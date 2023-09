Declaró la madre de Marianela Rago, la estudiante asesinada en 2010 en Balvanera: “No hay crímenes perfectos”

La madre de Marianela Rago Zapata, la estudiante de periodismo que tenía 19 años cuando fue asesinada en 2010 en su departamento de Balvanera declaró este lunes durante la segunda audiencia del juicio que tiene como único imputado al exnovio de la víctima, Francisco Amador, que tiene en la actualidad 36 años.

Patricia Zapata calificó a la expareja de su hija como “un psicótico” y recordó que su Marianela le había contado que tenía reiteradas peleas con Amador porque a él le molestaba “que tuviera una vida nueva” y en una oportunidad hasta llegar a amenazarla diciéndole que “no iba a poder volver a dormir tranquila”. El juicio tiene lugar en el Tribunal Oral en lo Criminal 29 y el imputado es acusado por homicidio simple quien ya fue absuelto en cinco ocasiones por este crimen.



Durante la jornada también declararon Eduardo Rago y Matías Rago Zapata, padre y hermano de la estudiante asesinada, quienes pidieron que el único imputado por el crimen no esté presente durante sus testimonios.

Patricia Zapata también recordó en su testimonio que durante el último año de secundaria de su hija, época en la que conoció a Amador, quien era su preceptor en una escuela de la ciudad fueguina de Río Grande. “Era su pareja. No recuerdo que me lo haya presentado oficialmente”, aseguró la mujer, quien recordó que su hija viajó con el imputado a Buenos Aires en 2009, cuando la joven comenzó a estudiar periodismo.

Ante el tribunal integrado por los jueces Hugo Navarro, Juan María Ramos Padilla y Rodolfo Goerner, la mujer declaró que una de las primeras advertencias que le hizo su hija sobre la relación con Amador fue entre junio y agosto de ese mismo año en que Marianela llegó a Buenos Aires, cuando la llamó llorando y le contó que había discutido con el imputado.

“Me llamó llorando, que se había peleado con Amador, que le había gritado y que le dijo que ‘nunca más iba a poder dormir tranquila’. Lo llamé a él, le dije de todo y que nunca más se acerque a Marianela”, dijo Zapata.

La mujer aseguró que con su esposo hablaron acerca de la posibilidad de solicitar una orden de restricción de acercamiento. Sin embargo al día siguiente la víctima los llamó y les dijo que “estaba bien, que había hablado con su pareja y que habían terminado la relación y no se iban a ver más”.

Para la madre de Marianela, Amador “no toleraba que Marianela esté acompañada, ni siquiera con amigas” y recordó una situación violenta cuando el joven le recriminó a su hija frente a ella que no le respondía los mensajes. “El seguimiento de esta persona (por Amador) era constante. Siempre la llamaba”, indicó, tras lo cual lo calificó como “un psicótico” y remarcó: “Si él no la tenía a ella, no la tenía nadie”.

Luego, emocionada, la mujer recordó a su hija como “una chica feliz, que le gustaba bailar, salir, y cuando estaba con él era otra, no era ella”. La madre también señaló que su hija fue encontrada muerta en el departamento que alquilaba en Balvanera, y apuntó directamente a Amador.

“No creo que haya sido un robo, creo que él la siguió. No hay crímenes perfectos, yo creo que fue él quien la siguió, que le molestó que tuviera una nueva vida. Marianela no se merecía esto”, dijo la mujer, mientras su hijo Matías como su marido Eduardo rompieron en llanto, por lo que fueron abrazados y contenidos por sus allegados.

“La muerte de Marianela fue terrible, fue un antes y un después. Una parte de uno que se va y no vuelve más. Era mi chiquita y no la tuve más. La extrañamos mucho”, añadió la mujer, quien dijo que espera que en este debate “surja la verdad y poder darle un cierre”.

“Fueron 13 años hablando de esto, sin poder terminar de cerrar lo que pasó con Marianela, y queremos recordarla con su sonrisa, con sus ojos, su mirada. Espero que esta persona cumpla su condena. A pesar de que este juicio no fue por femicidio, creo que fue un femicidio, a Marianela la acosaba constantemente”, afirmó.

El hermano de Marianela Rago contó en su declaración cómo encontraron el cuerpo

El primero prestar declaración ante el TOC 29 fue Matías Rago, quien recordó el momento que ingresó al departamento de su hermana, donde llegó luego de que la joven no contestara durante dos días los llamados a su celular, y la encontró muerta. También dijo que en ese momento atendió por el portero eléctrico a Amador, quien se presentó en el lugar y a quien le dijo que su hermana estaba muerta y había sido asesinada.

Al finalizar su declaración, con lágrimas en los ojos, Matías Rago Zapata se abrazó con sus amigos y familiares. Si bien Matías dijo que en ese momento no vio a Amador, Natalia Cavallo, pareja de Matías y quien también declaró este lunes como testigo, aseguró que ella sí se lo cruzó en la puerta del edificio y que lo vio “nervioso”.

“Llegué al departamento y estaba Amador. Le pregunté a Amador por qué estaba ahí, le pregunté qué le había hecho. Fue una intuición que tuve, me pareció muy extraño que esté ahí abajo. No sabía que tenía una relación en ese momento, era muy extraño”, remarcó en su declaración testimonial. Por su parte, el padre de Marianela recordó un cruce que tuvo con su exyerno cuando éste le levantó una vez la voz a su hija, que luego ocasionó que le pidiera disculpas.

“Creo que fue un ensañamiento con mi hija. Por dichos, me enteré que le estropeó una cena, de perseguirla a dónde iba, caerle de sorpresa a dónde ella estaba, de tratarla mal. Una persona así está mal”, sintetizó. La tercera audiencia del juicio se llevará a cabo el próximo lunes con la declaración de tres testigos vía Zoom.

Con informacion de Todo Noticias.