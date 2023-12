Trabas cambiarias: bancos postergaron vencimientos de tarjetas ante la imposibilidad de comprar dólares

A la espera de definiciones por parte del nuevo presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, algunos bancos empezaron a postergar vencimientos de tarjetas de crédito que estaban previstos para estos días por la medida dispuesta este lunes que limita el acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Cabe recordar que ayer el Central oficializó, a través de la Comunicación A 7915, la “regla de conformidad previa” que se aplica a todas las operaciones de demanda de divisas en el mercado de cambios. Es decir, los operadores del mercado mayorista deben pedir autorización al BCRA para poder adquirirlas, algo que se tradujo en un cierre casi absoluto del mercado.

“La medida fue dispuesta en función de dar tiempo a la gestión del Poder Ejecutivo de cumplir con los trámites administrativos para la conformación de las nuevas autoridades y anunciar e implementar las políticas que llevarán adelante”, indicó la autoridad monetaria en el comunicado.

“Durante la transición, las operaciones de cambio serán analizadas y cursadas en función de las prioridades”, agregó.

En este marco, las entidades bancarias no pudieron acceder a comprar dólares para transformar en divisas los pagos en pesos con los que sus clientes cancelan los saldos en moneda extranjera de sus tarjetas de crédito. Es por este motivo que evalúan postergar los vencimientos previstos para estos días.

“Si efectuaste el pago de tu saldo en dólares utilizando pesos, los mismos se convertirán a dólares el día hábil en el cuál se habilite el acceso al Mercado Único y Libre de Cambios por parte del Banco Central de la República Argentina”, señaló la comunicación de un banco a un cliente.

“Son pocos los bancos que postergaron resúmenes, pero sí, algunos los postergaron”, contó a este medio el operador de una mesa de dinero bancaria.

Esta fue una de las alternativas que pudieron pensar las entidades debido que no pueden venderles a los clientes los dólares que “compraron” con sus tarjetas de crédito.

Supongamos, por ejemplo, que un cliente bancario gastó USD 50 fuera del país o en una compra online. Si el vencimiento de la tarjeta es hoy, cuando el banco debita el vencimiento -o cuando el cliente lo paga- la entidad no puede saber cuánto cobrarle por esos 50 dólares. Lo habitual es que el banco presente el resumen al Banco Central, compre los dólares en el mercado cambiario oficial y, en base a eso, fije un valor en pesos.

Pero con el mercado formal temporalmente cerrado es imposible cubrir esos USD 50. Y el banco no puede saber a qué precio va a terminar comprando las divisas. Al no haber ventas, no hay precios.

Sin embargo, no todas las entidades optaron por la misma solución. Según fuentes consultadas por Infobae, otros bancos descartaron ayer la posibilidad de postergar vencimientos dado que se suponía que la medida del Banco Central estaría vigente solo por un día pero se extendió hasta hoy y se está evaluando nuevamente tomar esta decisión.

En estos casos, eso implica también que los pagos se deberán realizar a un tipo de cambio oficial que hoy es incierto dadas las expectativas de devaluación.

Otra entidad habilitó el pago de tarjetas de crédito con saldos en dólares en pesos pero a un dólar oficial más alto. Fuentes indicaron a Infobae que este lunes se permitieron cancelar vencimientos a un tipo de cambio de $480, mientras que en las pizarras la cotización oficial era de $438,38. Así, pueden darse un margen para limitar sus pérdidas cuando reabra el mercado. Algunas llevaron al tipo de cambio minorista a $500 con ese fin, según datos compilados por el Banco Central.

