Florencio Randazzo disparó contra la política: «Está llena de chantas»

Florencio Randazzo opinó sobre la decisión de la Justicia de Estados Unidos respecto a la privatización de YPF. El candidato a vicepresidente de Hacemos por Nuestro País subrayó que fue una decisión que van a tener que pagarlo todos los argentinos en caso de que se ratifique el fallo. En caso de confirmarse lo calificó como «una tragedia».

El día viernes, desde Estados Unidos, sentenciaron que Argentina debe pagar 16.000 millones de dólares por privatizar YPF de manera unilateral. Esto provocó un gran terremoto político ya que diferentes sectores se expresaron al respecto. Uno de ellos fue Florencio Randazzo, quien criticó el dictamen que en su momento el kirchnerismo dictó en el Congreso.

El ex ministro del Interior del Gobierno kirchnerista expresó su preocupación no sólo por lo que debería pagar el país, sino porque desde el sector que aprobó la expropiación no asumen la responsabilidad: “Se trata con poca seriedad el tema. Confío en que sea un paso de primera instancia. Los responsables no se hacen cargo de la situación”, aseveró en Sábado Tempranísimo.

El candidato a vicepresidente en la fórmula que lidera el gobernador Juan Schiaretti, manifestó el problema que podría ocasionar a las arcas del país: «Hay que ser suficientemente serios. Lo vamos a pagar nosotros. Si se confirma, sería una tragedia. Todo indicaría que la privatización no se hizo de acuerdo a la ley”, añadió a su análisis.

«Yo estoy preocupado por la situación de Argentina», agregó. Seguidamente puso el foco en la actual administración nacional y destacó los problemas financieros que atraviesa la sociedad a causa de los desmanejos del Ejecutivo: «Es un Gobierno que tiene 200% de inflación, no hay precios, hay más pobreza. Desde hace tiempo, se agudiza todo», subrayó.

Como cierre, Florencio Randazzo dio su parecer a partir de las declaraciones de Patricia Bullrich. La candidata a presidente de Juntos por el Cambio recomendó que la fórmula de Hacemos por Nuestro País debería desistir en competir. «Lo que dijo Bullrich es parte del negocio de la grieta. Nosotros somos una fórmula que viene a plantear otra forma. La política está llena de chantas”, enfatizó el legislador nacional en Radio Mitre.

Con información de www.elintransigente.com