“Era ella”: el relato de Gustavo Yankelevich sobre su encuentro con una mujer que le recordó a Romina Yan

Gustavo Yankelevich abrió su corazón en un extenso mano a mano con Luis Majul en el que habló sobre la muerte de su hija Romina Yan en 2010.

Durante la charla, el productor reveló que tuvo un encuentro místico en Roma con una mujer que él asegura que era la actriz. Todo surgió a raíz de que él le habló a Yan y le pidió que lo ayudara en un momento que estaba muy mal anímicamente.

“Me apareció otra vez el agujero negro y dije: ‘No lo voy a poder soportar’. Yo viajo siempre con una foto de Ro, siempre le hablo como le hablo ahora, en presente, porque Ro está acá. Y le dije: ‘Ayudame en esta porque no salgo. Sacame de esta’”, recordó al aire de El Observador sobre ese momento en el que se encontraba esperando un tren con destino a Milán.

Acto seguido, continuó: “Dije eso y me fui a la estación de tren con mi mujer, Rossella (della Giovampaola). Llegamos y había mucha gente en el andén. Todavía no habían puesto el andén que iba a Milán. Mi mujer me preguntó si la acompañaba a tomar un café y le dije que no, por primera vez. Siempre estamos juntos, pero le dije: ‘No, andá, no te acompaño. Me quedo acá’”.

El empresario explicó que después de su pedido apareció entre la multitud una misteriosa mujer que lo ayudó a sobrellevar ese mal momento que estaba atravesando. “Y me quedé mirando para arriba el cartel. Después escucho: ‘Señor Yankelevich’. Entre una multitud, habría dos mil o tres mil personas. Y bajo la vista y veo una mujer muy luminosa que se me acerca y me dice ‘¿le puedo dar un beso?’”, dijo conmovido.

“Le dije que sí, que claro y nos abrazamos. Ahí le dije que yo no la conocía y le pregunté si era de ahí y me respondió: ‘No, estoy de paso. ¿Pero tiene un minuto? Le quiero contar algo’”, indicó sobre la respuesta que le dio a la señora.

Y siguió recordando: “Me dijo: ‘Yo tenía dos hijas, de 12 años y de 10 años. Y todas las tardes las buscaba en el colegio y merendábamos en casa viendo Jugate conmigo. Con mi marido habíamos decidido no tener más hijos y quedé embarazada. Pasaron unos meses cuando me entero de que iba a tener una nena. Cuando les pregunté a mis hijas qué nombre le querían poner a su hermanita, las dos me dijeron Romina, por Romina Yan’”.

Atónito, Yankelevich le preguntó a la mujer: “‘¿Vos tenés una hija que se llama Romina por mi hija?’. Me dijo que sí, me dio un beso y se fue”.

“Nunca supe hasta el día de hoy quién era. Por supuesto me puse a llorar, llegó mi mujer, me preguntó qué me pasaba. Lloraba de felicidad, me sacó del agujero negro en menos de dos horas que le había hablado y le había pedido (a Romina Yan), porque me dio una felicidad lo que acaba de pasar y yo sabía que era ella porque se lo pedí y lo tuve”, agregó, emocionado.

