para un artista que su voz, y proteger su voz es proteger su sustento”.

Con informacion de Infobae.