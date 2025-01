En enero, el dólar blue estará condicionado por el real brasileño, las negociaciones con el FMI y el "crawling peg"

El dólar blue subió por cuarta jornada consecutiva este lunes 30 de diciembre y su precio alcanzó los $1.230, con lo que la brecha con el tipo de cambio mayorista ya se ubica en el 19,2%. Diciembre fue un mes caliente para el informal, que acumula una suba de $70 en cuatro días, y el mercado ya traza la perspectiva para enero.

Asimismo, los dólares financieros también muestran tendencia alcista en las últimas semanas y la brecha con el mayorista ya ronda el 15% tanto en el MEP como en el Contado Con Liquidación (CCL), lo que suma presión al blue dado que ambos mercados se arbitran. Cabe recordar que la suba del billete paralelo de los últimos días se dio luego de que, a principios de mes, el Banco Central (BCRA) resolviera bajar más la tasa de política monetaria hasta el 32%, desde el 35% previo y por mayor demanda estacional debido a las vacaciones y disponibilidad de dinero tras el pago de bonos de fin de año y aguinaldo, sobre todo tras el fin del Impuesto PAIS.

Dólar blue en enero: el turismo, un elemento estacional que se ve acentuado por la caída del real

De cara a enero, Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio, describe a Ámbito que "la demanda por turismo al exterior parece estar muy activa y el reflujo de pesos que suele ser un elemento estacional de enero va a influir". En consecuencia, anticipa que la tendencia actual se va a mantener durante la primera quincena del primer mes de 2025.

En la misma línea, para el economista Pablo Ferrari, "es probable que, en este verano de dólar apreciado y muchos excursionistas en el exterior, en enero continúe la demanda en el mercado informal". Explica que una parte de la compra del blue se debe a que se quieren realizar gastos de vacaciones pero no dejar el registro de los mismos por fines impositivos, contributivos, relacionados con excepciones, etcétera.

También incide la depreciación del tipo de cambio que se vive en países limítrofes. Si bien Argentina tiene control de cambios todavía y la cotización del dólar sigue las directivas oficiales, la caída del precio del real respecto del dólar que se da en el último tiempo tiene impacto en algunos aspectos, como el turismo. Y es que, "con la depreciación del real, los viajes y estadías en Brasil resultan más atractivos y es esperable que eso tendrá impacto en la demanda de dólares por ese lado", explica Quintana.

En el plano de los commodities, también tendrá algún beneficio adicional, pero los analistas señalan que, si eso se traduce en mayor inflación en Brasil, los efectos se diluirán. No obstante, si las exportaciones argentinas a este mercado caen y aumentan las importaciones desde allí, se sentirá en el tipo de cambio por un impacto negativo en las reservas.

En los próximos meses, que son los más fuertes del año en materia turística, se puede esperar una salida de aproximadamente u$s1.000 millones a u$s2.000 millones adicionales por la cuenta de hotelería, turismo y gastos en el exterior como consecuencia de la devaluación, calculan algunos analistas y el efecto en la balanza comercial se verá en enero también.

El "crawling peg", la tasa, el FMI y las reservas, claves para el dólar blue

El economista y director de la consultora Eco Go Sebastián Menescaldi dice, por su parte, que "hay que ver qué hace el Gobierno con la tasa de política monetaria y cómo llevan adelante el 'crawling peg', que serán dos elementos clave para el mercado cambiario hacia adelante". También considera que será clave ver qué cantidad de dólares recibe el mercado producto de la amortización de la deuda y de intereses, que pueden ir a la plaza cambiaria.

"Esos elementos podrían llevar a una calma en el mercado, pero el tema es que el BCRA no pudo comprar reservas la semana pasada, tras el fin del Impuesto PAIS, por lo que, hacia adelante es probable que continúe la volatilidad en general", anticipa. No obstante, no espera una fuerte suba de los paralelos en el corto plazo.

En la misma línea apunta Quintana cuando señala que "no veo disparada de precios ni nada por el estilo, solo un reacomodamiento de los valores que va a responder a un escenario con mayor demanda". Eso, en el corto plazo, hace pensar que enero será un mes con presión alcista en el mercado paralelo del dólar, pero no marcado por una suba desmesurada, sino con bastante volatilidad.

No obstante, con la mirada puesta en el más largo plazo, para la economista Rocío Bisang, de Eco Go, uno de los principales desafíos para 2025 va a estar en el frente cambiario, donde la promesa de levantar el cepo va a marcar un poco la tónica del año. "En ese sentido, lo que pase con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) va a ser clave, en un contexto donde las reservas todavía se encuentran en terreno negativo, con un tipo de cambio que no es del todo claro si es compatible en estos niveles con un esquema de flotación y con una brecha que si bien comprimió muchísimo, empieza a crecer de vuelta", dice la analista.

En definitiva, para Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras, "el mercado seguirá atento a la marcha de la inflación, las reservas y todo lo relativo a la negociación con Fondo Monetario Internacional (FMI)". Asimismo, Brasil y resto del mundo siguen imprimiendo incertidumbre pero hay espacio para mejoras a nivel local.

A lo que Eric Paniagua, de Epyca Consultores, agrega que "la liquidación de las exportaciones va a ser un elemento clave también: si las condiciones climáticas acompañan y hay una buena cosecha, va a ser excluyente para definir el rumbo del dólar hacia adelante". Asimismo, anticipa que, si se da una recuperación de económica, vamos a ver un tipo de cambio calmo.

