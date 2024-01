Píparo, Montenegro y Pullaro se rebelan contra Milei por la ley ómnibus y podrían influir en la votación

El proyecto de ley ómnibus que el Gobierno busca aprobar esta misma semana sigue generando rispideces incluso entre sectores cercanos al oficialismo. Y más allá de que en el comienzo de esta semana se presentó una versión "mejorada" de la propuesta, hay quienes siguen disconformes y que podrían restarle votos al poroteo oficialista. Una de las que se rebeló fue Carolina Píparo.

Después de varias semanas en silencio producto de la marcha atrás del nuevo Gobierno en su designación al frente de la Anses, Píparo reapareció en redes sociales para marcarle la cancha al Gobierno. Si bien no mostró una postura endurecida, no dejó lugar a dudas cuando expresó: "Aún con algunos desacuerdos con el proyecto Bases, resalto los capítulos dedicados a los niños".

Píparo es diputada nacional y conforma un bloque llamado Buenos Aires Libre, junto a su par Lorena Macyszyn. De cara a la sesión que podría ser el jueves, los votos de la ex candidata a gobernadora bonaerense no están asegurados para el Gobierno porque tiene diferencias en puntos clave, según trascendió.

Según publicó Clarín, Píparo no está de acuerdo con que no se incorpore una nueva fórmula de movilidad previsional que sea clara y previsible, al tiempo que cuestiona la viabilidad del juicio por jurados. Según trascendió, para ella es una iniciativa razonable pero dificil de implementar.

"Mientras casi la mitad de los argentinos siga sumido en la pobreza y sin posibilidades reales de inclusión, será inadmisible que el Estado sea el responsable de asegurarle ingresos a los artistas", escribió Píparo en su cuenta de X el fin de semana.

"Resalto los capítulos dedicados a los niños, en especial a los más vulnerables, como la atención integral desde la concepción hasta los 3 años (existe una ley que no se cumple) y la evaluación constante para docentes y alumnos a fin de procurar igual educación para todos. Sin necesidades básicas cubiertas y sin educación de calidad es absolutamente desacertado seguir debatiendo sobre recursos para hacer cine", sumaba.

Más allá de que se trata de un reclamo de baja intensidad, lo cierto es que sorprende por parte de Píparo, que se presume aliada al gobierno. No obstante, al peso de las diferencias reales que pueda tener con el proyecto, no se puede dejar de lado que fue afectada a comienzos de la nueva gestión cuando le prometieron que iba a encabezar un organismo clave y al final eso no ocurrió.

Pero no es la única dirigente empática con el Gobierno que salió a marcar la cancha. Desde el sector que se podría definir como "oposición dialoguista" también hubo reparos por fuera del ámbito legislativo.

El reclamo de Pullaro por las retenciones

Uno de los que más resonó fue el del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. En sintonía con un reclamo sostenido por el PRO en terreno legislativo, el mandatario criticó el incremento de las retenciones. "El Gobierno acierta en terminar con el déficit y el despilfarro del pasado, pero repite el error al ponerle un pie en la cabeza de los que producen, que son el sujeto del cambio que el país necesita", dijo.

El señalamiento del gobernador tiene sentido puesto que está al frente de una provincia motorizada por el agro y al comienzo de su primera gestión tiene que mostrar preocupación en ese sentido."Estamos frente a un debate que puede cambiar el futuro del país, y queremos que el cambio sea para bien", dijo el gobernador, que integra las filas de la Unión Cívica Radical, que tiene 34 diputados en el Congreso.

En su cuenta de X, Pullaro consideró que "el aumento de retenciones que se propone en la Ley Ómnibus solo sumaría menos de 400 millones de dólares a lo que el Gobierno Nacional está recaudando pero con el riesgo de perder esos mercados vigentes y pasar a recaudar 0". A su vez, añadió: "Sumarle impuestos a la producción, es una posibilidad menos de inversión para generar empleo, sumar valor agregado, incorporar tecnología. En definitiva, son menos oportunidades para trabajar en la Argentina del futuro".

Montenegro y la eliminación de las zonas frías

El otro dirigente opositor pero de tinte dialoguista que marcó su rechazo a algunos puntos de la ley ómnibus fue el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. En su caso, hay dos ejes centrales que rechaza: el capítulo pesca y la eliminación de regímenes especiales para las zonas frías.

"Quiero manifestar con claridad mi rechazo al capítulo referido a la pesca, incluido en la Ley Ómnibus, que se está tratando en el Congreso de la Nación", se despachó el dirigente a través de X.

Y dijo que "si bien todas las actividades pueden ser mejoradas, esos cambios tienen que ser virtuosos y no improvisados". Por el contrario, "cualquier modificación tiene que ser conversada y debatida con las regiones a las que afectan. Necesitamos que la voz de quienes vivimos en el interior del país sea escuchada y no menospreciada como tantas veces en los últimos años".

Por otro lado, en las últimas horas se confirmó que el Gobierno incorporó a la ley ómnibus la eliminación de las llamadas "zonas frías". Básicamente, un sistema de tarifas diferenciadas -más baratas- para aquellas ciudades que consumen más gas para calefaccionarse debido a que tienen temperaturas en promedio más bajas que en el resto. En el régimen estaban incorporadas la mayoría de las ciudades patagónicas y tiempo atrás se había avanzado con la ciudad balnearia.

Con su eliminación, Montenegro no dudó en manifestarse públicamente. "El clima en nuestra ciudad es mucho más frío que en zonas ya declaradas frías. Lo que uno está viendo es que cuando se compare marzo con julio puede haber una tarifa cuatro o cinco veces más cara, pero julio (de este año) con julio (del año pasado) puede llegara ser una tarifa diez veces más cara", dijo este martes en una entrevista en A24.

Tímidas críticas de Llaryora

Otro mandatario que marcó diferencias pero con un perfil más bajo fue el cordobés Martín Llaryora. En su caso, dijo que "ponerle retenciones a quienes generan trabajo es un error garrafal. En otros países se ayudan a exportar".

"Fabricar algo en Argentina y buscar un mercado es tremendamente difícil, y a eso le pones retenciones. Pero aparte son economías regionales o micro economía, le haces perder mercados. El maní por ejemplo, son años de trabajo y un impuesto te las deja fuera del mercado", dijo el mandatario en declaraciones a La Cosa en Sí, el programa de Alejandro Fantino en Neura.

La privatización del Banco Nación es otro de los ejes que rechaza Llaryora.

Con información de www.perfil.com