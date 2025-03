El mal momento de Coti Romero: "Se lo hizo a un montón de gente"

Coti Romero vivió un mal momento que viene arrastrando durante meses y ahora decidió hacerlo público. La exparticipante de Gran Hermano utiliza sus redes sociales para crecer laboralmente, sin embargo, uno de esos trabajos salió mal y fue estafada por un usuario.

La influencer decidió hacer un video que compartió en todas sus redes explicando la situación y escrachando al culpable. En el clip, Romero le pidió a sus seguidores se encargaran de viralizarlo, ya que esta persona podría afectar a otros influencers.

Coti Romero fue estafada: “Se lo hizo a un montón de gente”

Durante las últimas horas, Coti Romero contó detalles de la estafa que sufrió por parte de un usuario llamado Bruno Schol. La joven conoció al hombre a través de un trabajo que tomó junto a su amiga, Carlita, quien se encarga de recibir y coordinar propuestas laborales a través del correo electrónico. Si bien la relación comenzó bien, ya que había tardado en enviarle la plata, pero lo hizo, de a poco comenzó a meter excusas para no pagarle.

En el video que compartió en su TikTok, Coti comienza: “Lamentablemente, me toca hacerlo, después de esperar muchos meses y no tener ningún tipo de solución. Se lo hizo a un montón de gente​”. El estafador les propuso una nueva colaboración, pero esta vez, advirtió, no podría abonar por adelantado debido a “un problemita”. Confiada por el antecedente, la influencer aceptó y comenzó la pesadilla de tres meses. “A todas las personas con las que laburó les decía cosas completamente distintas, jugaba con la lástima", expresó.

De esta manera, explicó: “Todos tenemos nuestros problemas. En un momento, pensé que era cierto lo que me decía. Hasta que me comuniqué con la gente de la plataforma y me dijeron que era completamente mentira, que eso no era así, que la plata la habían mandado”. Si bien ella no necesitaba el dinero, ya que tenía otros trabajos, descubrió que le debía más de lo que le había dicho. Finalmente, pidió a sus seguidores que escracharan al hombre, quien le había pedido que no lo hiciera.

“Yo sé que el karma se va a encargar, pero no lo voy a dejar así”, aseguró Coti Romero. El mal momento se viralizó en redes sociales, y sus seguidores no dudaron en ayudarla. Esta situación la viene cargando desde hace meses, y decidió mostrar su indignación. A pesar de eso, ella continúa con sus trabajos en Telefe y siendo modelo de diferentes marcas de ropa. La influencer nunca baja los brazos ante los problemas que puedan surgirle, y prefirió advertir a otros por las dudas.

Fuente: caras.perfil.com